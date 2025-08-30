Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

En démonstration contre la Lituanie, l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale

L’Allemagne a enchaîné une troisième victoire en autant de matchs à l’EuroBasket 2025, cette fois face à la Lituanie (107-88). Portés par un trio Franz Wagner – Daniel Theis – Dennis Schroder, les champions du monde sont d’ores et déjà assurés de disputer les huitièmes de finale.
|
00h00
Résumé
Écouter
En démonstration contre la Lituanie, l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale

Les Allemands ont encore passé les 100 points face à la Lituanie, et se qualifient pour les huitièmes de finale de l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Après leur démonstration face à la Suède (105-83), les Allemands ont confirmé leur excellente forme offensive en inscrivant à nouveau plus de 100 points. Face à une Lituanie qui compte pourtant des cadres expérimentés comme Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis, la Mannschaft a pris le dessus grâce à son intensité et sa qualité collective.

– Groupe B

Wagner, Theis et Schröder en patrons

Franz Wagner a livré une prestation XXL avec 24 points à 9/17 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives, se montrant intenable en attaque. Daniel Theis a lui dominé dans la peinture avec 23 points et 6 rebonds, mais surtout un clinique 9/9 aux tirs. Dennis Schröder a quant à lui parfaitement orchestré le jeu allemand (26 points à 9/18 aux tirs et 6 passes décisives).

Ce trio a fait plier une Lituanie qui a tenté de réagir dans le deuxième quart-temps, avant de craquer sous les assauts répétés des champions du monde. Avec trois victoires en trois rencontres, l’Allemagne est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. De quoi permettre d’aborder sereinement la suite du premier tour, tout en continuant à affirmer la puissance collective de son groupe.

Dennis SCHRODER
Dennis SCHRODER
26
PTS
3
REB
6
PDE
Logo EuroBasket
LIT
88 107
ALL

La rencontre a aussi été marquée par une altercation verbale entre les deux équipes au retour des vestiaires, signe de l’intensité et de la tension présentes dans ce choc. Mais sur le parquet, il n’y avait pas photo : l’Allemagne a encore une fois survolé les débats.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Allemagne
Allemagne
Suivre
Lituanie
Lituanie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La Chorale de Roanne était à 10 sur 15 à 3-points au cours du match
ELITE 2
00h00151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes
EuroBasket
00h00En démonstration contre la Lituanie, l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale
NBL
00h00Débuts timides en Australie pour Noa Kouakou-Heugue, l’un des rares potentiels draftés français en 2026 ?
ELITE 2
00h00L’ASA sans pitié avec Metz, Marcus Hammond offre le derby à Poitiers contre La Rochelle
Nikola Jokic et la Serbie ont galéré contre le Portugal
EuroBasket
00h00Bodganovic blessé, Petrusev exclu, Pesic en colère : la Serbie a souffert contre le Portugal
Féminines
00h00Finaliste de l’EuroLeague avec Mersin, Christelle Diallo change de club en Turquie
EuroBasket
00h00Douze matchs ce samedi 30 août : vaste programme à l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00L’incroyable mutisme de l’Estonie, battue dans le money-time face à la Lettonie !
EuroLeague
00h00Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?
WNBA
00h00Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
1 / 0