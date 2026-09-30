Loin du budget des favoris, la JL Bourg entame la défense de son titre en EuroCup

« Quand on a déjà monté l'Everest, on se dit qu’on peut le refaire », s'enthousiasme Julien Desbottes, le président de la JL Bourg, dans les colonnes du Progrès. 155 jours après avoir touché le graal, la Jeu entame la défense de son titre en EuroCup, ce mercredi sur le terrain de Naples (20 heures), sans amertume après avoir dit non à l’EuroLeague.

De nombreux facteurs économiques ont empêché le club de l’Ain de franchir cette étape, malgré sa réussite sportive au printemps 2026. Bourg-en-Bresse n’a jamais été un poids lourd financier de la petite sœur de la C1, et la « bulle spéculative » consécutive à la profonde modification du paysage européen a considérablement fait augmenter les budgets des tous les candidats à la future EuroLeague franchisée ou au projet NBA Europe.

On ne dit pas non pour en avoir un 2e 🏆



Reprise de l' @EuroCup demain 🏁



Sur le toit de l'Europe ⬇️

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Le fossé se creuse, y compris en EuroCup

Résultat des courses : la JL Bourg s’est fait griller la politesse par de nombreux concurrents en termes de budget, y compris en EuroCup. L’Aris et le PAOK Salonique, Bahçeşehir, l’Hapoël Jérusalem, Buducnost Podgorica, Londres, Naples mais également les deux nouvelles organisations de Rome disposent de finances plus larges que le club français.

« Pour plusieurs de ces clubs, des masses salariales sportives sont désormais comprises entre 5 et 10 millions d’euros nets joueurs », nous disait François Lamy, fin août, alors que la masse salariale bressane se situe autour de 1,6 millions d’euros nets cette année, soit un peu plus de 2 millions d'euros bruts.

Le manager général sportif burgien a précisé dans L'Équipe : « C'est la première année où je sens une telle inflation salariale entre des clubs qui se paient des joueurs expérimentés et les autres qui doivent être inventifs. On n'est pas favoris. On doit être entre le 16e et le 24e budget (sur 32). Être en huitièmes de finale serait une bonne performance (NDLR : le format de la compétition a évolué avec quatre groupes de huit et quatre qualifiés pour la phase finale, et des séries au meilleur des trois matches) et passer un tour de plus serait impressionnant ».

Un budget de 8,3 millions d’euros en 2026-2027

La saison dernière, la JL Bourg a dépassé les 9 millions d’euros de budget, une augmentation corrélée à l’épopée européenne. Mais son budget prévisionnel pour l’exercice 2025-2026 était de 8,1 millions d’euros et, selon Julien Desbottes, toujours dans les colonnes du Progrès, celui-ci devrait rester stable pour s’établir à 8,3 millions d’euros pour la saison 2026-2027.

Une barre qui devrait certes faire grimper le club de l’Ain sur le podium de la Betclic ELITE, avec l'effondrement de Monaco, mais qui reste donc très en-deçà des clubs grecs, turcs et espagnols et même italiens. Cinq de leurs représentants d’EuroCup vont au-delà des finances burgiennes selon l’enquête publiée par Sportweek, le supplément de La Gazzetta dello Sport : Derthona Tortona (14,5 millions), Roma SPQR (12 millions), Reyer Venezia (11 millions), Maxima Roma (10 millions) ou encore Napoli Basketball (10 millions).

Pour quelles ambitions ?

Ceci étant dit, la JL Bourg reste le tenant du titre. Et si aucun club n'a conservé sa couronne en EuroCup moderne, on ne doute pas que Frédéric Fauthoux aimerait, pour sa dernière saison comme coach avant de se concentrer exclusivement sur les Bleus, terminer sur une bonne note.

« Il faut qu’on soit au rendez-vous des quarts de finale en EuroCup, où le niveau s’est beaucoup élevé, tout en regardant vers le haut. L’objectif est aussi de retrouver les demi-finales du championnat de France », a d’ores et déjà fixé son président dans le même journal local. La lutte ne fait que commencer.