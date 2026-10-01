Isiah Thomas de retour aux Knicks, 18 ans après son départ

Isiah Thomas va officiellement renouer avec les New York Knicks. L'ancien meneur des Detroit Pistons intégrera le conseil d'administration de MSG Knickerbockers Corporation, la nouvelle société qui regroupera les Knicks et leur équipe de G-League, les Westchester Knicks. Cette nomination accompagne la réorganisation de Madison Square Garden Sports, qui doit séparer ses activités basket et hockey le 26 octobre prochain.

Le double champion NBA avec Detroit n'interviendra toutefois pas dans les décisions sportives de la franchise. Son rôle concernera la gouvernance de la nouvelle entité, toujours dirigée par James Dolan, qui en restera le président exécutif et directeur général.

Isiah Thomas is back



The former Knicks coach & president has been appointed to the board of the Knicks



Thomas will join the board of directors when the Knicks become a standalone public company the first week of the season pic.twitter.com/sQVttDhkkr — New York Basketball (@NBA_NewYork) 30 septembre 2026

Isiah Thomas retrouve les Knicks après son passage de 2003 à 2008

Cette nomination ramène Isiah Thomas dans une organisation qu'il avait dirigée pendant près de cinq ans. Arrivé comme président des opérations basket en décembre 2003, l'ancien meneur avait ensuite cumulé cette fonction avec celle d'entraîneur entre 2006 et 2008.

Les résultats n'avaient pas suivi. Sous ses ordres, New York avait affiché un bilan de 56 victoires pour 108 défaites en deux saisons, sans participer aux playoffs. Thomas avait finalement quitté ses fonctions au printemps 2008.

Son passage reste associé à l'affaire Anucha Browne Sanders. En 2007, un jury fédéral avait conclu que Thomas avait harcelé sexuellement l'ancienne dirigeante des Knicks et que Madison Square Garden l'avait licenciée de manière abusive après ses plaintes. Le jury avait accordé 11,6 millions de dollars de dommages punitifs à Browne Sanders, à la charge de MSG et de James Dolan. Un accord de 11,5 millions de dollars avait ensuite mis fin au litige. Thomas avait alors continué de clamer son innocence...

Former Knicks team president and head coach Isiah Thomas will be on the MSG Knickerbockers Corp. board of directors. Thomas is also on The Sphere board, and also on the board of Mat Ishbia's UWM.



Former Knicks president Steve Mills will sit on the MSG Rangers Corp board. He had… https://t.co/G3MK4XrxEQ — Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) 30 septembre 2026

Une relation jamais rompue avec James Dolan

Malgré son départ des Knicks, Isiah Thomas est resté proche de James Dolan. Il a notamment présidé le New York Liberty en WNBA entre 2015 et 2019 - une promotion surprenante compte tenu - lorsque la franchise appartenait encore à Dolan, et siège depuis 2020 au conseil d'administration de Sphere Entertainment.

Son retour intervient désormais dans un cadre différent de celui des années 2000. MSG Sports va devenir MSG Knickerbockers Corporation et conserver les Knicks ainsi que Westchester, tandis que les New York Rangers et plusieurs activités liées au hockey seront transférés dans une nouvelle société, MSG Rangers Corporation. Sous réserve des dernières approbations nécessaires, la séparation doit être effective le 26 octobre.