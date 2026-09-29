Le Real Madrid appelle à une arrivée rapide de la NBA en Europe

À quelques jours d’une réunion importante entre les propriétaires de l’EuroLeague, le Real Madrid vient de prendre publiquement position sur l’un des dossiers qui pourraient remodeler le basket européen.

"Es como si te ofrecieran un Ferrari para el fin de semana; cuanto antes llegue, mejor"



⚪️ Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto del Real Madrid, desea que la NBA llegue a Europahttps://t.co/9cSjP3gwXD — Eurohoops España (@EurohoopsES) 29 septembre 2026

Interrogé sur Real Madrid TV, Juan Carlos Sánchez, directeur de la section basket du club espagnol, s’est montré particulièrement favorable au projet porté par la NBA.

« Le plus tôt sera le mieux », a-t-il notamment déclaré à propos d’une arrivée de la NBA en Europe, dans des propos rapportés ce mardi 29 septembre par Eurohoops.

Pour le dirigeant madrilène, l’intérêt dépasse largement le cadre sportif. Il voit dans cette éventuelle évolution une possibilité de faire progresser le basket européen sur plusieurs aspects : les revenus, la médiatisation, le marketing ou encore la capacité à attirer davantage de partenaires commerciaux.

Une prise de position significative alors que le Real Madrid fait partie des clubs actionnaires de l’EuroLeague.

Une réunion décisive prévue le 5 octobre en Italie

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement important pour l’avenir de la compétition européenne.

Selon Eurohoops, la NBA a désormais transmis une proposition à l’EuroLeague concernant une éventuelle collaboration entre les deux organisations. Celle-ci doit être examinée par les clubs et actionnaires de l’EuroLeague lors d’une réunion programmée le 5 octobre en Italie, à Cernobbio, près du lac de Côme.

Juan Carlos Sánchez a lui aussi confirmé l’existence de cette étape à venir, en expliquant que les propriétaires de l’EuroLeague allaient étudier la proposition formulée par la NBA.

La position du Real Madrid apporte donc un élément supplémentaire avant cette échéance : l’un des principaux clubs du basket européen ne se contente plus d’observer les discussions, mais assume publiquement son intérêt pour le projet NBA Europe.

Salary cap et redistribution : Madrid regarde aussi vers le modèle américain

Juan Carlos Sánchez s’est également exprimé sur l’organisation économique du basket européen.

Le dirigeant madrilène s’est notamment montré favorable à l’instauration d’un salary cap, ainsi qu’à des mécanismes permettant une redistribution financière entre les clubs lorsque certains dépassent les limites fixées.

« Avec la NBA, il y aurait des limites », a-t-il souligné. « La question du plafond salarial doit être mise sur la table. En NBA, si vous dépensez trop, vous payez une amende qui est redistribuée aux autres équipes ; vous finissez donc par aider vos concurrents. La NBA régule bien ce sport. Elle dispose de la draft et possède une grande expérience en la matière. En Europe, nous servons peut-être de laboratoire à talents. Nous mettons l'accent sur la technique individuelle et collective, formant ainsi d'excellents joueurs. Mais en ce qui concerne la structure commerciale et l'aspect économique, la NBA est extrêmement bien organisée. »

Une philosophie directement inspirée du fonctionnement des grandes ligues nord-américaines et qui illustre les changements structurels auxquels le Real Madrid semble ouvert.

Dans le même temps, l’EuroLeague travaille sur son propre projet de transformation. La compétition envisage notamment une expansion à 24 équipes, avec un système reposant davantage sur des franchises permanentes.

La réunion du 5 octobre devrait ainsi permettre d’y voir plus clair sur les relations futures entre l’EuroLeague et la NBA. Avant celle-ci, le Real Madrid a déjà fait connaître sa préférence : Juan Carlos Sánchez aimerait que le rapprochement avec la NBA avance rapidement.