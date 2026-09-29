Il y a quelques mois encore, personne ne savait exactement jusqu’où ils pouvaient aller. Désormais, tout le monde sait où les Spurs veulent retourner. Après une saison 2025-2026 qui les a vus remporter 62 matches, terminer deuxièmes de la conférence Ouest puis atteindre les Finals NBA pour la première fois depuis 2014, San Antonio a changé de dimension. Le rêve s’est arrêté face aux New York Knicks, au terme d’une série perdue 4-1.

Mais au moment de retrouver les parquets, Victor Wembanyama n’a manifestement pas oublié. « Je ne pourrais pas imaginer meilleure source de motivation », a lâché le Français au sujet de cette défaite en finale lors du Media Day. « Cela a parfois été difficile de m'endormir. Ce sont des émotions fortes », a-t-il reconnu, dans son style habituel. « Mais il arrive un moment où l’on accepte de devoir traverser tout cela. Il faut ressentir toutes ces émotions. Ne se cacher de rien. »

À plusieurs reprises, les Spurs ont semblé tenir le match avant de voir les Knicks revenir. Le scénario de cette finale a donc laissé des traces. Mais plutôt que de transformer cette défaite en poids, le Français entend en faire une source d'énergie. « Nous avons eu du succès, mais ce n’est pas encore suffisant », résume Wemby dans les colonnes de L'Équipe, dans un discours qui donne le ton de cette nouvelle saison.

De phénomène à cible

Autre changement majeur autour de Wembanyama : lors de ses deux premières saisons, il était encore le phénomène que toute la NBA observait avec curiosité. Il fallait découvrir ce que « l’Alien » pouvait devenir. Désormais, il n'y a plus vraiment de mystère.

À 22 ans, Wembanyama est déjà double meilleur défenseur de l'année, meilleur contreur de la NBA pour la troisième fois consécutive et membre de la All-NBA First Team. La saison passée, il a également terminé troisième du vote pour le MVP, avec des moyennes de 25 points, 11,5 rebonds, 3,1 passes et 3,1 contres en 64 matches.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) · NBA 2024-2025 Comparaison statistique entre deux joueurs Victor Wembanyama Victor Wembanyama MJ 46 65 PTS 24,3 24,9 REB 11 11,4 PD 3,6 3,1 IN 1,1 1 CO 3,8 3,1



Son changement de statut est donc devenu une réalité. « C’est souvent trop, mais cela fait partie du jeu. Je le prends aussi comme une grande marque de respect », explique-t-il à propos de l’attention et de la pression qui l’accompagnent désormais. « Ce n’est pas pour cela que je travaille, mais c’est, dans une certaine mesure, un symbole de réussite. »

« Nous avons faim »

La NBA a donc changé de regard sur Wembanyama. Et San Antonio avec lui. Les Spurs ne peuvent plus avancer cachés derrière l'étiquette d'équipe en reconstruction. Le prochain objectif ne peut plus être simplement de retrouver les playoffs. « Nous ne voulons pas faire moins bien cette saison », a-t-il prévenu. « Nous sommes dans une excellente position. Nous avons faim, nous sommes ambitieux ».

Pour atteindre cet objectif, il faudra « écarter » les équipes qui se trouveront sur la route des Spurs. Victor Wembanyama a découvert les Finals l’an dernier. Il sait désormais ce qu’il faut faire pour y retourner.