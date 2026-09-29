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Pour son retour en EuroCup, le Mans finit par sombrer face à l'armada de l'Aris Salonique

EuroCup - Le Mans Sarthe Basket a signé un retour encourageant en EuroCup, onze ans après sa dernière participation, avant de céder face à l'armada de l'Aris Salonique (74-87) à Antarès.
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Résumé
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Pour son retour en EuroCup, le Mans finit par sombrer face à l'armada de l'Aris Salonique
Bastien Grasshoff aurait pu être le héros de la soirée
Crédit photo : Julie Dumélié
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Onze ans après leur dernière apparition, cette soirée du mardi 29 septembre marquait le grand retour du Mans Sarthe Basket en EuroCup, deuxième division européenne. Et le calendrier ne leur avait pas fait de cadeau, puisque Antarès accueillait l’armada de l’Aris Salonique. Un effectif démesuré pour l’EuroCup, quasiment digne de l’EuroLeague, avec des gros noms comme Khem Birch, Adam Mokoka, Jeremiah Robinson-Earl ou encore Nenad Dimitrijevic, et le tout coaché par un certain Vassilis Spanoulis. Les bookmakers ne s’y trompaient pas, et donnaient le club grec largement favori avant la rencontre.

Le Mans 74 - 87 Aris Salonique · EuroCup 2026-2027 · 29/09/2026

Leaders

Le MansAris Salonique
PTSCarlos Stewart 17E.J. Liddell 19
REBWilfried Yeguete 7Jeremiah Robinson-Earl 12
PDUgo Doumbia 6Vassilis Toliopoulos 4

Statistiques d'équipe

Le MansAris Salonique
TIRS34,7 %45,6 %
3PTS9/317/29
LF15/2118/20
REB3849
RO1515

Une première période de folie

Pourtant, les Manceaux les ont fait douter. Mieux que ça, ils étaient même largement devant à la fin du premier quart-temps (26-15), et avaient toujours l’avantage au retour aux vestiaires (40-39). Un dunk de la pile électrique Carlos Stewart (17 points) comme premier panier du match pour donner le ton, un autre dunk d’un Bastien Grasshoff exceptionnel (16 points, et l'un des highlights de sa carrière) pour finir la première période…

Bastien GRASSHOFF
Bastien GRASSHOFF
16
PTS
2
REB
0
PDE
Logo EuroCup
MSB
74 87
ARI

Guillaume Vizade, qui prônait avant la saison « un basket de vitesse, d’intensité », pouvait s’avérer satisfait. Notamment puisqu’il souhaitait corriger des choses après ce premier match remporté in-extremis contre Gravelines.

L'Aris prend la mesure du match

Mais voilà, comme toute équipe jeune, l’irrégularité est de mise. Et peu à peu, l’armada grecque s’est mise en route en face. Il était dur pour les jeunes du MSB de contrôler les nombreuses individualités de l’Aris, chacun y allant de son panier en isolation. Les fautes mancelles se sont accumulées, notamment dans un secteur intérieur (5 pour Dufeal, 4 pour Yeguete) déjà handicapé par l’absence de TaShawn Thomas. Si bien que le tout jeune Swann Penda a été envoyé dans le grand bain en jouant 16 minutes, terminées à… -8 d’évaluation.

Carlos STEWART
Carlos STEWART
17
PTS
2
REB
2
PDE
Logo EuroCup
MSB
74 87
ARI

Tandis que le flot offensif qui a fait la force en première période s’est retrouvé complètement stoppé. Les turnovers l’illustrent bien : 6 en première période, 10 en seconde. En face, les Grecs étaient poussés par leurs quelques fans vêtus de jaune qui ont fait le déplacement. Les ex-Pelicans en NBA EJ Liddell (19 points, 8 rebonds) et Jeremiah Robinson-Earl (13 points, 12 rebonds) ont mené leur équipe. Un troisième quart-temps remporté 15-24 par l’équipe de Spanoulis, puis un quatrième gagné 19-24, et voilà un écart final de 13 points récupéré à Antarès (74-87).

E.j. LIDDELL
E.j. LIDDELL
19
PTS
8
REB
2
PDE
Logo EuroCup
MSB
74 87
ARI

Dans un groupe d’EuroCup qui compte des gros poissons comme l’Aris, l’Hapoel Jerusalem ou encore  le Cedevita Olimpija, Le Mans aura un rôle d’outsider cette saison. Il faudra se battre pour aller chercher la qualification au tour suivant.

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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