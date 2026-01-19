Scouting report – Soren Bracq, un jeune arrière en phase d’intégration au plus haut niveau

Après Cameron Houindo, Hugo Yimga-Moukouri et Noa Kouakou-Heugue, place à la présentation de Soren Bracq (1,94 m, 18 ans), l’un des membres de la génération 2007 responsabilisé en Betclic ÉLITE.

PROFIL JOUEUR Soren BRACQ Poste(s): Meneur Taille: 194 cm Âge: 18 ans (23/02/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,7 #132 REB 2,4 #128 PD 2,3 #64

Un rôle en construction dans un environnement de Betclic Élite exigeant

Soren Bracq poursuit son développement au BCM Gravelines-Dunkerque, où il découvre la Betclic Élite dans un contexte compétitif particulièrement formateur pour un jeune arrière. À 18 ans (19 en février), le fils de Damien Bracq bénéficie déjà d’un temps de jeu significatif, avec 19 minutes en moyenne par match, signe d’une intégration progressive mais réelle dans la rotation professionnelle.

Sur cette base, il compile 7,1 points par rencontre, pour une efficacité offensive encore irrégulière (0,81 point par possession), un chiffre cohérent avec un rôle en apprentissage au plus haut niveau.

Des responsabilités balle en main précoces

Bracq évolue dans un rôle d’extérieur créateur, avec une part importante de possessions initiées balle en main. Il délivre 2,2 passes décisives en 19 minutes, soit environ 4,6 passes sur 40 minutes, tout en générant du jeu pour ses partenaires.

En cumulant son scoring et les points créés par ses passes décisives, il est directement impliqué dans 12,6 points par match, ce qui représente environ 26,5 points créés sur 40 minutes. Une donnée révélatrice de son impact offensif global, au-delà de ses seules tentatives de tir.

Cette responsabilité offensive s’accompagne logiquement de pertes de balle (2,1 par match, soit 4,4 sur 40 minutes), un axe de progression classique pour un jeune joueur confronté à l’intensité et à la pression défensive du niveau Betclic Élite.

Lecture offensive : flashes prometteurs et axes d’amélioration

34 % de ses possessions se font en tant que porteur de balle sur pick and roll, où son rendement global reste perfectible (0,67 PPP). L’analyse détaillée de ces situations permet toutefois de mieux cerner son profil :

Sur les finitions près du cercle après écran (27 % de ces situations), son efficacité est limitée (0,44 PPP)

En revanche, sur les tirs après dribble (64 %), il affiche une efficacité nettement plus intéressante (0,86 PPP)

Ces chiffres traduisent un arrière actuellement plus à l’aise sur le tir après dribble que dans la finition au contact, un point logique au regard de son développement physique et de la densité du jeu professionnel.

Le MVP des finales de Coupe de France U17 et U18 en 2024 rencontre également davantage de difficultés sur les situations de catch and drive, avec seulement 0,25 PPP, notamment face aux fermetures agressives des défenses adverses.

À l’inverse, Bracq se montre efficace dans le jeu sans ballon dynamique, notamment sur les situations de main à main (hand-off), où il affiche 1,09 PPP, soulignant sa capacité à lire rapidement les espaces et à prendre des décisions dans le mouvement.

Le tir extérieur comme facteur structurant de son développement

Le tir à 3-points constitue aujourd’hui l’un des chantiers majeurs de son évolution. Avec 29 % de réussite sur 3,4 tentatives par match, le volume est en adéquation avec son rôle, mais l’efficacité doit encore progresser pour stabiliser son impact offensif.

L’amélioration de son adresse extérieure sera déterminante pour :

ouvrir davantage le jeu sur pick and roll

punir les aides défensives

et faciliter ses lectures balle en main

𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗫𝗘 🤷‍♂️ Soren Bracq & Louka Letailleur ont répondu présent des 2️⃣ côtés du terrain face à Cholet 🚧#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/qEKdkVrBEm — BCM Basketball (@BCMBasket) January 12, 2026

Une base défensive déjà exploitable au niveau professionnel

Défensivement, Soren Bracq présente des fondations solides pour un arrière de son âge. Il se montre fiable sur le porteur de balle, avec des indicateurs encourageants :

0,71 PPP concédé sur pick and roll porteur

0,67 PPP en situation d’isolation

0,67 PPP également sur les phases de catch and drive

Ces situations représentent environ 20 % des actions qu’il défend, et traduisent une bonne discipline, un placement cohérent et une capacité à contenir le dribble sans déséquilibrer la défense collective.

Son activité se reflète aussi dans sa capacité à provoquer des fautes (2,5 par match, soit 5,3 fautes provoquées sur 40 minutes), indicateur de son engagement et de son agressivité contrôlée.

Projection : un arrière à développer sur le temps long

Soren Bracq n’est pas encore un joueur d’impact majeur en Betclic Élite, mais son temps de jeu, ses responsabilités offensives et son exposition précoce au très haut niveau constituent des signaux particulièrement positifs.

Son profil repose aujourd’hui sur :

une lecture du jeu en progression

une capacité à créer pour les autres

une base défensive déjà compétitive

Pour franchir un cap, ses axes de développement sont clairement identifiés :

amélioration de la finition près du cercle

meilleure efficacité sur les attaques de close-out

stabilisation du tir extérieur

Dans un environnement comme Gravelines, reconnu pour sa capacité à responsabiliser les jeunes joueurs, Soren Bracq bénéficie d’un cadre idéal pour transformer ces flashes en constance. Un arrière encore en construction, mais déjà confronté aux exigences du basket professionnel — une étape essentielle dans la trajectoire vers un rôle durable au plus haut niveau.

À propos de l’auteur – Pierre Bouthors (PIRB SCOUTING) Pierre Bouthors, fondateur de PIRB SCOUTING (créé en 2023), est spécialiste du scouting en collaboration avec la NCAA, plusieurs clubs professionnels européens et des sélections nationales.

Son expertise en performance sportive et en analyse de data met la technologie et la connaissance du jeu au service des joueurs et des clubs.

