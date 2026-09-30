C’est confirmé : le Panathinaikos perd son poste 4 shooteur avant d’affronter l’ASVEL

Juancho Hernangomez (2,06 m, 31 ans) va manquer plusieurs rencontres avec le Panathinaikos. Blessé à l’adducteur de la jambe droite lors de la demi-finale de la Supercoupe de Grèce contre le PAOK Salonique, le poste 4 espagnol devrait être absent pendant environ dix jours.

Une absence estimée à dix jours

Après avoir quitté la rencontre face au PAOK, Hernangomez avait passé des examens qui avaient révélé un spasme musculaire au niveau de l’adducteur droit. Son état devait alors être réévalué quotidiennement. Zeljko Obradovic, l’entraîneur du Panathinaikos avait déclaré : « Juancho Hernangómez sera absent. Je ne sais pas exactement, peut-être dix jours ». Il a ainsi rejoint une infirmerie déjà bien remplie, notamment avec Moustapha Fall, Nigel Hayes-Davis, Kendrick Nunn et Kostas Sloukas.

LIRE AUSSI : Bientôt la retraite pour Kostas Sloukas ? — Thibaut Aparicio

Un profil utile à l’intérieur

Au club grec depuis 2023, l’ancien joueur NBA est devenu un cadre de l’équipe d’Athènes et un joueur important de la rotation intérieure. Depuis son arrivée en Grèce, il a cumulé 162 matchs avec le Panathinaïkos, dont 115 en EuroLeague. La saison dernière, il a tourné à 7,7 points et 6,4 rebonds de moyenne en 66 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club.

Le secteur intérieur grec compte désormais une nouvelle absence, en plus du Français Moustapha Fall et de l’Américain Nigel Hayes-Davis.

Juancho Hernangomez Poste : Ailier fort

Taille : 206 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Espagne

Club : Panathinaikos Athens Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,0 #110 REB 6,5 #5 PD 0,7 #218

Le programme du Panathinaikos

Les hommes de Zeljko Obradovic doivent enchaîner cinq rencontres d’ici au 10 octobre prochain, dont trois en EuroLeague. Les quatre premiers matchs de cette série se joueront à domicile, au Olympiako Kleisto Gymnastirio.

En effet, le club grec disputera deux rencontres européennes cette semaine, avec la réception de l’ASVEL ce mercredi 30 septembre, avant d’accueillir le Maccabi Tel Aviv deux jours plus tard. Une rencontre du championnat grec Esake contre le Vikos Falcons viendra rythmer le dimanche, avant de recevoir Fenerbahçe quatre jours plus tard. Enfin, le déplacement à Promitheas en championnat viendra clore cette période intense.

Le Panathinaïkos pourra toutefois compter sur son trio tricolore, composé de Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele et Mathias Lessort, pour composer avec ces absences.