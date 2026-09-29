Baskonia a trouvé le remplaçant d’Alex Len

Baskonia poursuit la construction de sa raquette avec la signature de Marcio Santos (2,04 m, 23 ans). Le Brésilien, passé par ratiopharm Ulm avant de découvrir l’EuroLeague à Tel Aviv, signe pour deux saisons et rejoint le groupe de Paolo Galbiati. Cette recrue vient pallier la rupture de contrat de l’ancien joueur NBA Alex Len (2,13 m, 33 ans), resté moins de dix jours à Vitoria.

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Son parcours outre-Atlantique

Après avoir débuté dans son pays natal, au club de Franca, Marcio Santos s’est inscrit à la Draft NBA 2023 sans y avoir été sélectionné. Cela ne l’a pas empêché de disputer la Summer League avec les Atlanta Hawks le même été, mais toujours sans résultat. Il a alors décidé de continuer pour une cinquième saison avec son club formateur. Finalement, il s’est tourné vers le circuit européen et comme plusieurs compatriotes brésiliens avant lui (Yago Do Santos en tête), il a rejoint le club d’Ulm en Allemagne.

Son arrivée en Europe

Après une saison passée à découvrir la BBL, l’international brésilien est ressorti avec une vraie expérience du basket européen. Il a cumulé 62 matchs lors de cette saison, dont 17 en EuroCup. Il a ensuite posé ses valises au Maccabi Tel Aviv avec lequel il a connu ses premiers matches d’EuroLeague la saison dernière. En 37 rencontres dans la compétition européenne, il a tourné à 6,9 points et 1,6 rebond.

Marcio Santos Poste : Pivot

Taille : 204 cm

Âge : 23 ans

Nationalité : Brésil

Club : Maccabi Tel Aviv Stats 2025-2026 / Israel BSL Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,4 #135 REB 4,2 #89 PD 1,1 #171

Un international brésilien

Portant le maillot de la sélection du Brésil depuis 2021, Marcio Santos fait désormais figure de cadre malgré son jeune âge. Lors de sa dernière campagne nationale, dans les qualifications à la Coupe du Monde 2027 toujours en cours, il a disputé trois matchs, tournant à 7 points et 6 rebonds de moyenne.

Ce qu’il peut apporter à Baskonia

Avec cette recrue, Baskonia mise sur un intérieur physique, énergique et déjà aguerri au basket européen. Surtout, Marcio Santos possède encore une belle marge de progression et sa signature sur deux saisons peut lui permettre de passer un cap au sein d’une institution qui a souvent servi de tremplin en EuroLeague.