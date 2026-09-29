Paul George déjà épanoui chez les Celtics : « J'aurais aimé être ici plus tôt »

Paul George ne perd pas de temps pour se mettre les fans des Celtics dans la poche. Présent lundi lors de la media day, le nonuple All-Star a confié se sentir particulièrement bien dans sa nouvelle équipe après plusieurs expériences contrastées au cours de ses 17 saisons en NBA.

Paul George in his new threads!



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« J’aurais aimé être ici bien plus tôt », a déclaré PG. « Sans vouloir dénigrer les endroits où je suis allé, depuis mon arrivée ici, je n’ai connu que le bonheur. Je suis heureux d’être en vert. »

En effet, avant de rejoindre les C's, Paul George a porté les couleurs de plusieurs franchises sans jamais trouver une place dans un projet cohérent. Aux Clippers avec Kawhi Leonard, l'ailier de 36 ans est parvenu à garder des moyennes statistiques de très haut rang mais son corps a commencé à lui faire défaut avec 147 matchs de saison régulière manqués en l'espace de cinq ans.

Paul George Poste : Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Philadelphia 76ers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,1 #72 REB 5,0 #136 PD 3,5 #101

Derrière, Young Trece s'est engagé avec les Sixers pour quatre ans et un contrat énorme de 221 millions de dollars. Toutefois, son rendement n'a jamais justifié cet investissement massif, obligeant Philly à l'échanger cet été.

Un nouveau départ après des saisons difficiles

Ainsi, son arrivée à Boston représente donc l’occasion de repartir sur de nouvelles bases, dans une franchise reconnue pour sa culture collective.

« Cet été a vraiment été l’occasion de continuer à travailler, de renforcer mon corps et mon genou », expliquait-il lors de sa présentation. « C’est presque comme une renaissance d’évoluer dans une culture et un environnement gagnants, et de se sentir bien. »

Dans le Massachusetts, Paul George ne cherche pas nécessairement à retrouver ses plus hauts totaux offensifs. A 36 ans, le joueur quatre fois sélectionné dans des All-NBA teams ne possède plus son niveau d'antan mais peut assurément continuer à apporter dans un rôle de second option offensive au sein d'une équipe ambitieuse.

Un rôle au service de Jayson Tatum

« Il ne s’agit pas de sortir et d’essayer de marquer 30 points chaque soir. Je pense qu’il s’agit plutôt d’être disponible, efficace et régulier. Je suis là pour aider JT (Jayson Tatum). C’est lui l’homme de la situation », a-t-il affirmé, assurant être capable de se mettre au service de son coéquipier sans chercher à prendre la lumière - à l'inverse de Jaylen Brown, obsédé par l'idée d'être le leader de la franchise.

Le camp d’entraînement débute cette semaine et permettra ainsi à Playoff P de prendre ses marques au sein de sa nouvelle franchise et de repartir sur un nouveau projet après plusieurs années sans véritable continuité.

Si son talent demeure indéniable, l'ailier de 36 ans devra rassurer sur son état physique, très fluctuant ces derniers temps. Sinon le plan du front office de Boston pourrait vite tomber à l'eau.