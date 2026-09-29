Un ancien joueur de Gravelines-Dunkerque à la tête de la sélection de Lituanie ?

Dainius Adomaitis devrait retrouver le poste de sélectionneur de la Lituanie, qu’il a occupé de 2016 à 2019, annonce le média local Basketnews. Darius Gudelis, candidat à la présidence de la fédération lituanienne, a proposé son nom pour succéder à Rimas Kurtinaitis, parti le 15 septembre. Il souhaite un accord entre les quatre candidats avant l’élection du 14 octobre.

L'ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque (de 2003 à 2007) n’a toutefois pas été officiellement nommé, et le calendrier de la décision reste à préciser. Ces dernières années, il coachait en Lituanie, à l'Alvark Tokyo. Le prochain sélectionneur devra préparer la réception de la Serbie, le 26 novembre, en qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Dainius Adomaitis, le choix proposé par Darius Gudelis

Darius Gudelis a appelé les quatre candidats à la présidence à s’entendre rapidement sur le prochain sélectionneur. Il a proposé Dainius Adomaitis et indiqué avoir échangé avec lui. Il a également expliqué avoir abordé cette candidature avec Gediminas Kvietkauskas, lui aussi candidat à la présidence de la Fédération.

Cette proposition ne constitue pas une nomination. Gudelis présente Adomaitis comme son choix pour le poste, sans annoncer de décision prise par la fédération.

Former Alvark Tokyo head coach Dainius Adomaitis is returning to the international stage.



He is expected to be appointed head coach of the Lithuanian national team 🇱🇹



All candidates for the Basketball Federation presidency agreed to offer him the position, and Adomaitis is… — Donatas Urbonas (@Urbodo) 29 septembre 2026

La succession de Rimas Kurtinaitis à régler avant le match contre la Serbie

Rimas Kurtinaitis et l’ensemble de son staff ont quitté la sélection le 15 septembre. La fédération lituanienne a alors indiqué que le nouveau sélectionneur serait connu après l’élection de son président, au plus tard avant le début de la préparation pour la prochaine fenêtre de qualification. Gudelis propose, lui, que les candidats s’accordent sur un nom avant le scrutin.

La Lituanie recevra la Serbie le 26 novembre à Klaipėda, en qualifications pour la Coupe du monde 2027. Le choix du sélectionneur déterminera qui dirigera l’équipe lors de cette prochaine échéance.

Dainius Adomaitis en Une de Basketnews il y a une vingtaine d'années

Une élection fédérale prévue le 14 octobre

Darius Gudelis, Remigijus Milašius, Rolandas Skaisgirys et Gediminas Kvietkauskas sont les quatre candidats déclarés à la présidence de a fédération lituanienne. Leurs candidatures ont été validées le 28 septembre. L’élection se tiendra le 14 octobre à Kaunas.

Le soutien affiché par Gudelis ne préjuge pas de la décision concernant le futur sélectionneur.