Espoirs ELITE : les jeunes talents à suivre dans un championnat en pleine mutation

Le championnat Espoirs ELITE reste officiellement une compétition U21, mais sa réalité évolue. Les meilleurs joueurs restent de moins en moins longtemps à ce niveau : à 19 ou 20 ans, beaucoup cherchent désormais du temps de jeu dans les divisions supérieures, notamment en ELITE 2 et en Nationale 1, plutôt que de poursuivre leur cursus jusqu'à sa dernière année.

Cette évolution accélère l'arrivée des générations suivantes. Les meilleurs joueurs issus du championnat U18 ELITE peuvent rapidement prendre des responsabilités en Espoirs, au point de faire de cette compétition une forme de prolongement du niveau U18 pour une partie de ses principaux talents. Les générations 2008 et 2009 sont ainsi déjà très représentées parmi les joueurs à suivre en 2026-2027.

La saison Espoirs ELITE 2026-2027 a déjà livré ses premières tendances, avec plusieurs jeunes joueurs appelés à prendre une nouvelle dimension. Certains arrivent avec une première expérience internationale, d’autres sortent d’une saison déjà convaincante ou ont profité de l’intersaison pour se rapprocher du groupe professionnel. Meneurs créateurs, scoreurs capables de prendre feu, intérieurs polyvalents ou profils encore en développement : voici les joueurs qui méritent une attention particulière cette saison.

Les Espoirs ELITE à suivre chez les meneurs et les arrières

Afény Cognet — Le Mans

2008 | 1,86 m | Meneur

Déjà membre du groupe Espoirs du Mans depuis 2024, Afény Cognet continue de monter en puissance. International U18 français cet été, il a participé à l’EuroBasket U18 avec 7,1 points et 2,6 passes en 16 minutes de moyenne.

Son profil repose en majorité sur le pick-and-roll, qui représente 39 % de ses actions, même si son efficacité dans ce secteur reste à améliorer (0,65 PPP). Il est en revanche particulièrement intéressant sur le catch-and-shoot, avec 1,29 point par possession.

Cognet doit encore gagner en efficacité près du cercle : seulement 39 % de réussite dans la raquette sur sa saison 2025-2026. Son tir extérieur reste également perfectible, avec 32 % à trois points.

Défensivement, son potentiel est déjà visible : il limite ses adversaires directs à 38,6 % de réussite et affiche une bonne efficacité sur la défense du pick-and-roll (0,65 PPP concédé). Avec davantage de régularité offensive, il possède les bases pour devenir l’un des meneurs importants du championnat.

PROFIL JOUEUR Afény COGNET Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 186 cm Âge: 18 ans (27/01/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 15 #27 REB 9 #7 PD 6 #8

Lorenz Sanz — ASVEL

2009 | 1,87 m | Meneur

La saison 2026-2027 doit permettre à Lorenz Sanz de changer de dimension. Arrivé de Dijon après avoir remporté la Coupe de France U18, le jeune meneur a rejoint l’ASVEL et bénéficie déjà d’une exposition accrue. Il avait notamment été un des titulaires de l’équipe de France U17 de Tony Parker lors de la Coupe du monde.

Dynamique et rapide, Sanz possède un jeu offensif relativement équilibré. Quatre situations représentent à elles seules 76 % de ses possessions : pick-and-roll, catch-and-shoot, transition et catch-and-drive.

Sa saison précédente à Dijon avait été encore discrète statistiquement, avec 4,4 points et 5,6 d’évaluation en 12 minutes sur 15 rencontres. Son passage à l’ANGT avec Belgrade avait néanmoins montré ses qualités de créateur, avec 6,5 passes décisives en moyenne.

Son arrivée à l’ASVEL constitue donc une étape importante. Le défi sera désormais de transformer ses qualités de vitesse et de création en impact régulier sur l’ensemble d’une saison.

PROFIL JOUEUR Lorenz SANZ Poste(s): Meneur Taille: 186 cm Âge: 17 ans (24/09/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 10 #55 REB 3 #73 PD 7 #7

Riley Zizi — Chalon

2009 | 1,88 m | Meneur-arrière

Riley Zizi fait partie des jeunes profils de Chalon dont le développement sera particulièrement intéressant à suivre. Après une saison 2025-2026 en progression, durant laquelle il a tourné à 9,2 points, 2,3 rebonds et 3,8 passes en 22 minutes, il a déjà été aperçu en Betclic ELITE dès la première journée.

Son jeu repose principalement sur le catch-and-shoot, le pick-and-roll comme porteur et le catch-and-drive. Cette variété lui permet d’évoluer aussi bien avec le ballon que dans un rôle plus complémentaire.

Le principal chantier reste défensif. Ses adversaires directs avaient affiché 53,6 % de réussite la saison dernière. À seulement 17 ans, Zizi possède toutefois encore une marge importante pour progresser physiquement et gagner en constance des deux côtés du terrain.

PROFIL JOUEUR Riley ZIZI Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 16 ans (23/10/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 2 #141 REB 2 #121 PD 0 #142

Sohan Boungo — Gravelines-Dunkerque

2009 | 1,90 m | Arrière

Sohan Boungo a immédiatement donné le ton en signant 28 points lors de la première journée face au Mans, dans un match où il a pris 23 tirs. Une première indication sur le rôle offensif qui pourrait être le sien cette saison.

Son exercice précédent était plus discret : 6,2 points, 1,8 rebond et 1,3 passe en 13 minutes, avec seulement 37 % de réussite aux tirs et 23 % à trois points. Il avait également participé à la Coupe du monde U17 avec l’équipe de France, avec 4,3 points, 1,8 rebond et 1,8 passe.

Le potentiel défensif est déjà intéressant : ses adversaires directs étaient limités à 36,8 % de réussite en Espoirs la saison dernière. Le véritable enjeu sera désormais offensif : avec des responsabilités plus importantes, Boungo devra stabiliser son tir et confirmer qu’il peut produire efficacement avec un volume de responsabilités supérieur.

PROFIL JOUEUR Sohan BOUNGO Poste(s): Arrière Taille: 184 cm Âge: 17 ans (24/03/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 28 #2 REB 5 #39 PD 5 #16

Erwan Ntsantso — Nancy

2007 | 1,90 m | Arrière

Arrivé de Cholet, Erwan Ntsantso a commencé son nouveau chapitre à Nancy avec une performance immédiatement remarquée : 27 points, 7 rebonds et 6 passes lors de la première journée face au Paris Basketball.

Il sort d’une saison intéressante à Cholet, avec 9,7 points, 3,3 rebonds et 3,4 passes en 22 minutes, tout en affichant 39,3 % à trois points. Son profil offensif est avant tout celui d’un joueur capable de sanctionner longue distance.

Le catch-and-shoot représente 25 % de ses actions pour 1,27 PPP, tandis que les sorties d’écran atteignent 1,22 PPP. À l’inverse, il reste davantage en difficulté lorsqu’il doit créer son avantage balle en main : 0,55 PPP sur le catch-and-drive et 0,57 sur les situations de pick-and-roll.

Sa capacité à développer cette dimension pourrait déterminer jusqu’où son profil offensif peut évoluer.

PROFIL JOUEUR Erwan NTSANTSO DJONI Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 19 ans (06/07/2007) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 27 #3 REB 7 #19 PD 6 #9

Anthony Bria — Roanne

2008 | 1,93 m | Arrière-ailier

Anthony Bria n’a pas attendu longtemps pour attirer l’attention. Pour sa première journée de championnat, l’arrière de Roanne a signé une performance spectaculaire : 34 points, 10 rebonds, 4 passes et 9 interceptions, pour 42 d’évaluation face à Boulazac.

Cette performance vient confirmer une saison 2025-2026 déjà dominante en Espoirs ELITE 2 : 17,3 points, 6,2 rebonds et 4,1 passes en 31 minutes, pour 19,2 d’évaluation. Les données FFBB confirment également son importante progression entre ses deux dernières saisons.

Son profil offensif combine volume et capacité à sanctionner de loin, même si son adresse à trois points devra encore progresser : 33 % sur 5,6 tentatives la saison dernière. Défensivement, il avait également limité ses adversaires directs à seulement 29,9 %.

La question est désormais différente : après avoir dominé son niveau, peut-il maintenir cette production avec encore davantage de responsabilités et face à un niveau supérieur ?

PROFIL JOUEUR Anthony BRIA Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 17 ans (27/12/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 34 #1 REB 10 #3 PD 4 #20

Des intérieurs déjà très jeunes à surveiller en Espoirs ELITE

Le rajeunissement du championnat ne concerne pas uniquement les lignes arrière. Plusieurs intérieurs des générations 2008 et 2009 occupent eux aussi une place importante dans leurs équipes Espoirs, avec des profils très différents entre activité près du cercle, polyvalence défensive et capacité à s'écarter.

Tom Kasongo — Cholet

2009 | 2,03 m | Ailier-fort

International belge, Tom Kasongo possède déjà une expérience internationale importante pour un joueur né en 2009. Après avoir disputé l’EuroBasket U16 B avec 14 points et 9,3 rebonds de moyenne, il a également évolué avec les U18 belges, affichant 9,3 points et 4,3 rebonds.

À Cholet, son temps de jeu était encore limité la saison dernière, mais son profil athlétique et son activité pourraient lui permettre de prendre davantage de responsabilités.

Kasongo se distingue notamment par son activité sans ballon, son efficacité en transition et son impact au rebond offensif. Son principal chantier reste le tir extérieur : 16 % à trois points et 62 % aux lancers francs la saison dernière.

Sa polyvalence défensive constitue toutefois un véritable atout. Entre ses compétitions internationales et son expérience en Espoirs, il limitait ses adversaires directs à environ 35 % de réussite.

PROFIL JOUEUR Tom KASONGO Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 17 ans (23/04/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 24 #7 REB 8 #13 PD 4 #21

Mehdi Chaouad — Nanterre

2008 | 2,04 m | Ailier-fort

Après son passage au Pôle France, Mehdi Chaouad entame une nouvelle étape à Nanterre. Peu utilisé au cours des deux dernières saisons en raison notamment de blessure, il possède pourtant un profil particulièrement intéressant pour un ailier-fort moderne.

Son intelligence de jeu et son placement compensent un déficit d’explosivité. Il est capable de s’écarter du cercle et possède les caractéristiques d’un potentiel stretch 4, avec près d’un quart de ses actions en catch-and-shoot.

Son adresse reste toutefois fluctuante, notamment avec 25 % à trois points en NM1 la saison dernière. Il devra également progresser lorsqu’il attaque le cercle balle en main et limiter les pertes de balle.

Dans un contexte où son rôle devrait augmenter, cette saison sera importante pour déterminer jusqu’où son profil peut évoluer.

PROFIL JOUEUR Mehdi CHAOUAD Poste(s): Ailier Taille: 199 cm Âge: 18 ans (15/01/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 15 #31 REB 0 #135 PD 3 #46

Karl Zamatta — Dijon

2006 | 2,02 m | Pivot / ailier-fort

Karl Zamatta est l’un des profils les plus atypiques de cette sélection. International libanais, récemment appelé avec l’équipe nationale A, il possède un jeu qui repose davantage sur ses fondamentaux que sur ses qualités athlétiques.

Son passage avec le Liban en juillet 2026 face à l’Inde a notamment marqué sa première apparition récente avec la sélection senior. Déjà majeur avec Dijon la saison dernière, il affichait 15,8 d’évaluation en 23 minutes. Il avait notamment signé 16 points et 18 rebonds face à Bourg en mai dernier.

Ses qualités de placement, ses mains et sa capacité à s’écarter font de lui un intérieur capable de jouer dans plusieurs configurations. Il affichait 43 % à trois points sur 1,8 tentative, tout en produisant au rebond offensif et dans les situations de pick-and-roll.

Son principal axe de progression concerne son efficacité lorsqu’il doit créer balle en main, notamment au poste bas ou sur des situations de drive. Défensivement, il reste néanmoins solide, avec seulement 45 % de réussite pour ses adversaires directs.

PROFIL JOUEUR Karl ZAMATTA Poste(s): Pivot Taille: 202 cm Âge: 20 ans (07/05/2006) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 20 #12 REB 9 #6 PD 3 #30

… mais aussi cinq autres profils à garder à l’œil

Derrière ces joueurs, plusieurs jeunes pourraient rapidement entrer dans la conversation au fil de la saison.

Julien Taponat (Bourg-en-Bresse, 2008) pourrait bénéficier d’un rôle plus important après 13 apparitions avec les Espoirs la saison dernière. Son adresse extérieure constitue déjà un point fort, avec 39 % à trois points.

Emerys Dadeke (Dijon, 2007) sort d’une saison à 11 points en 22 minutes. Son intensité et ses qualités athlétiques sont intéressantes, tandis que son tir extérieur devra encore gagner en fiabilité.

Devon Agot Fortes (ASVEL, 2009) arrive de Saint-Quentin avec une première expérience internationale U17. Son potentiel athlétique est évident et son développement au niveau Espoirs sera à surveiller.

Emeric Yomi (Roanne, 2006) pourrait s’imposer comme l’un des principaux spécialistes du rebond du championnat. Arrivant en fin de cursus Espoirs, il possède déjà une solide expérience à ce niveau U21.

Enfin, Clément More (Pau, 2009) représente un profil particulièrement jeune à suivre. Issu des U18 béarnais, il s’est distingué parmi les meilleurs scoreurs de sa génération, avec notamment une pointe à 47 points contre Cholet. Le principal enjeu sera désormais de voir comment son profil de scoreur se transpose face à des joueurs plus âgés.