La NBA bientôt associée au PSG et au FC Barcelone ?

Le projet NBA Europe prend forme. La ligue nord-américaine serait proche de conclure des accords avec plusieurs grands clubs de football européens, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Real Madrid et l’AC Milan. Selon The Athletic, ces formations pourraient devenir des membres fondateurs de la future compétition, dont le lancement est prévu en octobre 2027.

The NBA and Europe’s biggest clubs are reportedly “inching closer” to a deal to create a new international league. Here we go. (@joevardon, @mjshrimper) — Legion Hoops (@LegionHoops) 30 septembre 2026

En effet, les discussions se sont intensifiées mardi à Copenhague, lors de la conférence annuelle des clubs de football européens. De nouvelles têtes sont apparues, notamment celle du commissaire adjoint de la grande ligue, Mark Tatum, et George Aivazoglou, vice-président senior chargé de l’Europe et du Moyen-Orient.

Les deux hommes se sont entretenus en privé avec plusieurs représentants des clubs concernés. « De toute évidence, [Tatum] ne serait pas invité ici si les choses avec les clubs de football n’allaient pas dans la bonne direction », a confié à The Athletic un responsable d’un club intéressé.

L’EuroLeague au cœur des négociations

Ces avancées interviennent à quelques jours d’une réunion importante pour le basket européen. Les actionnaires de l’EuroLeague doivent se retrouver en Italie le 5 octobre, avec le projet NBA Europe parmi les principaux sujets à l’ordre du jour. Selon The Athletic, les dirigeants de club devraient notamment étudier les propositions de la NBA concernant une éventuelle acquisition de la plus grande compétition européenne ou son intégration à la nouvelle compétition.

Les deux organisations poursuivent leurs échanges, alors que l’EuroLeague travaille également sur son propre modèle d’expansion et de franchises permanentes. La ligue américaine a toutefois indiqué que son projet devrait voir le jour en octobre 2027, même en l’absence d’un accord avec la compétition européenne existante.

Douze villes ciblées pour la première édition

Lors de la conférence de Copenhague, Mark Tatum a réaffirmé que NBA Europe devrait réunir 16 équipes, dont 12 membres permanents et quatre places supplémentaires. Les villes envisagées sont Londres, Paris, Rome, Milan, Berlin, Munich, Istanbul, Madrid, Athènes, Barcelone, Manchester et Lyon.

La NBA souhaite s’appuyer sur l’expérience du football européen, notamment en matière de développement commercial et de partenariats. « Nous avons énormément appris du football européen au fil des ans », a expliqué le numéro 2 de la grande ligue citant notamment les écussons de sponsoring sur les maillots.

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Contre

Au-delà de la compétition, la ligue entend investir dans la formation, les académies, les infrastructures et le basketball amateur. Ainsi, le PSG ne possédant pas actuellement d’équipe professionnelle de basket, pourrait notamment contribuer à la création d’un nouveau club dans la capitale. Les discussions restent en cours, mais l’implication de plusieurs grandes institutions du football pourrait jouer un rôle majeur dans la concrétisation de cette NBA Europe.