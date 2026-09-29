ITW Allan Jeanne-Rose, cadre de l’ASA : « Je préfère viser le plus haut : gagner le championnat »

Avec 21 points et 13 rebonds pour lancer sa saison, Allan Jeanne-Rose n’a pas attendu longtemps pour rappeler l’importance qu’il pouvait prendre dans le dispositif de l’ASA. Une performance individuelle solide, certes, mais qui n’a pas permis à son équipe de décrocher la victoire. Et au moment de revenir sur sa première sortie officielle de la saison, l’ailier préfère rapidement ramener le sujet vers le collectif. Son intention, elle, était claire : imposer son énergie et ne pas laisser passer les opportunités offertes par la rencontre. « Je suis rentré dans le match en voulant mettre de l’intensité, être physique et ne pas avoir peur de prendre les opportunités que le jeu m’amenait. Ça m’a réussi, mais l’équipe reste quand même le plus important. On n’a pas réussi à ramener la victoire. »