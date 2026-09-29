Les 26 Français engagés pour la saison 2026-2027 en Eurocup
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Comme en EuroLeague, l’EuroCup aura son lot de joueurs français pour la saison 2026-2027. Vingt-six joueurs tricolores figurent dans les effectifs engagés cette saison. Au-delà des 5 pros de la JL Bourg, tenante du titre, et des 7 joueurs du Mans, soit près de la moitié du contingent français, plusieurs équipes continuent de faire confiance au vivier hexagonal.
Ce sera le cas de Ratiopharm Ulm, Buducnost Podgorica ou Manresa, qui comptent plusieurs représentants tricolores. Les autres Français seront répartis entre la Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la Lituanie, la Slovénie et l'Allemagne.
Le Mans, premier fournisseur de Français
Sans surprise compte tenu de son effectif qui compte plusieurs jeunes professionnels formés localement, Le Mans Sarthe Basket est l'équipe qui compte le plus de Français dans la compétition, avec 7 représentants : Melvin Ajinça, Léopold Delaunay, Ugo Doumbia, Lucas Dufeal, Bastien Grasshoff, Swann Penda et Wilfried Yeguete. Le club sarthois, de retour en EuroCup pour la première fois depuis dix ans, s'appuie ainsi sur une forte ossature française.
- Poste : Arrière, Ailier
- Taille : 202 cm
- Âge : 22 ans
- Nationalité : France
- Club : Le Mans
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
|PTS
|17,0
|#17
|REB
|4,0
|#58
|PD
|2,0
|#64
Il faut noter que Wilfried Yeguete, 35 ans le 16 octobre, a déjà soulevé le trophée avec Monaco en 2021 et que Melvin Ajinça doit prouver qu’il a les épaules pour devenir leader après avoir goûté à l’EuroLeague avec l'ASVEL.
Bourg-en-Bresse veut propulser Nathan Soliman
Cinq Français porteront les couleurs de la JL Bourg : Lionel Gaudoux, Antony Labanca, Assemian Moulare, Hugo Robineau et Nathan Soliman. Le champion sortant a construit un groupe alliant expérience et jeunesse.
Comme Risacher avant lui, Nathan Soliman (2009) va tenter de se mettre en valeur au travers de cette coupe d’Europe. Le néo-Bressan ne sera éligible à la Draft NBA qu’en 2028, mais son nom apparaît déjà très haut dans certaines projections.
La French Touch à Ulm, Buducnost Podgorica et Manresa
C'est devenu une habitude à Ulm. Après avoir lancé ou accompagné plusieurs jeunes Français ces dernières années, le club allemand compte encore trois joueurs tricolores dans son effectif : Adam Atamna, Meissa Faye et Armel Traoré. Le club allemand - qui compte aussi Lucas Fischer comme potentiel renfort venu de sa deuxième équipe - ne change pas sa stratégie.
Le contingent français de Buducnost Podgorica est plus expérimenté. Le club monténégrin d’ABA League pourra compter sur Axel Bouteille et Jerry Boutsiele, tous deux prolongés durant l'intersaison.
Deux Français seront également présents à Manresa : le néophyte Lucas Beaufort, qui avait déjà goûté à la BCL avec Strasbourg, et l’habitué Hugo Benitez, même si ce dernier a été hospitalisé et opéré après la défaite à Bilbao ce samedi.
Inglis, Mokoka, Ayayi… les internationaux sont de sortie
Plusieurs internationaux français ont rejoint des projets ambitieux en Europe cet été. À commencer par Damien Inglis, vainqueur de l’EuroCup à deux reprises (avec Monaco en 2021 puis Gran Canaria en 2023), qui portera le maillot de Bahçeşehir.
Autre Français à suivre : Adam Mokoka, champion sortant avec Bourg-en-Bresse, qui a choisi l'Aris Salonique - premier adversaire du MSB ce mardi à 20h - pour continuer sa progression sous les ordres de Vassilis Spanoulis.
Gérald Ayayi poursuit, lui, son parcours en Italie avec Roma SPQR. L'arrière français, très en vue cet été avec les Bleus, a rejoint la capitale italienne après s'être affirmé en Betclic ELITE avec Cholet.
Doumbouya, Houindo, Février… d’autres expatriés à suivre de près
Par ailleurs, Sekou Doumbouya tente une nouvelle relance en Espagne avec San Pablo Burgos, après plusieurs expériences à l'étranger. Même chose pour Ivan Février - actuellement blessé - qui poursuit sa carrière en Lituanie avec Lietkabelis, après avoir joué en Italie en fin de saison dernière.
Le contingent est complété par Yohan Choupas, engagé avec les Niners Chemnitz en Allemagne. À 26 ans, l'ancien joueur de Chalon découvre un nouveau contexte européen avec le club allemand.
À l'autre bout du spectre, Cameron Houindo représente l'une des principales attractions de ce contingent français. Le jeune intérieur de Cedevita Olimpija Ljubljana (2008) avait déjà effectué ses premiers pas en EuroCup la saison dernière avec Zvezdan Mitrovic.
Répartition des Français par équipe en EuroCup en 2026-2027
Le Mans (7) : Melvin Ajinca, Léopold Delaunay, Ugo Doumbia, Lucas Dufeal, Bastien Grasshoff, Swann Penda, Wilfried Yeguete
Bourg (5) : Lionel Gaudoux, Antony Labanca, Assemian Moulare, Hugo Robineau, Nathan Soliman
Ulm (3) : Adam Atamna, Meissa Faye, Armel Traoré
Buducnost Podgorica (2) : Axel Bouteille, Jerry Boutsiele
Manresa (2) : Lucas Beaufort, Hugo Benitez
Bahcesehir (1) : Damien Inglis
Aris Salonique (1) : Adam Mokoka
Roma SPQR (1) : Gérald Ayayi
San Pablo Burgos (1) : Sekou Doumbouya
Lietkabelis (1) : Ivan Février
Cedevita Olimpija Ljubljana (1) : Cameron Houindo
Niners Chemnitz (1) : Yohan Choupas
La première journée des Français
Ces mardi 29 septembre et mercredi 30 septembre, de nombreux Français participeront à la soirée d'ouverture en EuroCup.
Les rencontres de mardi : Tofas Bursa - Niners Chemnitz (19h), Le Mans - Aris Salonique (20h).
Les matchs de mercredi : Bahcesehir - Roma SPQR (18h), PAOK Salonique - Manresa (18h30), Ulm - Balkan Botevgrad (19h), Slask Wroclaw - Buducnost Podgorica (19h), Naples - Bourg (20h), San Pablo Burgos - Cedevita Olimpija Ljubljana (20h30).
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