L'angoisse s'est transformée en une vague de soulagement du côté des Mauges. Lors de la défaite concédée à domicile face à l'ASVEL (85-97), une scène avait glacé toute la salle de La Meilleraie. En fin de troisième quart-temps, l'intérieur Mohamed Diarra (2,07 m, 25 ans) avait suscité les plus vives inquiétudes chez les supporters. Celui-ci avait été évacué sur civière, après s’être tordu de douleurs pendant de longues minutes au sol, au bout de 16 minutes de jeu pour lui (6 points, 2 rebonds).

C’est après la rencontre que le coach Fabrice Lefrançois avait rassuré son monde dans les colonnes d'Ouest France : « Ça va, ce n'est pas trop grave. » Peut-être tendu pour ce premier match officiel de la saison face à leurs adversaires lors des derniers playoffs, l’ancien de North Carolina State était en fait seulement victime de grosses crampes.

Mohamed Diarra Poste : Ailier fort

Taille : 207 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : France

Club : Cholet Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,3 #103 REB 6,8 #5 PD 1,3 #123

Déjà de retour à l'entraînement

Pour les supporters qui n’avaient pas vu cette annonce rassurante, le club choletais s'est tout de même empressé de publier un communiqué ce mardi 29 septembre sur ses réseaux sociaux. « Suite à vos nombreux messages de soutien, plus de peur que de mal pour notre guerrier ! Mo a déjà retrouvé le chemin de l’entraînement ! », a annoncé le CB.

Étant l’un des quatre seuls joueurs de l’effectif choletais conservé cet été (avec Aaron Towo-Nansi, Noah Locke et Digué Diawara), « Mo » Diarra confirme son statut de cadre au sein du groupe choletais. En pré-saison, il était le meilleur marqueur de l’équipe, avec plus de 11,3 points et 6,5 rebonds de moyenne. Il est aussi le seul joueur qui a été titularisé à chaque match. Et il sera donc opérationnel dès le prochain match.

L’absence de blessure évite un énorme casse-tête au staff pour la suite du calendrier. Cholet Basket va pouvoir aborder ses prochaines échéances en Betclic Élite (à Nancy ce samedi 3 octobre à 18h00), et sur la scène européenne (face à l’Hapoel Holon le 6 octobre à 17h45) avec l'intégralité de ses armes. Le guerrier des Mauges est bel et bien prêt à reprendre le combat sous le cercle.