La Lituanie renverse la Suède au terme d’un match âpre entre qualifiés pour la phase finale

La Lituanie a réalisé un remarquable retour au score pour battre la Suède 74-71 à Tampere et terminer en tête du groupe B de l’EuroBasket. Menés de 12 points à la mi-temps, les Baltes ont renversé la situation grâce à un troisième quart-temps décisif (21-14) pour décrocher leur quatrième victoire en cinq matchs.

EuroBasket – Groupe B Lituanie 74 Suède 71

Jonas Valančiūnas porte la Lituanie vers la victoire

Le pivot lituanien Jonas Valančiūnas a une fois de plus été le facteur X de son équipe avec 18 points et 8 rebonds, réussissant 7 de ses 11 tentatives de tir. Sa domination dans la raquette s’est révélée cruciale lors du comeback lituanien, notamment avec un panier décisif à 6 minutes 49 de la fin du troisième quart-temps qui a permis à la Lituanie de reprendre les devants.

Arnas Velicka a également apporté sa contribution avec 14 points et 7 passes décisives, tandis qu’Azuolas Tubelis a signé un nouveau double-double. Gytis Radzevicius a ajouté 13 points à l’effort collectif. Côté suédois, Pelle Larsson a mené l’attaque avec 18 points, mais cela n’a pas suffi face au réveil lituanien.

Les lancers-francs ont fait la différence

Dans un match très serré qui a connu cinq changements de leader et cinq égalités, tous survenus en seconde période, l’adresse aux lancers-francs a fait la différence. La Lituanie a converti 22 de ses 27 tentatives (81,5%), tandis que la Suède n’a réussi que 8 de ses 15 essais (53,3%).

La première période avait pourtant souri aux Suédois, qui avaient limité la Lituanie à seulement 14 points dans le premier quart-temps – leur plus faible total depuis la finale de l’EuroBasket 2015 contre l’Espagne (8 points). Mais la réaction lituanienne lors d’un run de 16-4 au troisième quart a complètement changé la physionomie de la rencontre.

Les deux équipes sont désormais qualifiées pour les huitièmes de finale qui se dérouleront à Riga. La Lituanie y arrive dans un excellent momentum après cette victoire probante, tandis que la Suède devra digérer cette défaite frustrante pour rebondir au tour suivant.