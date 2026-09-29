Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Julius Thomas, un nouvel entraîneur labellisé Paris Basketball débarque en NBA !

Entraîneur du Paris Basketball lors de la fin de saison 2025/26, Julius Thomas a également emprunté l'axe entre l'Adidas Arena et la NBA, comme Tuomas Iisalo et Tiago Splitter avant lui. Le jeune technicien allemand retrouvera même son mentor finlandais, puisqu'il a été nommé assistant aux Memphis Grizzlies.
|
Résumé
Écouter
Julius Thomas, un nouvel entraîneur labellisé Paris Basketball débarque en NBA !
Julius Thomas, de Paris à Memphis
Crédit photo : Cécile Thomas
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Les habitués de l'Adidas Arena mettront peut-être un réveil dans la nuit du 9 au 10 octobre prochain pour suivre un obscur match de pré-saison entre Chicago et Memphis.

Pour cause, ce match NBA mettra aux prises trois des six anciens entraîneurs du Paris Basketball : Tiago Splitter, le champion de France 2025 devenu head coach des Bulls, d'un côté, et le duo Tuomas Iisalo - Julius Thomas de l'autre.

"Le bras droit" d'Iisalo

De fait, sans grande surprise après que nous vous ayons révélé en fin de saison dernière ses aspirations à traverser l'Atlantique, le jeune technicien allemand a intégré le staff des Grizzlies, auprès de son mentor.

LIRE AUSSI

Lors du media day, l'entraîneur finlandais, conforté dans son poste à Memphis, a annoncé l'arrivée de son acolyte au sein de sa pléiade d'assistants, avec des responsabilités assez élargies.

« Il travaillera principalement sur l'aspect offensif, un peu comme mon bras droit », a-t-il déclaré auprès de Yahoo. « Il connaît très bien ce système. Son plus grand défi ressemble à ce que j'ai vécu à mon arrivée : apprendre à connaître la NBA, comprendre le calendrier et ce qu'il est possible de faire en très peu de temps, ainsi que toutes les différences culturelles entre ces deux mondes. Je suis très heureux de son arrivée. »

Des retrouvailles avec le Finlandais

Si ce n'est pas une surprise, c'est parce que les deux hommes se connaissent extrêmement bien. En réalité, Julius Thomas fait partie des disciples de Tuomas Iisalo, qui a récemment contribué à révolutionner le jeu européen.

Présent dans son staff à Bonn, lors du sacre européen du Telekom en 2023, le natif de... Bonn avait fait partie de l'exode massif entre la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Paris lors de l'été 2023.

Tuomas Iisalo - Julius Thomas, duo reformé à Memphis (photo : Lilian Bordron)

Plus jeune coach vainqueur d'un match en EuroLeague

Dans la capitale, Julius Thomas avait été le bras droit d'Iisalo en 2023/24, une saison marquée par le doublé Leaders Cup - EuroCup, avant de rester à Paris malgré le départ de son mentor, secondant ensuite Tuomas Iisalo et Francesco Tabellini, avant de prendre les rênes de l'équipe en mars dernier, à seulement 28 ans.

LIRE AUSSI

Il y aura signé un intérim particulièrement convaincant, devenant notamment le plus jeune coach de l'histoire à gagner un match en EuroLeague, mais n'aura pas réussi à mener le Paris Basketball vers le doublé en Betclic ÉLITE, échouant lors du Match 5 de la finale contre Monaco.

NBA
NBA
Suivre
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Julius Thomas, un nouvel entraîneur labellisé Paris Basketball débarque en NBA !