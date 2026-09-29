Anthony Edwards, parole à la défense

Les Wolves abordent la saison 2026-2027 avec un effectif largement remanié, mais Anthony Edwards semble déjà convaincu par les nouvelles perspectives de son équipe. Présent lundi lors du media day, l’arrière a notamment affiché son enthousiasme à l’idée de partager le backcourt avec LaMelo Ball, arrivé cet été en provenance des Hornets. Si Ant-Man regrette le départ de Naz Reid, ce nouveau roster devrait lui permettre de faire évoluer son jeu.

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« Naz va me manquer, c’est certain, c’est comme un frère pour moi. Mais je suis ravi des changements dans le vestiaire. Il y a tellement de mentalités et de personnalités différentes. Je pense que ça va bien fonctionner », a rassuré le quadruple All-Star.

Pourtant, Minnesota ne semblait pas loin d'obtenir la recette idéale pour conquérir le titre NBA. Sur les trois dernières saisons, les coéquipiers de Rudy Gobert sont parvenus à se hisser à deux reprises en finales de conférence. Mais cela ne suffisait pas au front office des Wolves, fermement résolu à chercher un nouveau moyen de gagner.

Ainsi Naz Reid et Julius Randle ont pris la porte pour faire venir LaMelo Ball. Sur les dernières semaines de l'été, Minnesota a également recruté Jonathan Kuminga pour un prix abordable, avec l’objectif de rajeunir son groupe et de lui apporter davantage de qualités athlétiques.

Anthony Edwards, focus sur la défense

Si le Congolais devrait obtenir des minutes importantes dans le collectif de Chris Finch, la recrue majeure de cette intersaison demeure le benjamin de la famille Ball. Le meneur de 25 ans aura pour mission de décharger Anthony Edwards d'une partie des responsabilités offensives pour lui permettre de retrouver son poste naturel d’arrière shooteur.

« Je n’aurais jamais cru pouvoir développer des qualités de meneur. Je sais que l’entraîneur insiste beaucoup sur mes passes, mais maintenant qu’on a LaMelo, je suis content », a expliqué Ant-Man.

Le principal intéressé espère ainsi pouvoir se consacrer davantage à la défense, notamment face aux meilleurs joueurs adverses. « Ces deux dernières années, je ne pouvais pas défendre aussi bien que je le souhaitais car je remontais constamment le ballon. […] Maintenant, avec LaMelo et d’autres meneurs, je n’ai plus besoin de remonter le ballon. […] Cette année, je vais exceller dans un jeu très différent », a assuré le guard de 1,93m.

Une entente déjà prometteuse

D'ailleurs, son nouveau coéquipier semble lui aussi enthousiaste à l’idée de jouer ensemble. « Franchement, on a la même personnalité. Cool, sûr de lui, extraverti. C’est mon frère et je pense qu’on va bien s’entendre », a affirmé LaMelo Ball.

Le meneur sort d’un exercice à 20,1 points et 7,1 passes décisives de moyenne en 72 rencontres mais devra désormais trouver ses repères dans un nouvel environnement après six saisons à Charlotte.

“That's my brother.”@MELOD1P his instant chemistry with @AnthonyEdwards at Timberwolves Media Day! pic.twitter.com/35Y5Pl3Yoo — NBA TV (@NBATV) 28 septembre 2026

Avec sa qualité de passe et sa vision du jeu, les Wolves disposent d'un nouveau danger permanent sur les lignes extérieurs de quoi libérer un peu plus Anthony Edwards face aux prises à deux, schéma défensif très utilisé par ses adversaires en playoffs. L'arrière de 25 ans apparait désormais comme mieux entouré pour accomplir ses grands objectifs, notamment ramener le premier titre de l'histoire de la franchise.