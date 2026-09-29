Il avait quitté la France par la grande porte, mais pas tout à fait comme il l’aurait imaginé. Le 11 mars dernier, Vassilis Spanoulis et l’AS Monaco mettaient fin, « d’un commun accord », à leur collaboration, et son départ lançait la chute du club, même s’il allait compléter son quadruplé national. Une demi-saison plus tôt, le technicien grec avait conduit la Roca Team jusqu’à la première finale d’EuroLeague de son histoire, un exploit majeur pour le club de la Principauté et pour le basket français.

Arrivé en novembre 2024 pour succéder à Sasa Obradovic, l’ancienne légende de l’Olympiakos avait immédiatement plongé dans le bain de la Betclic Elite, qu’il décrivait comme un championnat de « haut niveau ». Mais l’effectif monégasque s’était progressivement réduit, entre blessures, départs et contraintes liées à l’interdiction de recrutement, ce qui a conduit à son départ. Quelques mois plus tard, le voilà donc de retour en France, mais avec une mission radicalement différente.

De Monaco à Thessalonique, deux projets très différents

À l’Aris, Spanoulis a accepté un projet de reconstruction. Signataire d’un contrat de trois ans, le Grec a construit autour de lui une équipe largement renouvelée. « Nous avons 11 nouveaux joueurs. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le niveau que je souhaite, mais je suis très satisfait du travail des joueurs jusqu'à présent », rappelait-il ce lundi en conférence de presse, tout en se disant satisfait du travail effectué jusque-là.

Cette volonté de bâtir une équipe neuve correspond aussi à la philosophie affichée par Spanoulis dans son nouveau défi, lui qui a écourté son congé sabbatique pour rejoindre le club aux 22 trophées. « Ce projet qui m’a été présenté m’a donné une grande motivation », expliquait-il en juillet. « En général, en tant qu’homme, j’aime les difficultés. J’aime quand l’occasion se présente de bâtir quelque chose à partir de zéro. C’est ce qui m’a tenté ».

🟡✈️ Η άφιξη του Άρη στο αεροδρόμιο της Τουρ pic.twitter.com/cok34yihEP — SPORT24 (@sport24) 28 septembre 2026

Après avoir pris les commandes d’une machine monégasque construite pour jouer immédiatement les titres, l’ancien coach de Peristeri (2022-2024) dispose cette fois de davantage de temps pour installer ses principes et façonner son groupe. Mais son ambition n’est pas modeste.

L’Aris veut retrouver une place importante sur la scène européenne et a assemblé un effectif particulièrement expérimenté composé de Khem Birch, Kostas et Thanasis Antetokounmpo, Jeremiah Robinson-Earl, E.J. Liddell, Nenad Dimitrijevic, Elijah Mitrou-Long, Matt Morgan ou encore Adam Mokoka.

Adam Mokoka, le Français qui a convaincu Spanoulis

Parmi les recrues de l’été, l’international français constitue l’un des visages familiers du basket français. Après plusieurs saisons à l’étranger, Adam Mokoka arrive à l’Aris avec un profil qui correspond particulièrement aux attentes de son nouvel entraîneur : défense, puissance athlétique et capacité à peser sur le jeu extérieur.

Adam Mokoka Poste : Arrière

Taille : 195 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : France

Club : Bourg-en-Bresse Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 11,8 #40 REB 4,4 #42 PD 2,0 #75

Spanoulis avait pu mesurer directement son impact la saison dernière. Alors à Monaco, il avait vu l'ancien joueur Cluj-Napoca réaliser une énorme performance avec Bourg-en-Bresse, lors d’une victoire 91-89 de la JL sur le Rocher : 23 points, 14 rebonds et surtout le tir de la gagne. Quelques mois plus tard, le Français rejoignait finalement le projet grec.

Matt Morgan, des retrouvailles avec Le Mans

L’Aris Salonique débutera donc sa saison 2026-2027 d’EuroCup sur le parquet du Mans ce mardi soir à 20 heures. Une salle que connaît parfaitement Matt Morgan, pour y avoir brillé lors de la saison 2022-2023 sous les couleurs du MSB.

Matt Morgan Poste : Meneur

Taille : 189 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Virtus Bologna Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 13,5 #31 REB 1,6 #237 PD 2,2 #77

À l’époque, l’arrière américain avait impressionné pour sa première expérience en France, avec 20,4 points, 2,5 rebonds et 4 passes de moyenne. Un exercice réussi qui lui a ouvert les portes de l’EuroCup aux London Lions puis de l’EuroLeague à la Virtus Bologne.

Les « grandes attentes » de l’ancien pigiste de Boulazac Vassilis Toliopoulos en EuroCup

Il en va de pair avec Vassilis Toliopoulos, passé par la Pro B lors d’une campagne de playoffs de Boulazac en 2023, et qui sort d'un passage au Panathinaïkos. Il ne cache pas les ambitions européennes de l’Aris avant le lancement de la saison.

« C’est le début d’un grand voyage en EuroCup et nous avons de grandes attentes », partageait-il aux médias grecs avant de rejoindre la France, tout en insistant sur la nécessité de prendre les matches les uns après les autres. « Nous commençons par un match difficile à l’extérieur contre Le Mans, une équipe qui a une tradition dans les compétitions européennes. »

Vassilis Toliopoulos Poste : Meneur

Taille : 188 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Grèce

Club : Panathinaikos Athens Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,2 #200 REB 0,6 #306 PD 1,1 #169

En revanche, Vassilis Spanoulis ne pourra pas compter sur Stefan Jovic, Stelios Poulianitis et Georgios Tanoulis, tous absents pour des raisons médicales, mais peut donc piocher parmi ses 13 joueurs pour vaincre le MSB.

Le Mans sait à quoi s’attendre

L’Aris n’a pas joué ce week-end et attend encore la reprise du championnat grec. En revanche, Le Mans a commencé sa saison par une victoire en Betclic Élite, en allant s’imposer à Gravelines-Dunkerque après prolongation (103-97), grâce notamment aux 29 points de Carlos Stewart. Une entrée en matière victorieuse, mais qui a aussi montré que le collectif sarthois devait encore trouver ses automatismes avant le démarrage de l’EuroCup.

Et Guillaume Vizade ne s’y trompe pas : le calendrier n’a pas offert au MSB une entrée en matière tranquille. « On attaque directement par un favori, une tête de série. C’est une équipe qui se construit pour aller vers l’EuroLeague », résumait l’entraîneur manceau dans Ouest-France avant cette première européenne. « En Grèce, le tempo du jeu est un petit peu plus lent. Il y a un peu plus de jeu demi-terrain. Il faut qu’on montre qu’on progresse très rapidement. »

Pour Le Mans, le décor est donc planté : une première européenne à domicile, face à un adversaire expérimenté, renforcé et dirigé par un coach qui connaît déjà la France. Six mois après avoir quitté Monaco, Vassilis Spanoulis retrouve donc l’Hexagone, pour y écrire une toute nouvelle histoire.