Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Clément Frisch ne rate rien et remporte son duel face à Sekou Doumbouya

Clément Frisch a réussi une première sortie très efficace en Liga Endesa : 11 points à 100% aux tirs en moins de 15 minutes lors de la victoire renversante de Baskonia à Burgos (97-98). En face, Sekou Doumbouya a inscrit 10 points à 4/10 aux tirs.
|
Résumé
Écouter
Clément Frisch ne rate rien et remporte son duel face à Sekou Doumbouya
Clément Frisch en défense lors de la victoire de Baskonia à Burgos
Crédit photo : acb Photo / Cintia Cortés
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Clément Frisch a démarré sa saison de Liga Endesa par une victoire spectaculaire. Baskonia s’est imposé 98-97 sur le parquet de Burgos ce dimanche 27 septembre, après avoir compté jusqu’à 12 points de retard dans le dernier quart-temps. Dans ce duel entre Français, l’ancien joueur du SLUC Nancy s’est montré particulièrement efficace : 11 points en moins de 15 minutes sans manquer le moindre tir. En face, Sekou Doumbouya a inscrit 10 points.

Titulaire pour ses débuts avec Burgos, Sekou Doumbouya a immédiatement ouvert le score. Mais Baskonia a rapidement pris les commandes (4-11), avant de terminer le premier quart-temps avec huit longueurs d’avance (22-30). Entré depuis le banc, Clément Frisch a participé au bon début de rencontre des Basques, qui ont compté jusqu’à 11 points d’avance (30-41).

Clément Frisch parfait aux tirs avec Baskonia

Pour sa première sortie de la saison en Liga Endesa, alors qu'un potentiel départ était évoqué ces dernières semaines, Clément Frisch a rentabilisé chacune de ses 14 minutes et 27 secondes passées sur le parquet. L’ailier alsacien a inscrit 11 points à 4/4 aux tirs, dont 2/2 à 3-points, et 1/1 aux lancers francs. Il a ajouté 2 rebonds et 1 passe décisive pour 15 d’évaluation.

Une efficacité qui contraste avec la soirée plus compliquée de Sekou Doumbouya. Titulaire, l’ancien joueur NBA a compilé 10 points à 4/10 aux tirs, dont 0/3 à 3-points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes et 21 secondes. Il a finalement quitté le parquet pour cinq fautes à la 38e minute.

Entre-temps, Burgos avait totalement inversé le scénario. Mené 49-45 à la pause, le promu a pris les commandes durant le troisième quart-temps, porté notamment par Ziga Samar (17 points, 6 rebonds et 3 passes décisives), pour aborder les dix dernières minutes avec dix longueurs d’avance (75-65).

Sekou Doumbouya (San Pablo Burgos) - Clément Frisch (Baskonia Vitoria-Gasteiz)

Sekou DoumbouyaClément Frisch
PTS1011
REB22
PD11
IN10
CO00

Baskonia efface 12 points de retard dans le dernier quart-temps

Burgos semblait avoir fait le plus difficile en portant son avance à 12 points (93-81) dans le dernier quart-temps. L’équipe de Porfi Fisac menait encore 93-84 à un peu plus de deux minutes de la fin avant de complètement perdre le contrôle de la rencontre.

Baskonia a alors signé un retour express, avec notamment AJ Lawson (13 points), pour égaliser à 93-93. DJ Steward a redonné trois longueurs d’avance aux locaux (96-93), mais Kobi Simmons puis Damion Baugh ont permis aux Basques de repasser devant.

Baugh a inscrit le 2+1 décisif dans les dernières secondes. Burgos a encore bénéficié d’une dernière possession, mais le tir de DJ Steward n’a pas trouvé la cible. Baskonia s’impose 98-97 au Coliseum et lance sa saison de Liga Endesa par une victoire, avec un Clément Frisch particulièrement efficace en sortie de banc. De quoi lui redonner confiance.

Nancy
Nancy
Suivre
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit