C’était l’un des duels les plus attendus du premier tour des playoffs d’EuroLeague : Nando De Colo, de retour après plusieurs semaines d’absence sur blessure, face à Sylvain Francisco, tout juste désigné dans la All-EuroLeague First Team.

Deux Français à la mène, deux identités opposées, une même scène : l’Ülker Sports Arena d’Istanbul baignée dans un flot de jaune et de bleu marine. Le Fenerbahce a répondu présent (89-78), porté par un Tarik Biberovic stratosphérique, et prend un premier avantage dans cette série au meilleur des cinq matchs face à Kaunas.

Biberovic inarrêtable, les Turcs s’envolent

Le premier quart-temps a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se rendent coup pour coup, dans une Ülker Arena survoltée, avant que Tarik Biberovic ne plante un tir primé à la dernière seconde pour offrir à son équipe un premier avantage à la sirène (22-20). La suite est encore plus spectaculaire : le Fenerbahçe ouvre le deuxième quart-temps sur un 7-0 cinglant, et ne laisse plus respirer les Lituaniens. Biberovic, lui, est en transe depuis l’arc. Le Turque finira la première mi-temps sur un 5/5 à trois points, pour un écart abyssal à la pause : 47-29.

De Colo, fidèle à son rôle de chef d’orchestre, anime le jeu de ses caviars et régale ses coéquipiers. Talen Horton-Tucker (15 pts) et Biberovic en sont les premiers bénéficiaires pour arroser derrière l’arc.

Le collectif lituanien reprend vie

Le Zalgiris Kaunas aurait pu plier. Il a choisi de résister. Dans un troisième quart-temps digne des grands soirs de playoffs, les hommes de Tomas Masiulis infligent un 28-18 aux champions d’Europe en titre. Emmenés par un Nigel Williams-Goss qui bat son record de points sur un match de playoffs (24pts) et par Moses Wright en forme (19 pts). Les Lituaniens reviendront à huit longueurs du Fenerbahçe à l’entame du quatrième quart-temps (65-57), faisant trembler l’Ülker Arena, en terminant en beauté sur deux alleyoop du duo Franscico-Wright.

Baldwin ferme la porte, De Colo reprend ses marques

Mais Sarūnas Jasikevičius n’a pas cédé à la panique. Wade Baldwin IV a pris les rênes dans les instants décisifs, déroulant son jeu et son précieux jump shot pour étouffer la révolte zalgirite. Le Fenerbahçe, peu inquiété en dépit de quelques sueurs froides, l’emporte finalement 89-78 et prend la tête de la série (1-0).

Pour Nando De Colo absent depuis fin mars sur blessure au mollet, ce match 1 symbolise des retrouvailles avec les matchs qui comptent. L’arrière français a géré le jeu avec sérénité et distribué quelques passes flashy, mais a souffert d’une adresse qui l’a cruellement fui. Il finit à 22 % au tir, dont 0/6 à trois points en 16 minutes.

Un retour à affiner comme celui, difficile, de Sylvain Francisco muselé par la défense turque (3/12 au tir) tout de même 15 points et 6 passes. Les deux meneurs Français auront à coeur de faire mieux dès jeudi.