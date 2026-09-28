Marième Badiane efficace d’entrée avec Besiktas

Un an apres son passage à Fenerbahçe, Marième Badiane (1,90 m, 31 ans), a retrouvé le championnat de Turquie par une victoire. La Brestoise a participé au succès de son équipe de Besiktas dimanche à Istanbul.

LIRE AUSSI : Marième Badiane officiellement de retour en Turquie : l’internationale française retrouve Istanbul — Gabriel Pantel-Jouve

Une grande expérience du championnat français…

Joueuse cadre du basket français, Marième Badiane a signé son premier contrat professionnel à La Roche Vendée en 2012, à sa sortie du Pôle France. Elle n’y est restée qu’une petite saison avant de poser ses valises du côté de Reims. Deux ans plus tard, elle a rejoint l’USO Mondeville pour la même durée que son aventure précédente. Ce n’est qu’une fois arrivée à l’ASVEL Féminin, en 2017, que l’internationale tricolore s’est installée sur la durée dans ce projet. Elle y a passé cinq saisons avant de connaître une dernière aventure dans La Boulangère WonderLigue, du côté de Lattes-Montpellier en 2022. Enfin, en février 2023, elle quitte le championnat de France.

Marième Badiane Poste : Ailier fort

Taille : 190 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : France

Club : Besiktas JK féminin Stats 2026-2027 / Kadinlar Basketbol Super Ligi Statistiques du joueur pour la saison PTS 15,0 #15 REB 6,0 #17 PD 4,0 #12

… Mais pas que

Après plus de 10 ans passés dans le championnat français, l’ancienne joueuse de l’ES Kerbonne, du Brest Basket 29 et du GDR Guipavas débarque en cour de saison du côté du Fenerbahce. Dans son rôle d’intérieure de devoir, excellente en défense et qui apporte du liant en attaque, elle a aidé l’équipe de Valérie Garnier a remporté l’EuroLeague féminine avec sa nouvelle équipe.

En parallèle, son rôle n’a fait que progresser en équipe de France, depuis ses débuts en sélection en 2017. Elle a notamment remporté une médaille d’argent à l’Euro 2019 sous l’ère Garnier, avant de devenir la poste 5 titulaire de Jean-Aimé Toupane. Avec lui, elle a également gagné une médaille de bronze à l’Euro 2023, une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ainsi qu’une médaille d’argent lors de la Coupe du Monde 2026.

Marième Badiane a fait ses débuts avec Besiktas

Cette saison, la voici du côté de Besiktas. Sa nouvelle équipe a donc battu Melikgazi Kayseri Basketbol (65-56) pour la première journée. En sortie de banc, Marième Badiane a terminé avec 15 points à 6/14 au tir, complétés par 6 rebonds et 4 passes décisives. A ses côtés, l’Etasunienne Rennia Davis (1,85 m, 27 ans) a toutefois été la meilleure marqueuse de la rencontre, avec un double-double de 19 points (7/9 au tir) et 10 rebonds.

L’intérieure française avait passe la saison précédente à Schio, où elle avait affiché 7 points et 5,1 rebonds en championnat italien et disputé 12 matchs d’EuroLeague féminine. Elle avait quitté l’Italie après un triplé (championnat, Coupe d’Italie et Supercoupe). Pas vu en WNBA cet été, elle a pu se préparer à Montpellier avant de rejoindre le groupe de Jean-Aimé Toupane pour préparer la Coupe du Monde à Berlin.