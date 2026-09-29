Ce qu’il faut retenir de la première journée de LF2

La Boulangère Wonderligue n’est pas la seule à avoir lancé sa saison ce weekend, la Ligue Féminine 2 (LF2) est aussi repartie. Après une première parenthèse en Coupe de France, les quatorze équipes de l'antichambre ont officiellement lancé leur saison 2026-2027, samedi soir. Et si une seule journée ne permet pas de tirer des conclusions définitives, cette première levée a déjà offert quelques tendances intéressantes.

Sur les sept matches, une seule équipe l’a emporté à l'extérieur : Montbrison à Geispolsheim (68-78). Monaco et Mondeville ont, eux, frappé fort d'entrée, tandis que les promus Trith-Saint-Léger et Geispolsheim ont découvert la LF2 dans des contextes très différents.

Trith Saint-Léger écrit sa première page

C'est l'une des images fortes de cette première journée. Promu pour la première fois de son histoire en LF2, Trith Saint-Léger a remporté son premier match dans la division, et de surcroît dans un derby face à Saint-Amand (64-55). Les Nordistes avaient déjà marqué les esprits en Coupe de France en éliminant Aulnoye au buzzer. Les joueuses de Jérôme Fournier ont donc confirmé dès leur entrée dans le championnat, malgré avoir été menées de 8 unités dans le troisième quart-temps (32-40).

Demeara Hinds Poste : Ailier fort

Taille : 190 cm

Âge : 24 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : CO Trith Stats 2026-2027 / LF2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,0 #9 REB 11,0 #4 PD 0,0 #92



Pour sa première en LF2, l’intérieure américaine des Lionnes Demeara Hinds (1,88 m, 24 ans) s’est offert un gros double-double (16 points à 8/10 aux tirs, 11 rebonds et 2 interceptions pour 25 d’évaluation en 27 minutes). Impactante en attaque et omniprésente au rebond, l’ancienne pensionnaire de l’université de Clemson est la première MVP de la journée.

Monaco et Mondeville envoient un premier message

Parmi les équipes qui ambitionnent de jouer les premiers rôles, Monaco et Mondeville n'ont pas traîné. Le MBA a infligé une véritable correction à Rouen-Bihorel (89-41). Soit 48 points d'écart, dans une rencontre maîtrisée de bout en bout. Carolina Rodrigues a notamment terminé avec 13 points et 8 passes, et Julie Tetart à 14 points, 5 rebonds et 4 interceptions.

Julie Tetart Poste : Pivot

Taille : 190 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : France

Club : Monaco BA Stats 2026-2027 / LF2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,0 #21 REB 5,0 #28 PD 2,0 #46

Mondeville n'a pas été beaucoup moins impressionnant. Face au Pôle France, les Normandes se sont imposées de 39 points (91-52), avec notamment un match complet de Shelby Saint-Juste, créditée de 13 points, 12 rebonds et 6 passes.

Deux premières sorties qui témoignent de la différence de niveau affichée par ces deux formations sur cette journée. Il faudra évidemment attendre des oppositions plus relevées pour mesurer leur véritable potentiel, mais les deux clubs ont parfaitement lancé leur championnat.

Chloé Macé démarre très fort

Autre performance individuelle de cette première journée : celle de Chloé Macé. La joueuse de Feytiat a porté son équipe à Nice avec 33 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Insuffisant toutefois pour repartir avec la victoire : le Cavigal s'est imposé 88-82 au terme d'un match offensif.

Chloé Mace Poste : Ailier

Taille : 177 cm

Nationalité : France

Club : Feytiat Stats 2026-2027 / LF2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 33,0 #1 REB 5,0 #24 PD 3,0 #21

Après sa relégation, La Roche Vendée débute par une défaite

Pour autant, pas de démonstration pour tout le monde. Voiron a dû attendre les dernières possessions pour venir à bout de Reims (76-74). Le Pays Voironnais a néanmoins assuré l'essentiel pour ses débuts, dans une rencontre où Nabala Fofana s'est distinguée avec 14 points et 8 rebonds.

Même scénario à Aulnoye, qui a pris le meilleur sur La Roche Vendée (66-59), relégué de l’élite française avec un groupe profondément renouvelé à l’intersaison.

Montbrison, seule équipe à gagner à l'extérieur

Si Trith a réussi ses débuts, l’autre promu Geispolsheim a connu une entrée plus difficile. Les Alsaciennes se sont inclinées face à Montbrison (68-78), permettant ainsi au BCM de réaliser la seule victoire à l'extérieur de cette première journée. Zarah Velleyen a notamment conduit les Ligériennes avec 16 points, 4 rebonds et 3 passes décisives.

La deuxième journée, programmée ce week-end, offrira déjà plusieurs affiches intéressantes, avec notamment Rouen-Bihorel - Mondeville ce vendredi 2 octobre, Pôle France - Monaco, Feytiat - Voiron ou encore Montbrison - Nice ce samedi 3 octobre.