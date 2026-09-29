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ITW Allan Jeanne-Rose, cadre de l’ASA : « Je préfère viser le plus haut : gagner le championnat »

Auteur d’un double-double dès la première journée de championnat, Allan Jeanne-Rose a démarré sa saison sur des bases élevées malgré la défaite de l’ASA. Désormais installé parmi les cadres du projet alsacien, le co-capitaine veut accompagner un groupe profondément remanié vers les sommets. Prolongé jusqu’en 2028, il assume ses ambitions tout en portant un regard nuancé sur le départ massif des jeunes Français vers la NCAA, un chemin qu’il avait lui-même emprunté à l'époque.
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ITW Allan Jeanne-Rose, cadre de l’ASA : « Je préfère viser le plus haut : gagner le championnat »
Allan Jeanne-Rose fait partie des piliers du projet Alsacien pour cette nouvelle saison.
Crédit photo : Cécile Thomas

Avec 21 points et 13 rebonds pour lancer sa saison, Allan Jeanne-Rose n’a pas attendu longtemps pour rappeler l’importance qu’il pouvait prendre dans le dispositif de l’ASA. Une performance individuelle solide, certes, mais qui n’a pas permis à son équipe de décrocher la victoire. Et au moment de revenir sur sa première sortie officielle de la saison, l’ailier préfère rapidement ramener le sujet vers le collectif. Son intention, elle, était claire : imposer son énergie et ne pas laisser passer les opportunités offertes par la rencontre. « Je suis rentré dans le match en voulant mettre de l’intensité, être physique et ne pas avoir peur de prendre les opportunités que le jeu m’amenait. Ça m’a réussi, mais l’équipe reste quand même le plus important. On n’a pas réussi à ramener la victoire. »

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Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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