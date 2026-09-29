L’EuroLeague change la désignation de ses arbitres avec un système automatisé

L’EuroLeague utilise un nouveau système automatisé pour désigner les arbitres de la première journée de la saison 2026-2027. La ligue Européenne, qui a présenté le système ce lundi, prévoit également de l’étendre à l’EuroCup dès sa journée d’ouverture, ce mardi.

L’outil applique 14 règles définies par le département de l’arbitrage de l’organisateur, notamment pour répartir les désignations et la charge de travail des officiels.

Quels critères pour désigner les arbitres en EuroLeague ?

Les 14 règles sont réparties en trois domaines : les critères sportifs, la gestion du calendrier et de la charge de travail, ainsi que l’intégrité. Elles prennent notamment en compte la hiérarchie des arbitres, la composition des équipes arbitrales, la fréquence des désignations, la nationalité des officiels et les équipes déjà arbitrées.

L'Euroleague précise que le système a été développé à l’aide de technologies d’intelligence artificielle. Son communiqué ne détaille pas chacune des 14 règles ni les modalités d’une éventuelle validation humaine des désignations.

OFFICIAL: Euroleague Basketball is pleased to announce the introduction of a new referee nomination system that will determine referee crews for each round of both the EuroLeague and BKT EuroCup.



The new automated system is developed using the latest AI technology. — Aris Barkas (@arbarkas) 28 septembre 2026

Une extension prévue en EuroCup

Daniel Hierrezuelo, directeur de l’arbitrage d’Euroleague Basketball, explique que l’outil doit permettre d’analyser davantage d’informations et d’appliquer les mêmes critères à chaque match. L’organisateur souhaite ainsi mieux répartir les rencontres entre les arbitres au fil de la saison. A noter que six des 84 arbitres choisis pour la saison 2026-2027 sont de nationalité française.

Après sa première utilisation en EuroLeague, le dispositif doit être étendu à l’EuroCup. L'instance annonce une mise en application dès la journée d’ouverture de la compétition, ce mardi soir.