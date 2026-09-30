Bronny James veut se faire un prénom

LeBron James n’est plus là, mais Bronny entend bien poursuivre son parcours aux Lakers. Avec le départ de son père pour les Sixers, le jeune arrière de L.A. va pour la première fois évoluer sans lui en NBA. Une nouvelle étape importante que le joueur de 21 ans souhaite mettre à profit pour s’affirmer individuellement, alors que sa place au sein de la rotation californienne demeure incertaine.

"You guys know me as Bronny, my real name is LeBron."



Bronny James on carving his own path! pic.twitter.com/LIdO0RDnMn — NBA (@NBA) 29 septembre 2026

« Le simple fait de créer mon propre chemin et ma propre carrière me motive à me lever chaque jour, à travailler dur, à venir à la salle de sport et à apprendre de ceux qui sont là depuis plus longtemps que moi », a confié Bronny lors du media day, lundi.

« Je pense que c’est une source de motivation pour moi, de me lever chaque jour et d’essayer de faire mes preuves en tant que Bronny plutôt qu’en tant que LeBron (son vrai prénom) », a-t-il ajouté. D'ailleurs, le guard a avoué avoir échangé avec son père concernant leurs projets professionnels respectifs sans que l'un ne cherche spécialement l'approbation de l'autre. « Il suit son propre chemin et j’ai le mien », a résumé l'ancien joueur de USC, heureux du choix de son père de rejoindre Philadelphie.

Une concurrence importante à l’arrière

Désormais émancipé de son illustre paternel, Bronny James va devoir gagner le respect de ses pairs sur le terrain. Mais la concurrence s’annonce particulièrement relevée chez les Lakers, où Luka Doncic et Austin Reaves occupent des rôles majeurs à la création. Collin Sexton, Quentin Grimes et Jaden Hardy constituent également des options plus expérimentées sur le secteur extérieur.

De plus, la situation contractuelle de l’effectif ajoute une pression sur certains éléments du roster. Los Angeles compte actuellement 16 contrats standards garantis, soit un de plus que le maximum autorisé pour disputer la saison régulière. La franchise devra donc libérer une place avant le début du championnat. Ainsi, même si Bronny conserve sa place dans l’effectif, le jeune arrière devra encore convaincre son entraîneur pour obtenir des minutes régulières.

Bronny James Poste : Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 2,7 #505 REB 0,5 #563 PD 1,1 #368

La saison passée, l'ancien joueur de Sierra Canyon a disputé 42 rencontres, pour des moyennes de 2,9 points, 1,2 passe décisive et 0,5 rebond en 8,9 minutes. Pour le moment, son statut de role player en sortie de banc ne semble pas être amené à évoluer mais son entraîneur a d'ores et déjà affiché sa confiance envers le jeune joueur.

JJ Redick croit en son potentiel

« C’est un bon joueur de basket. Nous sommes ravis de l’avoir parmi nous et nous sommes impatients de l’entraîner cette année », a déclaré JJ Redick sur ESPN LA 710.

Et cela tombe bien puisque le camp d’entraînement commencera d'ici quelques jours et sera l’occasion pour Bronny James de démontrer ses progrès, notamment dans le tir, la défense et la prise de décision. Le joueur drafté en 2024 est également revenu sur l’importance du voyage estival des Californiens en Slovénie, ayant permis aux joueurs de renforcer leurs liens avant le début de la préparation.

Bronny James on not being teammates with LeBron this season:



“It's something different for sure. I'm excited for the experience, experience something different with him not being here and to see how the staff treats me without him being here.”



(via @SpectrumSN)… — ClutchPoints (@ClutchPoints) 28 septembre 2026

Désormais prêt à évoluer sans son père, le natif d'Akron ne cache pas son impatience de retrouver la compétition. « Je suis prêt à entrer sur le terrain et à jouer. » À lui, maintenant, de transformer cette motivation en opportunités chez les Lakers.