C’est une relation qui paraît évidente au vu des profils et caractéristiques des deux joueurs. Bilal Coulibaly (2,03 m, 22 ans) et Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) sont proches l’un de l’autre. Une relation de mentorat s’étant même créée, la retraite du plus âgé des deux a forcément affecté son cadet. C’est en tout cas ce que nous a révélé Bilal Coulibaly lors du Media Day des Washington Wizards, ce lundi 28 septembre.

Bilal Coulibaly Poste : Arrière, Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : France

Club : Washington Wizards Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 11,7 #162 REB 4,3 #173 PD 2,6 #165

« Une de mes meilleures rencontres dans le basket »

Pas forcément inspiré face aux journalistes lors de cette rentrée des classes, l’ancien des Metropolitans 92 a donné sa plus longue réponse après cette question sur Batum. Interrogé par nos soins sur sa retraite récente, et si ce dernier était un exemple pour lui, Coulibaly a confié qu’il était avant tout « une très bonne personne, en dehors du basket. » Avant même d’ajouter : « Franchement, c’est une de mes meilleures rencontres dans le basket. »

Il faut dire que vu leurs profils similaires d’ailiers longilignes français, Batum est tout à fait légitime pour lui prodiguer des conseils. Ce qu’il apprécie faire avec cette génération de jeunes ailiers tricolores, comme il nous l’avouait en janvier lors d’une de ses dernières interviews en tant que joueur NBA : « C’est vrai que j’ai réussi à rester longtemps, et à marquer mon empreinte en tant que Français sur ce poste 2-3. Je parle à beaucoup de jeunes joueurs : avec Bilal [Coulibaly], Tidjane [Salaün]]... Ils me demandent des conseils de temps en temps. C’est vrai que j’ai une connexion avec eux. »

Bilal Coulibaly has been in the lab with the great Nico Batum lately! pic.twitter.com/1S7ATB3pvl — ᴄʜᴀsᴇ (@BolieveInNix) 3 juillet 2025

Un rôle de mentor en équipe de France comme en NBA

Coulibaly est allé plus en détail en racontant des moments qui l’ont marqué dans leur relation. Notamment lors de leur première rencontre sous le maillot bleu en 2024, lors du camp de préparation aux Jeux Olympiques de Paris : « Nico me parlait beaucoup. Ce n’était pas forcément facile pour moi, c’était ma première en équipe de France, j’essayais de m’adapter aux joueurs, au coaching staff etc. Et lui était vraiment là pour m’aider, pour faire en sorte que je me sente bien. »

Pour sa dernière compétition internationale, Batum préparait peut-être la relève à son poste en équipe de France. Coulibaly est l’un des joueurs sur lesquels le sélectionneur Freddy Fauthoux compte beaucoup. Mais la relation entre les deux joueurs aux 16 années de différence ne s’arrête pas là. En NBA aussi, les conseils étaient présents. Et même… sur le terrain, lorsque Wizards et Clippers s’affrontaient, soit deux fois par saison.

« C’était pareil quand je suis arrivé en NBA. Dès que je jouais contre lui, sur certaines actions où il pensait que j’aurais pu faire mieux, il me le disait directement sur le terrain, je m’en souviens. » Batum est aussi passé par cette recherche de sa place et d’un rôle pour perdurer en NBA. Ce qu’il a réussi à la perfection, parvenant à rester 18 saisons dans la ligue la plus relevée au monde.

⚔️🇫🇷 Alex Sarr x Nico Batum x Bilal Coulibaly



(Pour une fois que je peux en faire une en vrai) pic.twitter.com/UFVU05UaRP — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) 19 janvier 2026

18 ans en NBA : l'objectif ultime ?

Du haut de ses 22 ans, Coulibaly connaît maintenant la marche à suivre. Actuellement en négociation pour sa première extension contractuelle (la deadline est fixée au 19 octobre), il va se retrouver dans une situation de concurrence toute nouvelle pour lui aux Wizards. Avec l’arrivée d’AJ Dybantsa, et les montées en puissance de Kyshawn George ou Tre Johnson, sa place dans le cinq majeur n’est plus garantie.

Même si ses qualités défensives élite devraient lui apporter des minutes, il aura en tout cas moins de ballons qu’avant, qui seront accaparés par Trae Young ou Anthony Davis. À lui de peut-être se trouver un rôle “à la Batum” pour faire sa place sur le long-terme en NBA.

Depuis Washington,