New York et ses trois Françaises réalisent l'un des plus grands exploits de l'histoire de la WNBA, Astier éteint la rookie de l'année

Si quelques formats de playoffs ne permettaient auparavant pas aux têtes de série n°1 et n°8 de s'affronter en WNBA, jamais la meilleure équipe de la saison régulière n'avait été battue par le huitième dans les 30 ans d'histoire de la ligue américaine.

C'est désormais de l'histoire ancienne puisque New York a bouté Minnesota hors des playoffs, de façon très autoritaire : +16 à l'aller (91-75) et +16 au retour (87-71), encore.

Si le classement a été extrêmement dense toute la saison (seulement sept victoires d'écart entre les deux équipes), il n'y a finalement pas eu photo avec le Liberty qui s'est rappelé au bon souvenir de son titre 2024, à l'image de la MVP de la Coupe du monde, Breanna Stewart : 27,5 points, 8,5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres de moyenne sur la série.

Pauline Astier extrêmement responsabilisée

Pour sa saison rookie, Pauline Astier continue d'obtenir énormément de responsabilités en playoffs. Deuxième plus gros temps de jeu new-yorkais (33 minutes), elle a assuré 4 points à 2/7, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions.

Toutefois, son importance ne se lit pas dans les statistiques. Envoyée en mission sur Olivia Miles, élue rookie de l'année à l'unanimité, elle a complètement étouffé la meneuse du Lynx sur les deux matchs. Face aux longs segments de la Tarbaise, la jeune star adverse a échoué à 5 points à 1/8.

Olivia Miles in the 2026 playoffs:



16 PTS

2 AST (5 TOV)

4-20 FG

2-8 3P



First round exit. pic.twitter.com/8WEwLaGIPL — StatMuse (@statmuse) 30 septembre 2026

Moins de temps de jeu pour Johannès

Côté New York, loin de ses 20 minutes de moyenne sur la saison régulière, Marine Johannès a perdu de l'importance en playoffs, étant reléguée un peu plus loin dans la rotation du Liberty (9 puis 8 minutes).

La Normande a cependant apporté une vraie étincelle en sortie de banc, avec 8 points à 3/5, 1 rebond et 2 passes décisives.

Non sans une certaine frustration vis-à-vis de son rôle, à l'image de ce regard noir adressé à son banc après un shoot longue distance.

Marine Johannes is clearly frustrated that she’s only played 8 minutes tonight 👀 pic.twitter.com/mWH8GxdI2C — Kyle Ingram (@SnapshotKyle) 30 septembre 2026

Enfin, Marine Fauthoux est restée sur le banc toute la soirée.

En demi-finale, New York affrontera Atlanta ou Washington. Le Dream mène 1-0 pour l'instant.

En revanche, il y aura un Match 3 entre Indiana et Las Vegas. Porté par une Caitlin Clark exceptionnelle (27 points et 15 passes décisives), le Fever a arraché une belle décisive.