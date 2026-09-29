« En Europe vous jouez dur tous les matchs, alors qu'en NBA certains se la coulent douce jusqu'au All-Star » : en visite à Kaunas, Shaquille O'Neal allume la NBA

C’est une visite qui était prévue de longue date, dans le cadre d’un contrat de sponsoring avec une entreprise lituanienne. La légende NBA Shaquille O’Neal est présente ce soir à Kaunas pour assister au choc de la 2e journée d'EuroLeague entre le Žalgiris et l'Olympiakós. Plusieurs vidéos circulent déjà où on voit le colosse chanter avec les supporters, faire un discours au milieu du parquet, ou encore saluer Evan Fournier. Ce n’est que la deuxième fois qu’il assiste à un match européen sur place, et se retrouve toujours aussi surpris par l’ambiance et l’intensité.

Avant la rencontre était aussi organisée une conférence de presse en son honneur. Toujours aussi cash, le quadruple champion NBA s'est fendu d'une déclaration choc sur le niveau de jeu du Vieux Continent. Shaq a fait du grand Shaq devant la presse lituanienne. « Je sais que le jeu européen est un peu meilleur que celui de la NBA », a-t-il affirmé. « Je sais que je vais me faire tailler pour avoir dit ça, mais les mecs ici se défoncent sur chacun des 36 matchs de la saison [38 en fait, sans compter les championnats]. Alors que chez nous en NBA, certains se la coulent douce jusqu'au All-Star Game. »

Une pique ciblée sur l'intensité de la saison régulière américaine

Ce tacle appuyé de l'illustre pivot des Lakers cible un mal récurrent outre-Atlantique : le fameux load management et le manque d'implication des stars lors des 82 matchs de saison régulière. Ce qui est encore un peu plus vrai aujourd'hui qu'à son époque. Face aux journalistes locaux, la légende américaine a loué l'engagement permanent des acteurs de l'EuroLeague. En Europe, chaque possession compte et la moindre défaite pèse lourd dans la course aux playoffs.

Shaq rejoint ainsi les récentes analyses de Nikola Jokić, qui soulignait la pression constante et l'atmosphère survoltée des salles européennes. « J’aimerais que chaque joueur de NBA passe 6 mois en Europe juste pour expérimenter la pression constante » avait évoqué le triple MVP serbe. « Tu joues l’Olympiakos en Grèce le mercredi, et le week-end tu retournes à la maison pour jouer le Partizan ou l’Étoile Rouge… Et si tu perds trois matchs d’affilée, les gens t’en veulent. Les fans prennent ça très au sérieux. »

Shaq: “I know the European game is a little bit better than the NBA game. I know I'm gonna get a lot of flak for saying that but guys over there, everybody plays hard all 36 games. We got guys in the NBA that kinda chill out to the All-Star game" pic.twitter.com/FOEP4X8mpx https://t.co/tNVylXkzL4 — Ballislife.com (@Ballislife) 29 septembre 2026

Un hommage au basket lituanien

Arrivé en Lituanie pour le pur plaisir du jeu, le Shaq n'a pas caché son impatience avant de découvrir la ferveur locale. La Žalgirio Arena affiche complet avec plus de 15 000 supporters prêts à pousser derrière leur équipe face au tenant du titre du Pirée. L'ancien MVP a d'ailleurs usé de son humour légendaire en conférence de presse. Il a plaisanté sur le fait que toute la ville de Kaunas serait dans la salle, rendant les rues totalement désertes pour d'éventuels cambrioleurs.

Au-delà des bons mots, O'Neal s'est montré très élogieux envers la culture basket du pays. Il a salué l'impact du pivot Jonas Valančiūnas, véritable pilier sous les panneaux, ainsi que l'héritage des légendes locales comme Arvydas Sabonis, qui a traumatisé son idole d’enfance David Robinson avec Team USA, et qu'il a rencontré avant le match. Sa présence apporte un coup de projecteur médiatique sur cette affiche d'EuroLeague.