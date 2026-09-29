Le verdict est tombé pour Jonathan Rousselle après sa blessure

L’inquiétude entourant Jonathan Rousselle (1,88 m, 36 ans) s’est confirmée. Coviran Granada a communiqué sur la blessure de son meneur français, touché lors de la réception d’Inveready Gipuzkoa Basket.

Le Nordiste souffre d’une entorse de la cheville gauche. Le club andalou annonce une indisponibilité de plusieurs semaines, sans donner de durée plus précise. Son retour dépendra désormais de l’évolution de sa blessure.

Rousselle s’était blessé au cours du deuxième quart-temps de la rencontre. Titulaire, il n’avait pu rester que six minutes sur le parquet, inscrivant 2 points avant de quitter définitivement ses partenaires. Granada s’était ensuite incliné 76-82 pour son premier match de la saison en Primera FEB.

👉 Parte médico @AsisaSalud || Jonathan Rousselle sufre un esguince de tobillo y estará varias semanas de baja.



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Un coup dur pour le chef d'orchestre de Granada

Cette blessure intervient au moment où Jonathan Rousselle débutait sa première saison dans la deuxième division espagnole. Relégué de Liga Endesa à l’issue de l’exercice 2025-2026, Coviran Granada avait conservé son capitaine français, toujours sous contrat avec le club.

Arrivé en Andalousie en novembre 2023 après trois saisons à Bilbao et un passage par la JDA Dijon, Rousselle dispute sa quatrième saison avec Granada. En 2025-2026, il avait compilé 7 points, 1,5 rebond et 2,6 passes décisives de moyenne en Liga Endesa.

Granada devra composer sans l’un de ses meneurs

L’absence de Rousselle réduit désormais les options d’Arturo Ruiz à la mène. Lluís Costa figure notamment parmi les joueurs disponibles à ce poste dans l’effectif andalou.

Granada doit poursuivre son championnat le week-end prochain sur le parquet d’Alimerka Oviedo. Un match sans son meneur de jeu français.