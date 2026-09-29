Julius Thomas, un nouvel entraîneur labellisé Paris Basketball débarque en NBA !

Les habitués de l'Adidas Arena mettront peut-être un réveil dans la nuit du 9 au 10 octobre prochain pour suivre un obscur match de pré-saison entre Chicago et Memphis.

Pour cause, ce match NBA mettra aux prises trois des six anciens entraîneurs du Paris Basketball : Tiago Splitter, le champion de France 2025 devenu head coach des Bulls, d'un côté, et le duo Tuomas Iisalo - Julius Thomas de l'autre.

"Le bras droit" d'Iisalo

De fait, sans grande surprise après que nous vous ayons révélé en fin de saison dernière ses aspirations à traverser l'Atlantique, le jeune technicien allemand a intégré le staff des Grizzlies, auprès de son mentor.

Lors du media day, l'entraîneur finlandais, conforté dans son poste à Memphis, a annoncé l'arrivée de son acolyte au sein de sa pléiade d'assistants, avec des responsabilités assez élargies.

« Il travaillera principalement sur l'aspect offensif, un peu comme mon bras droit », a-t-il déclaré auprès de Yahoo. « Il connaît très bien ce système. Son plus grand défi ressemble à ce que j'ai vécu à mon arrivée : apprendre à connaître la NBA, comprendre le calendrier et ce qu'il est possible de faire en très peu de temps, ainsi que toutes les différences culturelles entre ces deux mondes. Je suis très heureux de son arrivée. »

One bit of news from Grizzlies training camp: I spotted Julius Thomas with the Grizzlies coaching staff.



Thomas, 29, was the second-youngest coach in EuroLeague history and previously served under Iisalo in Europe.



Looks like he's added as an assistant. — Drew Hill (@DrewHill_DM) 28 septembre 2026

Des retrouvailles avec le Finlandais

Si ce n'est pas une surprise, c'est parce que les deux hommes se connaissent extrêmement bien. En réalité, Julius Thomas fait partie des disciples de Tuomas Iisalo, qui a récemment contribué à révolutionner le jeu européen.

Présent dans son staff à Bonn, lors du sacre européen du Telekom en 2023, le natif de... Bonn avait fait partie de l'exode massif entre la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Paris lors de l'été 2023.

Tuomas Iisalo - Julius Thomas, duo reformé à Memphis (photo : Lilian Bordron)

Plus jeune coach vainqueur d'un match en EuroLeague

Dans la capitale, Julius Thomas avait été le bras droit d'Iisalo en 2023/24, une saison marquée par le doublé Leaders Cup - EuroCup, avant de rester à Paris malgré le départ de son mentor, secondant ensuite Tuomas Iisalo et Francesco Tabellini, avant de prendre les rênes de l'équipe en mars dernier, à seulement 28 ans.

Il y aura signé un intérim particulièrement convaincant, devenant notamment le plus jeune coach de l'histoire à gagner un match en EuroLeague, mais n'aura pas réussi à mener le Paris Basketball vers le doublé en Betclic ÉLITE, échouant lors du Match 5 de la finale contre Monaco.