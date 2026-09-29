Kevin Kokila devra encore patienter avant de découvrir l’EuroLeague

Les débuts européens de Kevin Kokila (2,04 m, 25 ans) vont encore attendre. La Virtus Bologna a confirmé son indisponibilité pour le déplacement sur le parquet de l’Olimpia Milan, programmé ce mardi soir à l’Unipol Forum pour la deuxième journée d’EuroLeague.

Le Français avait déjà manqué l’ouverture de la saison européenne de Bologne, vendredi 25 septembre contre le Fenerbahçe (défaite 78-68). Sa présence face à Milan est désormais également écartée.

Kevin Kokila est absent depuis une blessure contractée à l’entraînement le 31 août. Le lendemain, la Virtus avait annoncé une lésion de premier degré au biceps fémoral de la cuisse droite, avec un temps de récupération alors estimé à environ quatre semaines.

Cette estimation arrive donc à son terme, mais le club italien n'a communiqué aucune nouvelle durée d'indisponibilité. Il serait ainsi prématuré de parler d'un retard dans sa récupération.

Une première en EuroLeague toujours repoussée

Arrivé à Bologne cet été, Kevin Kokila devait franchir une nouvelle étape dans sa carrière en découvrant l’EuroLeague. Le pivot de 25 ans et 2,04 m a rejoint la Virtus après avoir été recruté par Dubaï puis prêté au club italien.

PROFIL JOUEUR Kevin KOKILA Poste(s): Pivot Taille: 204 cm Âge: 25 ans (03/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,1 #71 REB 6 #15 PD 0,8 #174

Son départ intervenait après quatre saisons sous les couleurs de la JL Bourg. Devenu capitaine de la formation bressane, il avait conclu son passage dans l’Ain en remportant l’EuroCup 2026.

Sa blessure a cependant bouleversé le début de son aventure italienne. Après avoir manqué la préparation puis les premiers rendez-vous officiels de la Virtus, dont la première journée d’EuroLeague face au Fenerbahçe, Kevin Kokila devra maintenant attendre une nouvelle opportunité pour disputer le premier match de sa carrière dans la principale compétition européenne.

Aucune date de retour n’a pour l'instant été annoncée par Bologne.