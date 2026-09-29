Dans l’anonymat de la Pré-Nationale, l’ESSM Le Portel repart de l’avant

Il faut désormais s’habituer à un autre décor. Plus de Chaudron plein pour une soirée de Betclic ELITE, plus de déplacements dans les grandes salles françaises, plus de matches face à Monaco, Paris ou Villeurbanne. Au Portel, le basket a changé de dimension en quelques mois.

Après la liquidation judiciaire qui a définitivement mis fin à l'aventure professionnelle de l'ESSM, le club a dû repartir de tout en bas, au sixième niveau national, en Pré-nationale. Mais samedi soir, dans la petite salle Carpentier, quelque chose n’avait pas disparu. L’ESSM était toujours là. Pour son retour dans son enceinte historique, le club portelois accueillait Vieux Lille pour la deuxième journée de cette première phase de Pré-nationale.

Devant plus de 500 spectateurs selon la Voix du Nord, les Vert et Blanc ont offert à leur public une première soirée à la hauteur de leurs attentes : une victoire nette (103-71) et surtout la confirmation d’une identité de jeu qui ne demande qu’à se reconstruire.

Les spectateurs les plus prévoyants étaient présents avant même l’ouverture de la salle. Quelques sièges réservés sont toutefois restés vacants, notamment en raison de l’absence de certains institutionnels et d’une partie des Musicos, mobilisés par le trail des Trois Forts.

Sans Benoît Mangin, la bande des frères Zulmea, Sgard et Rémi Wadoux ont donc imposé une pression défensive importante. Une recette déjà entrevue une semaine plus tôt lors de la victoire à Grand-Fort-Philippe (65-71).

Un deuxième succès en deux matchs qui permet au Portel de rester invaincu dans cette première phase qualificative, avec l’objectif de terminer dans la poule haute qui donnera accès à la montée en Nationale 3.