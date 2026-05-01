Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) continue de peser dans les grands rendez-vous. Lors du match 2 des playoffs d’EuroLeague entre le Fenerbahce Beko Istanbul et le Zalgiris Kaunas, l’arrière français a contribué à une nouvelle victoire nette des siens (86-74), rapprochant encore un peu plus le club stambouliote du Final Four.

Le Fenerbahçe n’est plus qu’à un succès d’une qualification après avoir parfaitement exploité son avantage du terrain. Déjà vainqueurs du match 1 (89-78), les Turcs ont confirmé leur supériorité en dominant une nouvelle fois la formation lituanienne.

Fenerbahçe déroule et prend le large dans la série

Dès les premières minutes, le ton était donné. Plus agressifs, plus justes, les joueurs du Fenerbahçe ont rapidement pris le contrôle du match, notamment grâce à leur domination au rebond (37 prises contre 24) et leur adresse extérieure (13/27 à 3-points).

Nicolo Melli a mené la charge avec 17 points, bien épaulé par Tarik Biberovic (15 points) et Mikael Jantunen (13 points, 6 rebonds). Wade Baldwin IV a également été précieux à la mène avec 11 points et 7 passes décisives, symbolisant la fluidité offensive des locaux.

L’écart a progressivement gonflé pour atteindre jusqu’à 23 points, preuve de la maîtrise totale du Fenerbahçe, solide des deux côtés du terrain et rarement mis en difficulté.

De Colo en sniper, Francisco combatif mais isolé

Côté français, Nando De Colo a livré une prestation d’une grande efficacité. En sortie de banc, il a inscrit 16 points en seulement 16 minutes, avec un impressionnant 4/5 à 3-points et un parfait 2/2 à 2-points. Il a ajouté 2 passes décisives et 1 interception pour 18 d’évaluation, apportant un scoring précieux dans les moments clés pour creuser l’écart.

En face, Sylvain Francisco a tenté de maintenir le Žalgiris à flot. Le meneur français a compilé 11 points à 3/4 aux tirs, malgré un 1/6 derrière l’arc, tout en distribuant 6 passes décisives et captant 3 rebonds. Actif dans la création, il a toutefois manqué de soutien pour rivaliser avec la puissance collective du Fenerbahçe.

Azuolas Tubelis et Moses Wright ont bien apporté 16 points chacun, mais cela n’a pas suffi à enrayer la domination turque.

Une balle de match à Kaunas

Avec cette deuxième victoire, le Fenerbahçe se retrouve en position idéale avant de se déplacer en Lituanie. Une troisième victoire lors du match 3 à Kaunas le 6 mai prochain qualifierait directement le club pour le Final Four d’EuroLeague.

Le Žalgiris, désormais dos au mur, devra réagir devant son public pour prolonger la série et espérer renverser une situation très compromise.