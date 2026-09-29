Comme en EuroLeague, l’EuroCup aura son lot de joueurs français pour la saison 2026-2027. Vingt-six joueurs tricolores figurent dans les effectifs engagés cette saison. Au-delà des 5 pros de la JL Bourg, tenante du titre, et des 7 joueurs du Mans, soit près de la moitié du contingent français, plusieurs équipes continuent de faire confiance au vivier hexagonal.

Ce sera le cas de Ratiopharm Ulm, Buducnost Podgorica ou Manresa, qui comptent plusieurs représentants tricolores. Les autres Français seront répartis entre la Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la Lituanie, la Slovénie et l'Allemagne.

Le Mans, premier fournisseur de Français

Sans surprise compte tenu de son effectif qui compte plusieurs jeunes professionnels formés localement, Le Mans Sarthe Basket est l'équipe qui compte le plus de Français dans la compétition, avec 7 représentants : Melvin Ajinça, Léopold Delaunay, Ugo Doumbia, Lucas Dufeal, Bastien Grasshoff, Swann Penda et Wilfried Yeguete. Le club sarthois, de retour en EuroCup pour la première fois depuis dix ans, s'appuie ainsi sur une forte ossature française.

Melvin Ajinça Poste : Arrière, Ailier

Taille : 202 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : France

Club : Le Mans Stats 2026-2027 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,0 #17 REB 4,0 #58 PD 2,0 #64

Il faut noter que Wilfried Yeguete, 35 ans le 16 octobre, a déjà soulevé le trophée avec Monaco en 2021 et que Melvin Ajinça doit prouver qu’il a les épaules pour devenir leader après avoir goûté à l’EuroLeague avec l'ASVEL.

Bourg-en-Bresse veut propulser Nathan Soliman

Cinq Français porteront les couleurs de la JL Bourg : Lionel Gaudoux, Antony Labanca, Assemian Moulare, Hugo Robineau et Nathan Soliman. Le champion sortant a construit un groupe alliant expérience et jeunesse.

Comme Risacher avant lui, Nathan Soliman (2009) va tenter de se mettre en valeur au travers de cette coupe d’Europe. Le néo-Bressan ne sera éligible à la Draft NBA qu’en 2028, mais son nom apparaît déjà très haut dans certaines projections.

La French Touch à Ulm, Buducnost Podgorica et Manresa

C'est devenu une habitude à Ulm. Après avoir lancé ou accompagné plusieurs jeunes Français ces dernières années, le club allemand compte encore trois joueurs tricolores dans son effectif : Adam Atamna, Meissa Faye et Armel Traoré. Le club allemand - qui compte aussi Lucas Fischer comme potentiel renfort venu de sa deuxième équipe - ne change pas sa stratégie.

Le contingent français de Buducnost Podgorica est plus expérimenté. Le club monténégrin d’ABA League pourra compter sur Axel Bouteille et Jerry Boutsiele, tous deux prolongés durant l'intersaison.

Deux Français seront également présents à Manresa : le néophyte Lucas Beaufort, qui avait déjà goûté à la BCL avec Strasbourg, et l’habitué Hugo Benitez, même si ce dernier a été hospitalisé et opéré après la défaite à Bilbao ce samedi.

Inglis, Mokoka, Ayayi… les internationaux sont de sortie

Plusieurs internationaux français ont rejoint des projets ambitieux en Europe cet été. À commencer par Damien Inglis, vainqueur de l’EuroCup à deux reprises (avec Monaco en 2021 puis Gran Canaria en 2023), qui portera le maillot de Bahçeşehir.

Autre Français à suivre : Adam Mokoka, champion sortant avec Bourg-en-Bresse, qui a choisi l'Aris Salonique - premier adversaire du MSB ce mardi à 20h - pour continuer sa progression sous les ordres de Vassilis Spanoulis.

Gérald Ayayi poursuit, lui, son parcours en Italie avec Roma SPQR. L'arrière français, très en vue cet été avec les Bleus, a rejoint la capitale italienne après s'être affirmé en Betclic ELITE avec Cholet.

Doumbouya, Houindo, Février… d’autres expatriés à suivre de près

Par ailleurs, Sekou Doumbouya tente une nouvelle relance en Espagne avec San Pablo Burgos, après plusieurs expériences à l'étranger. Même chose pour Ivan Février - actuellement blessé - qui poursuit sa carrière en Lituanie avec Lietkabelis, après avoir joué en Italie en fin de saison dernière.

Le contingent est complété par Yohan Choupas, engagé avec les Niners Chemnitz en Allemagne. À 26 ans, l'ancien joueur de Chalon découvre un nouveau contexte européen avec le club allemand.

À l'autre bout du spectre, Cameron Houindo représente l'une des principales attractions de ce contingent français. Le jeune intérieur de Cedevita Olimpija Ljubljana (2008) avait déjà effectué ses premiers pas en EuroCup la saison dernière avec Zvezdan Mitrovic.

Répartition des Français par équipe en EuroCup en 2026-2027

Le Mans (7) : Melvin Ajinca, Léopold Delaunay, Ugo Doumbia, Lucas Dufeal, Bastien Grasshoff, Swann Penda, Wilfried Yeguete

Bourg (5) : Lionel Gaudoux, Antony Labanca, Assemian Moulare, Hugo Robineau, Nathan Soliman

Ulm (3) : Adam Atamna, Meissa Faye, Armel Traoré

Buducnost Podgorica (2) : Axel Bouteille, Jerry Boutsiele

Manresa (2) : Lucas Beaufort, Hugo Benitez

Bahcesehir (1) : Damien Inglis

Aris Salonique (1) : Adam Mokoka

Roma SPQR (1) : Gérald Ayayi

San Pablo Burgos (1) : Sekou Doumbouya

Lietkabelis (1) : Ivan Février

Cedevita Olimpija Ljubljana (1) : Cameron Houindo

Niners Chemnitz (1) : Yohan Choupas

La première journée des Français

Ces mardi 29 septembre et mercredi 30 septembre, de nombreux Français participeront à la soirée d'ouverture en EuroCup.

Les rencontres de mardi : Tofas Bursa - Niners Chemnitz (19h), Le Mans - Aris Salonique (20h).

Les matchs de mercredi : Bahcesehir - Roma SPQR (18h), PAOK Salonique - Manresa (18h30), Ulm - Balkan Botevgrad (19h), Slask Wroclaw - Buducnost Podgorica (19h), Naples - Bourg (20h), San Pablo Burgos - Cedevita Olimpija Ljubljana (20h30).