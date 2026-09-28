Clément Frisch a démarré sa saison de Liga Endesa par une victoire spectaculaire. Baskonia s’est imposé 98-97 sur le parquet de Burgos ce dimanche 27 septembre, après avoir compté jusqu’à 12 points de retard dans le dernier quart-temps. Dans ce duel entre Français, l’ancien joueur du SLUC Nancy s’est montré particulièrement efficace : 11 points en moins de 15 minutes sans manquer le moindre tir. En face, Sekou Doumbouya a inscrit 10 points.

Titulaire pour ses débuts avec Burgos, Sekou Doumbouya a immédiatement ouvert le score. Mais Baskonia a rapidement pris les commandes (4-11), avant de terminer le premier quart-temps avec huit longueurs d’avance (22-30). Entré depuis le banc, Clément Frisch a participé au bon début de rencontre des Basques, qui ont compté jusqu’à 11 points d’avance (30-41).

Clément Frisch parfait aux tirs avec Baskonia

Pour sa première sortie de la saison en Liga Endesa, alors qu'un potentiel départ était évoqué ces dernières semaines, Clément Frisch a rentabilisé chacune de ses 14 minutes et 27 secondes passées sur le parquet. L’ailier alsacien a inscrit 11 points à 4/4 aux tirs, dont 2/2 à 3-points, et 1/1 aux lancers francs. Il a ajouté 2 rebonds et 1 passe décisive pour 15 d’évaluation.

Une efficacité qui contraste avec la soirée plus compliquée de Sekou Doumbouya. Titulaire, l’ancien joueur NBA a compilé 10 points à 4/10 aux tirs, dont 0/3 à 3-points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes et 21 secondes. Il a finalement quitté le parquet pour cinq fautes à la 38e minute.

Entre-temps, Burgos avait totalement inversé le scénario. Mené 49-45 à la pause, le promu a pris les commandes durant le troisième quart-temps, porté notamment par Ziga Samar (17 points, 6 rebonds et 3 passes décisives), pour aborder les dix dernières minutes avec dix longueurs d’avance (75-65).

Sekou Doumbouya (San Pablo Burgos) - Clément Frisch (Baskonia Vitoria-Gasteiz) Comparaison statistique entre deux joueurs Sekou Doumbouya Clément Frisch PTS 10 11 REB 2 2 PD 1 1 IN 1 0 CO 0 0

Baskonia efface 12 points de retard dans le dernier quart-temps

Burgos semblait avoir fait le plus difficile en portant son avance à 12 points (93-81) dans le dernier quart-temps. L’équipe de Porfi Fisac menait encore 93-84 à un peu plus de deux minutes de la fin avant de complètement perdre le contrôle de la rencontre.

Baskonia a alors signé un retour express, avec notamment AJ Lawson (13 points), pour égaliser à 93-93. DJ Steward a redonné trois longueurs d’avance aux locaux (96-93), mais Kobi Simmons puis Damion Baugh ont permis aux Basques de repasser devant.

Baugh a inscrit le 2+1 décisif dans les dernières secondes. Burgos a encore bénéficié d’une dernière possession, mais le tir de DJ Steward n’a pas trouvé la cible. Baskonia s’impose 98-97 au Coliseum et lance sa saison de Liga Endesa par une victoire, avec un Clément Frisch particulièrement efficace en sortie de banc. De quoi lui redonner confiance.