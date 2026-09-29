Pour sa première en Espagne, Corentin Falcoz frappe déjà fort

Corentin Falcoz (1,89 m, 23 ans) n’a pas tardé à se montrer sous ses nouvelles couleurs. Pour la première journée de Primera FEB, samedi 26 septembre, l’arrière français était titulaire avec l’Inveready Askatuak Gipuzkoa Basket sur le parquet du Coviran Granada.

En 30 minutes, le Savoyard a signé 21 points à 8/14 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, et 2/2 aux lancers francs. Il a complété sa prestation avec 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions, pour une seule balle perdue.

⚡️𝐂𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐅𝐚𝐥𝐜𝐨𝐳, jugador eléctrico Asenel del partido de ayer!



🌟 21 puntos y tres triples!



🫡 Lan bikaina, Coco! pic.twitter.com/jx2rCWWI5C — Inveready Askatuak Gipuzkoa (@gipuzkoabasket) 27 septembre 2026

Son total de 21 points constitue le meilleur de la rencontre et le place également parmi les meilleurs marqueurs de cette première journée de Primera FEB.

Son équipe avait pris les commandes dès le début de la rencontre (24-17 après dix minutes, 40-35 à la pause), avant de voir Granada inverser la tendance dans le troisième quart-temps. Gipuzkoa a finalement repris l’avantage dans la dernière période pour s’imposer 82-76 devant 3 671 spectateurs. Une rencontre marquée par la blessure du meneur de jeu français Jonathan Rousselle pour Granada.

Falcoz répond présent dans les dernières secondes

Le Français ne s’est pas seulement distingué par sa ligne statistique. Il a également pesé lorsque Granada a tenté un dernier retour.

Revenu à 76-78 à moins de 40 secondes de la fin, le club andalou pouvait encore espérer renverser la rencontre. Falcoz a alors inscrit un panier important sous la pression défensive pour redonner de l’air à Gipuzkoa, qui a ensuite sécurisé sa victoire.

Une première sortie qui confirme surtout la place importante accordée à l’ancien Aixois pour ses débuts : titulaire et plus de 30 minutes sur le parquet dès la première journée.

⛹️ #PrimeraFEB | La primera 𝗦𝗢𝗥𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔 de la temporada lleva el sello de @gipuzkoabasket 🔵



Y ojo a este nombre: 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗙𝗮𝗹𝗰𝗼𝘇 👉 21 puntos 🎯 pic.twitter.com/OHvzDeCymY — Baloncesto España (@BaloncestoESP) 28 septembre 2026

La suite logique de sa dernière saison à Aix-Maurienne

Cette performance s’inscrit dans la continuité de la progression affichée par Corentin Falcoz ces dernières saisons. Après quatre exercices professionnels à Aix-Maurienne, il avait terminé la saison 2025-2026 d’ÉLITE 2 avec 14,8 points, 2,7 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne en 27 minutes, avec 50,4 % de réussite aux tirs et 39,5 % derrière l’arc sur 37 rencontres.

PROFIL JOUEUR Corentin FALCOZ Poste(s): Arrière Taille: 189 cm Âge: 23 ans (05/11/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 14,8 #11 REB 2,7 #147 PD 2,9 #56

Il avait notamment porté son record de la saison à 35 points lors d’une victoire après prolongation à Orléans (107-105). Son évolution offensive avait été régulière à Aix-Maurienne, passant d’environ 5 points de moyenne lors de sa première saison à près de 15 lors de sa dernière.

Falcoz avait depuis quelque temps l’envie de découvrir l’étranger. Une première possibilité espagnole avait déjà existé à l’été 2025, avant qu’il ne poursuive finalement une saison supplémentaire en Savoie. Il a cette fois franchi le pas avec un contrat d’un an à Gipuzkoa.

Le club basque restait sur une sixième place de Primera FEB et une qualification en playoffs en 2025-2026. Pour Falcoz, cette première journée offre déjà un premier repère : son adaptation au championnat espagnol a commencé par 21 points et une victoire à l’extérieur.