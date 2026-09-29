Evan Fournier offre la victoire à l'Olympiakos à Kaunas, première européenne à la maison réussie pour le trio Strazel-James-Loyd avec Efes

Hormis le revers du Paris Basketball sur son parquet face au Partizan Belgrade (79-92), la 2e journée d'EuroLeague a été marquée par un niveau de jeu impressionnant et des matchs aux scénarios forts. Les joueurs tricolores engagés aux quatre coins du continent ont une nouvelle fois prouvé leur rôle prépondérant dans les plus grandes écuries européennes.

Evan Fournier prend feu à Kaunas et offre la victoire à l'Olympiakos

Le choc au sommet entre le Žalgiris Kaunas et l'Olympiakos a tenu toutes ses promesses dans une Žalgirio Arena volcanique (91-93). Auteur d'une prestation magistrale, Evan Fournier a été l'artisan majeur du succès grec. L'arrière tricolore a compilé 19 points, sortant le grand jeu dans le money-time, avec 11 points dans le dernier quart-temps.

Ses tirs longue distance assassins et son calme olympien aux lancers francs ont éteint les espoirs lituaniens. Tout cela s'est déroulé sous les yeux captivés de Shaquille O'Neal — présent en tribunes aux côtés d'Arvydas Sabonis — qui avait d’ailleurs salué le Français avant la rencontre.

À Istanbul, l'Anadolu Efes a signé une démonstration d'autorité en balayant le Real Madrid (94-84). Le trio d’ex-monégasques du club turc a fait ses preuves : 14 points et 4 passes décisives pour Matthew Strazel, 12 points et 4 passes décisives pour Mike James, et 12 points et 4 rebonds pour Jordan Loyd. Ils ont vite retrouvé leurs automatismes sur le parquet.

De quoi infliger une deuxième défaite d’affilée en EuroLeague pour le Real Madrid, dont les deux joueurs français n’ont pas fait le poids : 9 points et 5 passes décisives pour Théo Maledon, mais… -10 d’évaluation en 10 minutes pour Timothé Luwawu-Cabarrot. Olivier Sarr n’était pas sur la feuille de match.

Les autres matchs

Dans les autres matchs, on peut noter le buzzer-beater de Devon Hall dans le choc 100 % transalpin de la soirée entre Olimpia Milan et la Virtus Bologne (87-85). Au terme de 40 minutes d'une guerre de tranchées haletante, Milan s'impose sur le fil sur ce shoot à mi-distance assassin au buzzer.

Dans le derby espagnol opposant Valencia Basket à Baskonia, le tableau d'affichage de la Roig Arena s'est affolé comme rarement (111-88). Dans une démonstration offensive totale, les Valenciens ont surclassé la défense adverse pour établir un nouveau record de points du club sur un match d'EuroLeague avec 111 unités inscrites. Chez les Français : 5 points pour Clément Frisch, 4 points et 5 rebonds pour Neal Sako. Enfin, dans la victoire de Dubaï contre le FC Barcelone, Élie Okobo s’est mué en organisateur, marquant 9 points et délivrant 6 passes décisives pour un seul turnover.