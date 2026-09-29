La jeunesse au pouvoir, c'est un peu le slogan de cette nouvelle saison de La Boulangère Wonderligue. Pour le mettre en valeur, rien de tel qu'une première prouesse de l'une de ses pépites. Étincelante face à Charnay, Sarah Cissé (19 ans) a été nommée MVP de la première journée de l'élite féminine.

Sarah Cissé Poste : Pivot

Taille : 188 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : France

Club : Lattes Montpellier Stats 2026-2027 / La Boulangère Wonderligue Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,0 #1 REB 6,0 #26 PD 0,0 #108

La jeune intérieure de Lattes-Montpellier, championne d'Europe U20 cet été en étant élue meilleure joueuse de la compétition, a lancé sa saison 2026-2027 sur des bases très élevées : 26 points à 11/19 aux tirs, 6 rebonds et 1 contre pour 26 d'évaluation pour venir à bout des Pinkies en terre bourguignonne (77-83).

La perf historique de Coline Franchelin pas récompensée

Il ne s'agit pas de la meilleure évaluation de la journée, qui revient à Coline Franchelin. Contre Lyon, son club formateur, la capitaine des Flammes Carolo a frôlé le triple-double : 25 points à 8/14 aux tirs, 9 rebonds, 10 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 36 d'évaluation en 37 minutes. Mais sa prestation XXL n'a pas été récompensée par une victoire (défaite 70-78).

Coline Franchelin Poste : Meneur

Taille : 169 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : France

Club : Flammes Carolo Stats 2026-2027 / La Boulangère Wonderligue Statistiques du joueur pour la saison PTS 25,0 #2 REB 9,0 #6 PD 10,0 #1

Cas de figure similaire pour la poste 4 danoise Laura Ziegler et ses 17 points à 7/13 aux tirs dont 3/7 à 3-points, 10 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d'évaluation en 34 minutes pour ses débuts avec Charnay. Sans le succès au bout, donc.

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