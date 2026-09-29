Vichy l’emporte en prolongation à Rouen, Choulet dévasté : « Dire que je suis déçu c’est un petit mot, je suis dégoûté »

L’ouverture du championnat d‘ELITE 2 a été donnée ce vendredi 25 septembre et a offert de beaux scénarios dont ce match Rouen – Vichy. Les visiteurs sont venus s’imposer 101-97 au terme d’un match qui s’est joué en prolongation. Elise Prodhomme, entraîneuse de Vichy, a retenu le caractère de son équipe qui n’a rien lâché après avoir été menée de sept points à la mi-temps. De l’autre côté, Jean-Denys Choulet, entraîneur de Rouen, est apparu très remonté contre son équipe lors de la conférence de presse.

Le film du match

Après un premier quart-temps serré (19-20), Rouen est parvenu à se détacher à la mi-temps en menant de sept points (47-40). Vichy est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions que les locaux et est parvenu à recoller au score à l’entame du quatrième quart-temps (67-67). Les hommes de Jean-Denys Choulet ont eu l’occasion de mettre fin au suspense à huit secondes de la fin. Les locaux menaient de trois points avec deux lancers-franc à suivre en leur faveur. Rouen a manqué ses deux tentatives et Vichy en a profité pour égaliser d’un superbe tir à trois points au buzzer de Nolan Kingue, envoyant les deux équipes en prolongation. Enfin, les visiteurs l’ont emporté en prolongation. Ray’Sean Taylor (1,89 m, 25 ans) a fini meilleur marqueur avec 27 points.

Ray’Sean Taylor Poste : Meneur

Taille : 189 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Vichy Stats 2026-2027 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 27,0 #2 REB 2,0 #136 PD 1,0 #124

La joie du côté de Vichy

Apparu en conférence de presse, Damien Nseke Ebele (1,99 m, 26 ans) a noté le caractère de l’équipe de Vichy : « Au-delà de la victoire, je retiens vraiment l’état d’esprit (…) on s’est tous regardés droit dans les yeux on s’est dit les choses et on est allé chercher cette première victoire, à l’extérieur en plus« . Signant sa première victoire en Ligue Nationale de Basket, Elise Prodhomme s’est réjouie de l’attitude de son groupe, notamment sur une adresse extérieure (50 % de réussite à 15/30 ce soir-là) qui avait fait défaut à ses hommes lors de la préparation.

« On a su tenir jusqu’au bout, mettre les tirs qu’il fallait, avoir une adresse à 3 points qu’on avait pas obligatoirement eu pendant la préparation, féliciter mes joueurs et tout le travail qu’ils ont fait surtout dans la préparation de ce match qui a porté ses fruits aujourd’hui » a-t-elle expliqué.

De plus, elle a ajouté que la gestion des temps faibles de son équipe serait la clé de sa régularité cette saison : »Le début de match nous met en confiance, et après c’est le garder dans la régularité, on sait que ça va être un peu notre péché mignon dans la saison (…) surtout d’être en capacité que nos bas ne soient pas trop bas et le plus court possible ».

« Il suffit d’en mettre un, c’est fini le match est plié »

Jean-Denys Choulet est arrivé extrêmement remonté contre son équipe après cette contre-performance à domicile. Il n’a pu que constater la fin de match désastreuse de son équipe qui a enchaîné les mauvais choix.

« Il doit rester huit secondes, +3 (pour son équipe), deux lancers-francs, il suffit d’en mettre un et c’est fini le match est plié, ou alors il faut faire faute derrière, mais non seulement c’est la double peine et derrière on ne fait pas faute (…) mais je le prends pour moi ».

Alors que son staff avait bien identifié l’attaque de Vichy qui se contentait de beaucoup de drives et de un contre un, les 13 passes décisives de Vichy sont venues appuyer ses analyses. De l’autre côte, il a d’ailleurs insisté sur l’animation offensive de Rouen, trop inefficace : « Il (le meneur de jeu) a trop ralenti le jeu ce soir, on a joué à deux à l’heure, on a pas défendu fort et on a marché en attaque (…) dire que je suis déçu c’est un petit mot, je suis dégoûté ». En outre, « JDC » a identifié la faiblesse principale de son équipe qui concerne la défense, incapable d’arrêter les joueurs adverses.

Des lacunes déjà observées dernièrement

L’entraîneur de Rouen a notamment noté à nouveau une lacune défensive déjà identifiée lors de leur dernier match: « Nous défensivement, quelques fois on a des trous d’air, on a des trous d’air sur la volonté défensive, la même chose s’est produite au Havre en Coupe de France« . Un aspect qui l’avait d’ailleurs obligé, à ce moment-là, à changer complètement son cinq pour redonner de l’énergie à son équipe. Passé en conférence de presse après son entraîneur, Niels Pharos (1,99 m, 26 ans) a voulu faire de Rouen une forteresse difficilement prenable chez elle : « On veut instaurer un truc où les gens ne viennent pas gagner facilement ici ». Enfin, ce premier match était important pour Rouen qui s’apprête à disputer deux prochains matchs contre des cadors d’ELITE 2 avec un déplacement à Orléans avant la réception de Blois.