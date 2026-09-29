Basketball Champions League : dix ans après sa création, la BCL entre dans l’ère NBA Europe

Dix ans après ses premiers matches, la Basketball Champions League s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Lancée par la FIBA en 2016, la compétition aborde sa 11e saison avec un enjeu qui dépasse largement la conquête du trophée : les deux finalistes de l’édition 2026-2027 seront directement qualifiés pour la première saison de la future ligue européenne développée par la NBA et la FIBA, dont le lancement est attendu à l’automne 2027. Un changement de dimension pour une BCL qui avait justement été créée comme une alternative fondée sur les résultats obtenus dans les championnats nationaux.

Le plateau accompagne cette montée des enjeux. Le Rytas Vilnius remet son titre en jeu après son incroyable sacre de Badalone, l’AEK Athènes revient après avoir laissé échapper une finale qu’il menait de 20 points, Malaga reste l’une des références de la compétition et Galatasaray dispose une nouvelle fois d’importants moyens. À cette liste s’ajoute la Joventut Badalone, porté par son duo Ricky Rubio - Nico Laprovittola. Derrière, Murcie, Bonn, l’ALBA Berlin ou le nouveau projet né de l’union entre Nymburk et le Slavia Prague peuvent également regarder loin.

Une place en finale qui vaut désormais beaucoup plus qu’un trophée

C’est la grande nouveauté de cette 11e saison de Basketball Champions League. Atteindre la finale ne permettra plus seulement de jouer un titre européen : le vainqueur et le finaliste obtiendront tous les deux un billet pour la saison inaugurale de NBA Europe. Patrick Comninos, CEO de la BCL, l’a officiellement annoncé lors du tirage au sort de la compétition.

L’enjeu change mécaniquement la valeur sportive de la compétition. Pour certains clubs ambitieux mais situés hors de l’EuroLeague, la BCL offre désormais une voie sportive directe vers le nouveau projet NBA-FIBA. La présence de représentants de la NBA au workshop organisé avec les clubs de BCL cet été illustre également le rapprochement entre les deux structures.

Le principe historique de la BCL reste toutefois intact. La compétition continue de privilégier la qualification par les résultats dans les championnats domestiques. Pour cette saison 2026-2027, 54 clubs issus de 29 pays ont participé à la compétition en comptant les qualifications, avant une saison régulière à 32 équipes.

Rytas Vilnius, défendre un titre remporté dans des conditions folles

Impossible de commencer le tour des prétendants ailleurs qu’à Vilnius. En mai dernier à Badalone, le Rytas a remporté la première Basketball Champions League de son histoire en battant l’AEK Athènes 92-86 après prolongation. Les Lituaniens étaient pourtant menés de 20 points au cœur du troisième quart-temps avant un renversement spectaculaire.

Le champion sortant a conservé plusieurs éléments de son sacre, dont Arturas Gudaitis, Kay Bruhnke, Matas Jogela ou Gytis Masiulis. Gytis Radzevicius est également revenu au club tandis que Cassius Winston a été installé à la mène. Le changement majeur se situe sur le banc, désormais occupé par Nedas Pacevicius.

Le Rytas retrouvera d’ailleurs immédiatement un club français puisque Nanterre 92 figure dans son groupe A, en compagnie de Sabah et Trabzonspor.

Malaga reste une référence, l’AEK veut terminer le travail

Double vainqueur en 2024 et 2025, Malaga reste indissociable du haut de tableau récent de la BCL. Le club andalou a encore terminé troisième du Final Four 2026 après sa victoire contre Tenerife (85-80), signant un troisième podium consécutif dans la compétition.

L’Unicaja bénéficiera également d’un premier tour relativement lisible face à Reggio Emilia, la Juventus Utena et Pardubice. Terminer premier permettrait d’éviter les play-ins de janvier et d'accéder directement au Top 16, un avantage loin d’être anecdotique dans une saison déjà chargée.

L’AEK Athènes repart de son côté avec le souvenir autrement plus douloureux de Badalone. En tête de 20 points contre le Rytas lors de la dernière finale, le club grec avait vu son adversaire revenir puis arracher la prolongation avant de s’imposer. Avec notamment Thomas Heurtel, Derrick Williams et Nelly Jr Joseph dans ses rangs, l’AEK retrouvera Szombathely, Anvers et Salon Vilpas au premier tour.

Le Joventut de Ricky Rubio et Laprovittola change la hiérarchie

C’est peut-être le projet qui apporte le plus de prestige à cette édition. Pour son arrivée en BCL, le Joventut Badalone présente une ligne arrière composée notamment de Ricky Rubio et Nico Laprovittola, réunis sous le maillot de la Penya. Ante Tomic, Simon Birgander ou encore Ludde Hakanson complètent un effectif particulièrement expérimenté.

Les premiers résultats ont déjà confirmé le potentiel du projet catalan. Badalone vient de remporter la Supercoupe d’Espagne, son premier trophée depuis 2008, avec un Laprovittola auteur de 31 points et 7 passes décisives en finale contre le FC Barcelone après ses 27 points et 10 passes de la demi-finale. Ricky Rubio a ajouté 10 points et 8 passes en finale.

La Penya évoluera dans le groupe H avec Bonn, le FC Porto et Bnei Herzliya. Un groupe qui associe donc le nouveau venu catalan au Telekom Baskets Bonn, champion de BCL en 2023.

Galatasaray, Murcie, Bonn, ALBA Berlin : les autres candidats à surveiller

Galatasaray reste également installé parmi les clubs les mieux cotés de la compétition. Le club stambouliote faisait partie du premier chapeau lors du tirage, au même titre que le Rytas, Malaga, l’AEK, Murcie, Bonn, le Slavia Praha ERA NBK et l’Hapoël Holon.

Club espagnol montant, Murcie possède également une véritable histoire récente avec la BCL et débutera contre Peristeri, Varese et Bamberg. L’ALBA Berlin apporte pour sa part à la compétition son expérience du très haut niveau européen et son statut de champion d’Allemagne. Les Berlinois se retrouvent dans l’un des groupes les plus intéressants, avec Bilbao, Igokea et le nouveau Slavia Praha ERA NBK.

Ce dernier constitue l’une des curiosités de la saison. Le projet est né de la fusion entre le Slavia Prague et Nymburk, référence du basket tchèque et quart-de-finaliste de BCL lors des deux dernières saisons. La nouvelle entité a récupéré le coefficient européen de Nymburk et affiche notamment l’ambition de se positionner dans la nouvelle organisation du basket européen autour de NBA Europe.

Nanterre face au champion, Strasbourg retrouve Galatasaray

Trois clubs de Betclic ELITE participeront à cette saison régulière : Nanterre 92, Cholet Basket et la SIG Strasbourg. Pour Nanterre, le défi sera immédiat puisque les Franciliens partageront le groupe A avec le champion sortant Rytas Vilnius, Trabzonspor et Sabah.

L’équipe de Julien Mahé a été largement renouvelée durant l’intersaison, notamment avec les arrivées de Xavier Castañeda et Devin McGlockton. Benjamin Sene, Paul Lacombe, Lucas Dussoulier, Donta Scott ou encore le jeune Hugo Yimga-Moukouri font partie des joueurs appelés à porter cette nouvelle campagne européenne.

Strasbourg retrouvera de son côté Galatasaray, dix ans après la finale d’EuroCup 2016 remportée par le club turc. La SIG affrontera également le Legia Varsovie et le Cibona Zagreb dans un groupe B où la lutte pour les trois premières places s’annonce ouverte derrière un Galatasaray placé dans le premier chapeau du tirage.

Cholet a hérité de l’Hapoël Holon, du champion de Serbie Spartak Subotica et du RASTA Vechta, sorti des qualifications. Là encore, terminer en tête aurait une importance considérable afin de s’épargner un play-in au meilleur des trois matches en janvier.

Basketball Champions League : un format où la première place compte double

La formule de la Basketball Champions League ne change pas pour cette 11e édition. Les 32 équipes sont réparties dans huit groupes de quatre et disputent six rencontres entre octobre et décembre. Seul le premier de chaque groupe rejoint directement le Top 16. Les deux suivants doivent passer par des play-ins disputés au meilleur des trois matches, au mois de janvier.

Très relevé, le Top 16 se joue ensuite sous la forme de quatre nouvelles poules de quatre équipes. Les deux premiers rejoignent les quarts de finale, eux aussi disputés au meilleur des trois rencontres, avant un Final Four réunissant les quatre derniers prétendants.

La saison régulière débutera le mardi 6 octobre et s’achèvera le 23 décembre. Dix ans après sa naissance, la BCL reste fidèle à une formule construite autour des championnats nationaux et du mérite sportif. Mais pour la première fois, son Final Four donnera également accès au nouvel échiquier que la NBA et la FIBA préparent pour le basket européen. Cette saison, atteindre la finale changera donc bien plus que le palmarès d’un club.