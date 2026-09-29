À 17 ans, Aaron Towo-Nansi choisit encore l’ASVEL pour battre son record

Aaron Towo-Nansi (1,76 m, 17 ans) n’aura pas attendu longtemps pour confirmer les responsabilités grandissantes qui lui sont confiées à Cholet Basket. Pour l’ouverture de la saison de Betclic ÉLITE, le jeune meneur a terminé meilleur marqueur de CB face à l’ASVEL dans une rencontre perdue 85 à 97.

En 21 minutes, le Choletais a inscrit 19 points à 6/12 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, et 4/5 aux lancers francs. Il a également délivré 3 passes décisives et récupéré une interception pour 13 d'évaluation. Une performance qui constitue son nouveau record chez les professionnels.

Ironie de l’histoire, son précédent record avait déjà été établi face ... à l’ASVEL. Le 14 décembre 2025, à l’Astroballe, Towo-Nansi avait inscrit 15 points en 18 minutes lors de la victoire choletaise 87-85. Il avait alors terminé à 3/4 à 2-points, 2/5 derrière l’arc et 3/3 aux lancers francs, avec également 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions.

Un peu plus de neuf mois plus tard, toujours face au même adversaire, le jeune meneur a donc porté sa meilleure marque en Betclic ÉLITE à 19 unités.

Cette fois, sa performance n’a toutefois pas suffi à permettre à Cholet de renverser les Villeurbannais.

Nouveau record en pro pour Aaron !



Notre jeune Choletais a réalisé une belle performance ce week-end avec 19 points face à l’ASVEL !#CBFAMILY pic.twitter.com/UJZMHJ6nNx — Cholet Basket (@CB_officiel) 29 septembre 2026

Un changement de statut à Cholet

Cette première sortie prend une dimension particulière au regard de la nouvelle place occupée par Aaron Towo-Nansi dans l’effectif choletais.

Déjà intégré au groupe professionnel la saison dernière, le meneur né en 2009 a participé à 42 rencontres avec l’équipe première en 2025-2026, pour 3,1 points et 1,1 passe décisive en un peu moins de 9 minutes de moyenne. Le 17 juin dernier, il a signé son premier contrat professionnel avec Cholet Basket pour trois saisons, soit jusqu’en 2029.

Un été avec l’équipe de France U17

Entre ses deux saisons avec Cholet, Aaron Towo-Nansi a également disputé la Coupe du monde U17 avec l’équipe de France ... sous les ordres de Tony Parker ... l'entraîneur de l'ASVEL.

Le meneur a terminé la compétition avec 10,3 points, 3 rebonds et 5,7 passes décisives de moyenne en sept rencontres. La France a pris la cinquième place du tournoi avec un bilan de cinq victoires pour deux défaites.

PROFIL JOUEUR Aaron TOWO-NANSI Poste(s): Meneur Taille: 176 cm Âge: 17 ans (04/03/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde U17 PTS 10,3 #44 REB 3 #95 PD 5,7 #6

Towo-Nansi avait notamment réalisé sa meilleure performance offensive du Mondial en quart de finale contre la Turquie, avec 20 points, 5 rebonds et 7 passes décisives en 29 minutes.

Après cet été international et la signature de son premier contrat professionnel, le Choletais a donc démarré sa nouvelle saison de Betclic ÉLITE par un record personnel. Et comme en décembre dernier, c’est encore l’ASVEL qui lui aura servi de référence.