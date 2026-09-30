C’est confirmé : le Panathinaikos perd son poste 4 shooteur avant d’affronter l’ASVEL
Juancho Hernangomez ne pourra pas planter ses habituelles banderilles à 3-points contre l’ASVEL ce mercredi
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Juancho Hernangomez (2,06 m, 31 ans) va manquer plusieurs rencontres avec le Panathinaikos. Blessé à l’adducteur de la jambe droite lors de la demi-finale de la Supercoupe de Grèce contre le PAOK Salonique, le poste 4 espagnol devrait être absent pendant environ dix jours.
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Une absence estimée à dix jours
Après avoir quitté la rencontre face au PAOK, Hernangomez avait passé des examens qui avaient révélé un spasme musculaire au niveau de l’adducteur droit. Son état devait alors être réévalué quotidiennement. Zeljko Obradovic, l’entraîneur du Panathinaikos avait déclaré : « Juancho Hernangómez sera absent. Je ne sais pas exactement, peut-être dix jours ». Il a ainsi rejoint une infirmerie déjà bien remplie, notamment avec Moustapha Fall, Nigel Hayes-Davis, Kendrick Nunn et Kostas Sloukas.
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Un profil utile à l’intérieur
Au club grec depuis 2023, l’ancien joueur NBA est devenu un cadre de l’équipe d’Athènes et un joueur important de la rotation intérieure. Depuis son arrivée en Grèce, il a cumulé 162 matchs avec le Panathinaïkos, dont 115 en EuroLeague. La saison dernière, il a tourné à 7,7 points et 6,4 rebonds de moyenne en 66 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club.
Le secteur intérieur grec compte désormais une nouvelle absence, en plus du Français Moustapha Fall et de l’Américain Nigel Hayes-Davis.
- Poste : Ailier fort
- Taille : 206 cm
- Âge : 31 ans
- Nationalité : Espagne
- Club : Panathinaikos Athens
Stats 2025-2026 / EuroLeague
|PTS
|8,0
|#110
|REB
|6,5
|#5
|PD
|0,7
|#218
Le programme du Panathinaikos
Les hommes de Zeljko Obradovic doivent enchaîner cinq rencontres d’ici au 10 octobre prochain, dont trois en EuroLeague. Les quatre premiers matchs de cette série se joueront à domicile, au Olympiako Kleisto Gymnastirio.
En effet, le club grec disputera deux rencontres européennes cette semaine, avec la réception de l’ASVEL ce mercredi 30 septembre, avant d’accueillir le Maccabi Tel Aviv deux jours plus tard. Une rencontre du championnat grec Esake contre le Vikos Falcons viendra rythmer le dimanche, avant de recevoir Fenerbahçe quatre jours plus tard. Enfin, le déplacement à Promitheas en championnat viendra clore cette période intense.
Prochains matchs
|Date
|Match
|30/09/2026
|Panathinaikos Athens - ASVEL
|02/10/2026
|Panathinaikos Athens - Maccabi Tel Aviv
|04/10/2026
|Panathinaikos Athens - Vikos Falcons
|08/10/2026
|Panathinaikos Athens - Fenerbahce Tarfin Istanbul
|10/10/2026
|Promitheas Patras - Panathinaikos Athens
Le Panathinaïkos pourra toutefois compter sur son trio tricolore, composé de Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele et Mathias Lessort, pour composer avec ces absences.
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