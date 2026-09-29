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Les Serbes du Partizan éteignent le Paris Basketball, sur le parquet comme en tribunes à l'Adidas Arena

EuroLeague - Le Paris Basketball concède sa deuxième défaite en EuroLeague face au Partizan Belgrade, submergé par 20 turnovers et une ambiance hostile créée par les "Grobari" dans les tribunes de l'Adidas Arena (score final 79-92).
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Résumé
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Les Serbes du Partizan éteignent le Paris Basketball, sur le parquet comme en tribunes à l'Adidas Arena
Toujours pas de victoire en EuroLeague pour le coach Maxime Lefèvre
Crédit photo : Victor Lecomte
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Le Paris Basketball commence sa saison d’EuroLeague par deux défaites. Après une défaite logique chez le Panathinaïkos, les hommes de Max Lefèvre ont encore une fois été dominés, cette fois par le Partizan Belgrade et ses quelques visages bien connus (Kevarrius Hayes, Lamar Stevens, Kyle Allman et Bandja Sy face à l’équipe dirigée par son frère). En plus du parquet, ils ont même été dominés dans les tribunes, puisque les fans serbes étaient présents en nombre dans un virage de l’Adidas Arena. Drapeaux, chants, supporters torse-nus… les “Grobari” ont réussi à instaurer une ambiance quasiment aussi hostile qu’à Belgrade.

Paris Basketball 79 - 92 Partizan Belgrade · EuroLeague 2026-2027 · 29/09/2026

Leaders

Paris BasketballPartizan Belgrade
PTSNadir Hifi 19Carlik Jones 20
REBJared Rhoden 9Tonye Jekiri 7
PDAllan Dokossi 4Carlik Jones 5

Statistiques d'équipe

Paris BasketballPartizan Belgrade
TIRS48,3 %54,1 %
3PTS11/308/19
LF10/1318/24
REB3329
RO129

Les turnovers portent préjudice

Ce qui n’était forcément pas sans effet sur leur équipe. Déjà victorieuse contre l’Olimpia Milano en ouverture de la saison d’EuroLeague (92-76), l’équipe de la capitale serbe semble construite pour faire mieux que la 15e place obtenue la saison dernière. Le Paris Basketball est donc une nouvelle victime à son tableau de chasse. Pleins de bonnes intentions, les Parisiens ont parfois voulu jouer trop vite, sans prendre soin du ballon. En résultent les 20 turnovers accumulés au final (dont 7 pour Nadir Hifi), contre seulement 12 en face.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
19
PTS
2
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
PAR
79 92
PAR

Et ce malgré une adresse extérieure au rendez-vous (37%), avec davantage de tirs pris à 3-points (30) qu’à 2-points (28) par les Parisiens. Et des individualités qui ont réussi à scorer : 19 points pour Nadir Hifi, 14 pour TJ Warren, 12 pour Jared Rhoden… En interview d’après-match, le MVP de la rencontre Carlik Jones (20 points) a confirmé que le Partizan avait mis en place un plan “anti-Hifi”, souvent pris à deux voire trois : « Je félicite “Pajo” (Alessandro Pajola) et Luca Vildoza, ils avaient une grosse mission ce soir sur Hifi. Ils lui ont rendu la vie dure, ils étaient partout sur le parquet. »

Carlik JONES
Carlik JONES
20
PTS
1
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
PAR
79 92
PAR

Difficultés des deux côtés du terrain

Coupés à leur tête, les Parisiens ont eu du mal à développer leur jeu. Pour une équipe qui dépassait régulièrement les 100 points en EuroLeague la saison dernière, ce total de 79 ce soir semble bien faible, surtout à la maison. En fait, c'est même la première fois depuis... février que Paris marque aussi peu de points à domicile. Difficile de remporter un match dans ces conditions.

« On a manqué d’organisation en seconde période, on a arrêté de faire tourner la balle » a déclaré Max Lefevre au micro de l'EuroLeague TV. « On doit mieux prendre soin de la balle, les turnovers nous ont fait mal. Ça leur a laissé des lay-ups et des tirs ouverts en contre-attaque. »

T.j. WARREN
T.j. WARREN
14
PTS
3
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
PAR
79 92
PAR

L'ancien assistant des Timberwolves n'était pas non plus satisfait de la performance collective en défense. « 92 points, c’est trop. On ne gagnera pas beaucoup de matchs en concédant autant de points. » Ce n'est sûrement pas le début de saison européenne dont il rêvait. Mais pas le temps de se morfondre : le prochain adversaire arrive dans 72 heures : le Zalgiris Kaunas, toujours à l'Adidas Arena.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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