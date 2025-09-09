Recherche
EuroBasket masculin

Enfin, Antetokounmpo atteint une demi-finale avec la Grèce !

EuroBasket - Pour la toute première fois de sa carrière internationale, Giannis Antetokounmpo va disputer une demi-finale d'un tournoi international sénior avec la Grèce. Ce mardi soir à Riga, lui et son équipe ont battu la Lituanie 87-76 dans une salle enfin remplie.
00h00
Enfin, Antetokounmpo atteint une demi-finale avec la Grèce !

Giannis Antetokounmpo va disputer ses premières demi-finales d’une compétition internationale avec la Grèce

Crédit photo : Lilian Bordron

Giannis Antetokounmpo l’attendait depuis longtemps, ce dernier carré avec la sélection de Grèce. Il en vivra enfin un à partir de vendredi. Bien que limité à 29 points, le double MVP de la saison NBA a réussi à guider les siens à la victoire contre une bien pâle Lituanie (87-76), dont le potentiel a bien réduit ses dernières années, notamment à cause de son incapacité à mettre des paniers extérieurs.

– 1/4 Finales

Vintage Valanciunas (24 points et 15 rebonds) n’a pas suffi

Devant son public venu en nombre depuis la Lituanie voisine, la Lituanie a d’abord cru pouvoir tenir tête à la Grèce. Intégré au cinq majeur, Jonas Valanciunas a fait la différence sur les trois premières possessions pour donner un premier avantage aux siens (7-0). Un avantage qui n’a pas duré. Exploitant chaque situation de transition, adroit à mi-distance, Giannis Antetokounmpo s’est encore montré inarrêtable pour remettre les Hellènes dans le droit chemin. De quoi pointer à +5 dès la fin du premier quart-temps (19-24).

Une Lituanie toujours aussi maladroite

Malgré l’énorme abattage de Jonas Valanciunas (24 points à 9/16 aux tirs et 15 rebonds pour 31 d’évaluation en 31 minutes, un +/- positif malgré la défaite), jamais la Lituanie n’est repassée devant. Il faut dire que la Lituanie a encore montré ses limites sur le tir extérieur. 22e adresse à 3-points de l’Euro avant la rencontre (27%, seule l’Islande et le Portugal ont fait pire), ils ont souvent refusé des tirs grands ouverts. Le problème était que l’accès au cercle était bouché. Et quand ce n’était pas Giannis Antetokounmpo, c’était son frère, Kostas. En première mi-temps, le champion de France 2022 a contré pas moins de 4 tirs. De quoi faire tergiverser les attaquants lituaniens, bloqués à seulement 14 points sur le troisième quart-temps.

Turquie – Grèce, une demi-finale sous tension

Et si la Lituanie a fait preuve de maladresse avec un réveil en toute fin de rencontre, la Grèce a elle pu s’appuyer sur le pistolero Vasileios Toliopoulos. L’ancien joueur de Boulazac a inscrit 17 points à 6/8 aux tirs en 16 minutes. Un apport clé dans ce succès historique pour le groupe de Vassilis Spanoulis, qui vivra la première demi-finale de la sélection grecque à l’Euro depuis 2009. Une demi-finale à laquelle il avait pris part sur le terrain.

Ancien joueur de Boulazac, Vasileios Toliopoulos a été le facteur X de la Grèce contre la Lituanie
Ancien joueur de Boulazac, Vasileios Toliopoulos a été le facteur X de la Grèce contre la Lituanie (photo : Lilian Bordron)

Vendredi, son équipe défiera la Turquie pour un duel entre deux nations voisines et ennemis. Un duel aussi entre deux superstars NBA, candidats potentiels pour le titre de MVP de l’EuroBasket 2025, Giannis Antetokounmpo bien sûr et Alperen Sengun. Ce match sera aussi l’occasion pour Ergin Ataman, coach du Panathinaïkos Athènes, de faire face à certains de ses joueurs et adversaires de l’Olympiakos, notamment.

A Riga,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Grèce
Grèce
Lituanie
Lituanie
rix75- Modifié
Je trouve que les arbitres ont été plus que très clément avec lui.
