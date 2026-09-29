Luka Doncic heureux de prendre commandes des Lakers après le départ de LeBron James

Une nouvelle ère s’ouvre aux Lakers. Après le départ de LeBron James pour les Sixers durant l’intersaison, Luka Doncic devient le visage du projet californien. Présent lors du Media Day, le meneur slovène a affiché son enthousiasme à l’idée de prendre les commandes de l’équipe, tout en reconnaissant qu’un nouveau défi l’attend.

Luka Doncic says he was sad to see LeBron leave and is very appreciative of the time that they spent together:



“Playing with Lebron was amazing. There's a lot of things I learned from him. We all know who LeBron James is.” pic.twitter.com/3lTs5MqkQ0 — LakersMuse (@LALMuse) 28 septembre 2026

« C’est génial. Évidemment, c’est un nouveau défi », a déclaré le Slovène aux journalistes, avant de rappeler que ce statut n'avait rien d'inédit pour lui. « J’ai souvent été dans cette situation, donc ce n’est pas nouveau pour moi. Mais je me sens bien, je suis enthousiaste et je suis prêt à y aller. Cela fait longtemps que je n’ai pas joué au basket, alors je suis prêt. »

Les Lakers commenceront leur pré-saison le 6 octobre face aux Kings, leur première préparation depuis 8 ans sans LeBron James, salué par Luka Doncic en conférence de presse.

« Jouer avec LeBron était incroyable »

« J’ai appris énormément de choses à ses côtés, et nous savons tous qui est LeBron James », a confié le sextuple All-Star à Brian Windhorst d’ESPN. « Jouer avec LeBron était incroyable. Nous avons passé du temps ensemble, et c’était formidable. »

Le Slovène a remercié le King pour son rôle de mentor auprès des Lakers et s'est montré compréhensif quant à la décision de son ancien coéquipier de poursuivre sa carrière à Philadelphie.

Luka Doncic Poste : Meneur

Taille : 201 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Slovénie

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 33,6 #1 REB 7,8 #35 PD 8,3 #4

Dès lors un nouveau chapitre s'ouvre pour les Californiens. Le projet compte désormais sur Luka Doncic plus que jamais leader de cet effectif largement chamboulé lors de l'intersaison avec près d'une dizaine d'arrivées dans la cité des Anges. Le Slovène devra réussir à mener ce roster vers une campagne de playoffs aboutie, ce que l'ancien joueur des Mavericks peine à faire depuis son arrivée en 2024.

Un nouveau chapitre pour les Lakers

En effet, sur les deux dernières saisons, L.A. n'a pas fait long feu en post-season. D'abord opposés aux Wolves en 2024-2025, les Lakers ont été éliminés au premier tour. L'an passé, le Thunder leur a collé un sweep au deuxième tour sans que Luka Magic ne puisse fouler le parquet en raison d'une déchirure aux ischio-jambiers.

Avec le départ de LeBron James, les responsabilités de l'ancien joueur du Real Madrid vont désormais s’accentuer. Le joueur de 27 ans devra porter une grande partie de la création offensive et guider un effectif qui doit encore trouver ses automatismes.

Toutefois, le nouveau projet initié cet été n'en est qu'à ses prémices. Ainsi, la patience sera de mise avant d'émettre un jugement définitif sur cette intersaison, alors qu'à date les Angelinos semblent moins forts que l'an dernier. Les clés de la maison Purple and Gold résident maintenant dans les mains de Luka Doncic et Austin Reaves aussi sous les feux des projecteurs. Tous deux doivent incarner le renouveau de cette franchise légendaire depuis trop longtemps éloignée du sommet de la NBA.