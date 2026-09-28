Nando De Colo présente « HOME », son documentaire de fin de carrière

Nando De Colo avait annoncé que la saison 2025-2026 serait la dernière de sa carrière. Désormais retraité, l’ancien international français a dévoilé « HOME », un documentaire consacré à la fin de ses 20 années chez les professionnels et à ceux qui ont accompagné son parcours.

Pour ce projet très personnel, Nando De Colo a choisi de revenir là où tout avait commencé. Le documentaire a été tourné dans le Nord de la France, dans sa salle d’enfance, désormais baptisée à son nom, avec sa famille et plusieurs de ses proches.

Nando De Colo revient là où tout a commencé

Plus de 30 ans après ses premiers pas dans le basket, Nando De Colo a donc choisi cette salle comme décor pour raconter la fin de sa carrière. Un choix qu'il explique dans le message accompagnant la sortie de « HOME ».

« Revenir dans ma salle avec les quelques personnes qui me connaissent vraiment m'a semblé être la bonne manière de revenir sur tout ce que j'ai accompli et de partager un dernier moment ensemble pour célébrer ma carrière », écrit-il.

Le documentaire ne se limite ainsi pas à retracer son parcours sportif. Nando De Colo y accorde une place importante à ceux qui l'ont accompagné depuis ses débuts. Il remercie notamment ses parents, ses sœurs, sa femme Vero et leurs filles Lola, Alicia et Elena, mais également ses amis, coéquipiers et entraîneurs.

« HOME », le documentaire de fin de carrière de Nando De Colo

Quelques jours avant sa diffusion, l'auteur de la vidéo Clément Daniou, avait expliqué que l'objectif était de proposer « quelque chose de très personnel et intime ». Le projet avait été tourné en juillet, après la fin de la dernière saison professionnelle de Nando De Colo.

Le principal intéressé résume aujourd'hui lui-même la démarche : « Une occasion de revenir là où tout a commencé, et simplement dire MERCI. »

Baptisé « HOME », le documentaire - à voir dans le post Instagram ci-dessous - marque ainsi la dernière étape de la carrière de Nando De Colo : non pas une nouvelle annonce de sa retraite, déjà actée, mais un regard porté par le Français sur son parcours et sur les personnes qui l'ont accompagné pendant plus de deux décennies.