En démonstration contre la Lituanie, l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale

Après leur démonstration face à la Suède (105-83), les Allemands ont confirmé leur excellente forme offensive en inscrivant à nouveau plus de 100 points. Face à une Lituanie qui compte pourtant des cadres expérimentés comme Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis, la Mannschaft a pris le dessus grâce à son intensité et sa qualité collective.

EuroBasket – Groupe B Lituanie 88 Allemagne 107

Wagner, Theis et Schröder en patrons

Franz Wagner a livré une prestation XXL avec 24 points à 9/17 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives, se montrant intenable en attaque. Daniel Theis a lui dominé dans la peinture avec 23 points et 6 rebonds, mais surtout un clinique 9/9 aux tirs. Dennis Schröder a quant à lui parfaitement orchestré le jeu allemand (26 points à 9/18 aux tirs et 6 passes décisives).

💯 PERFECT 💯 Daniel Theis has not missed a single shot yet (19 PTS I 8/8 FG)#EuroBasket pic.twitter.com/3w69l8BLiD — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

Ce trio a fait plier une Lituanie qui a tenté de réagir dans le deuxième quart-temps, avant de craquer sous les assauts répétés des champions du monde. Avec trois victoires en trois rencontres, l’Allemagne est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. De quoi permettre d’aborder sereinement la suite du premier tour, tout en continuant à affirmer la puissance collective de son groupe.

La rencontre a aussi été marquée par une altercation verbale entre les deux équipes au retour des vestiaires, signe de l’intensité et de la tension présentes dans ce choc. Mais sur le parquet, il n’y avait pas photo : l’Allemagne a encore une fois survolé les débats.