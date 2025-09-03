Recherche
EuroBasket masculin

La Lituanie renverse la Suède au terme d’un match âpre entre qualifiés pour la phase finale

EUROBASKET - La Lituanie renverse la Suède dans le dernier quart pour s'imposer 74-71. Jonas Valančiūnas et ses coéquipiers terminent premiers du groupe B avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite, avant les huitièmes de finale à Riga.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Lituanie renverse la Suède au terme d’un match âpre entre qualifiés pour la phase finale

Jonas Valanciunas et les Lituaniens sont venus à bout de la Suède, dans un match entre qualifiés pour la phase à élimination directe.

Crédit photo : FIBA

La Lituanie a réalisé un remarquable retour au score pour battre la Suède 74-71 à Tampere et terminer en tête du groupe B de l’EuroBasket. Menés de 12 points à la mi-temps, les Baltes ont renversé la situation grâce à un troisième quart-temps décisif (21-14) pour décrocher leur quatrième victoire en cinq matchs.

– Groupe B

Jonas Valančiūnas porte la Lituanie vers la victoire

Le pivot lituanien Jonas Valančiūnas a une fois de plus été le facteur X de son équipe avec 18 points et 8 rebonds, réussissant 7 de ses 11 tentatives de tir. Sa domination dans la raquette s’est révélée cruciale lors du comeback lituanien, notamment avec un panier décisif à 6 minutes 49 de la fin du troisième quart-temps qui a permis à la Lituanie de reprendre les devants.

Jonas VALANCIUNAS
Jonas VALANCIUNAS
18
PTS
9
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
LIT
74 71
SUE

Arnas Velicka a également apporté sa contribution avec 14 points et 7 passes décisives, tandis qu’Azuolas Tubelis a signé un nouveau double-double. Gytis Radzevicius a ajouté 13 points à l’effort collectif. Côté suédois, Pelle Larsson a mené l’attaque avec 18 points, mais cela n’a pas suffi face au réveil lituanien.

Pelle LARSSON
Pelle LARSSON
18
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
LIT
74 71
SUE

Les lancers-francs ont fait la différence

Dans un match très serré qui a connu cinq changements de leader et cinq égalités, tous survenus en seconde période, l’adresse aux lancers-francs a fait la différence. La Lituanie a converti 22 de ses 27 tentatives (81,5%), tandis que la Suède n’a réussi que 8 de ses 15 essais (53,3%).

La première période avait pourtant souri aux Suédois, qui avaient limité la Lituanie à seulement 14 points dans le premier quart-temps – leur plus faible total depuis la finale de l’EuroBasket 2015 contre l’Espagne (8 points). Mais la réaction lituanienne lors d’un run de 16-4 au troisième quart a complètement changé la physionomie de la rencontre.

Les deux équipes sont désormais qualifiées pour les huitièmes de finale qui se dérouleront à Riga. La Lituanie y arrive dans un excellent momentum après cette victoire probante, tandis que la Suède devra digérer cette défaite frustrante pour rebondir au tour suivant.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
stephmoon
Mais enfin ! Comment peut-on écrire que la Lituanie finit première de son groupe quand l'Allemagne est toujours invaincue et n'a pas joué son dernier match ?
Répondre
(1) J'aime
zonepress
Et écrire "une victoire probante" quand tu viens de fracasser de 3 points ... la Suède ! Avec "une excellente dynamique" et ton meneur/meilleur joueur blessé jusqu'à la fin !
Répondre
(0) J'aime
