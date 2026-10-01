Les excellents débuts d’Ivan Février, Sekou Doumbouya et du trio français d'Ulm en EuroCup
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
De nombreux Français ont lancé leur saison en EuroCup cette semaine, en marge des défaites du Mans et de la JL Bourg contre l’Aris Salonique et sur le parquet du Napoli Basketball. Parmi eux, plusieurs joueurs ont livré d’excellentes prestations comme Ivan Février, Sekou Doumbouya ou encore Gérald Ayayi.
Ivan Février de retour de blessure et déjà décisif
Alors que son club avait communiqué deux semaines d’indisponibilité, Ivan Février a déjà rejoué avec le KK Lietkabelis. Et l’ancien poste 4 du Portel s'est montré à son avantage en terminant meilleur marqueur de la rencontre (17 points à 6/11 aux tirs, plus 9 rebonds) face au Bosna Sarajevo (75-72).
Lietkabelis Panevezys 75 - 72 Bosna Sarajevo · EuroCup · 30/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Lietkabelis Panevezys
|Ivan Février
|17
|9
|1
|Keondre Kennedy
|2
|1
|2
|Alex Schumacher
|2
|1
|1
|Zygimantas Simonis
|0
|0
|0
|Nojus Radzius
|11
|2
|2
|Milos Ilic
|0
|3
|0
|Marius Valinskas
|17
|1
|2
|Daniel Baslyk
|4
|1
|0
|Ognjen Jaramaz
|13
|3
|6
|Gabrielius Maldunas
|2
|5
|1
|Gytis Nemeiksa
|7
|3
|0
|Bosna Sarajevo
|Adin Vrabac
|4
|0
|1
|Ryan Hawkins
|12
|5
|0
|Darko Talic
|4
|3
|3
|P.J. Pipes
|11
|3
|2
|Deandre Gholston
|9
|5
|1
|Nikola Popovic
|6
|5
|1
|Reggie Perry
|14
|5
|1
|Edin Atic
|3
|2
|2
|Alija Islamovic
|0
|0
|0
|Gary Browne
|2
|1
|2
|Daut Livadic
|0
|0
|0
|Marcus Domask
|7
|5
|3
Une victoire acquise à la dernière seconde sur un tir à 3-points au buzzer d’Ognjen Jaramaz, auteur d’un exploit individuel après avoir tenté le pick-and-roll avec Ivan Février. Les Lituaniens s’en sortent bien car ils venaient de dilapider 14 points d’avance.
Sekou Doumbouya en double-double
Titulaire avec San Pablo Burgos, Sekou Doumbouya a aussi réussi son retour en EuroCup, sept ans après son dernier match dans la compétition avec le Limoges CSP, avec un succès contre le Cedevita Olimpija Ljubljana (85-81) et un double-double. L’ancien NBAer termine à 11 points à 4/8 aux tirs, 10 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d’évaluation en 22 minutes.
San Pablo Burgos 85 - 81 Cedevita Olimpija Ljubljana · EuroCup · 30/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|San Pablo Burgos
|Pablo Almazan
|0
|1
|1
|Daniel Diez
|3
|4
|1
|Rubén Guerrero
|7
|3
|0
|Dusan Radosavljevic
|5
|2
|1
|Ziga Samar
|2
|3
|5
|Balsa Koprivica
|0
|0
|0
|Chris Sengfelder
|14
|2
|0
|Chase Audige
|10
|1
|0
|D.J. Steward
|22
|0
|4
|Sekou Doumbouya
|11
|10
|3
|Raúl Lobaco
|9
|0
|2
|Joaquín Taboada
|2
|1
|2
|Cedevita Olimpija Ljubljana
|Cameron Houindo
|2
|1
|0
|Urban Kroflic
|5
|4
|3
|Rok Radovic
|3
|0
|0
|Rihards Lomazs
|22
|3
|1
|Noah Kirkwood
|4
|5
|1
|David Skara
|8
|6
|0
|Jayce Johnson
|0
|3
|0
|Anthony Cowan Jr.
|15
|2
|3
|Derin Can Ustun
|0
|1
|0
|Jaka Blazic
|0
|3
|3
|Matthew Hurt
|20
|2
|0
|Osayi Osifo
|2
|2
|1
Son coéquipier D.J. Steward (22 points) s’est occupé de tout dans les dernières minutes. De l’autre côté, Zvezdan Mitrovic a donné 8 minutes de temps de jeu dans la rotation intérieure à Cameron Houindo, discret avec 2 points et 1 rebond.
Gérald Ayayi réussit ses débuts mais Rome s’incline
Opposé à l’un des poids lourds de la compétition d’entrée de jeu, le BC Roma SPQR a débuté sa campagne par une défaite. Contre le Bahcesehir de Damien Inglis (10 points, 3 rebonds, 3 passes), l’équipe de Nico Mannion (29 points à 10/14 aux tirs, 5 passes décisives) n’a pas tenu la distance (91-78).
Bahcesehir 91 - 78 Roma SPQR · EuroCup · 30/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Bahcesehir
|Ismet Akpinar
|0
|0
|0
|Furkan Haltali
|3
|2
|1
|Malachi Flynn
|14
|1
|2
|Tyler Cavanaugh
|11
|4
|0
|Mateusz Ponitka
|7
|1
|2
|Kenan Sipahi
|2
|1
|1
|Marcquise Reed
|15
|4
|2
|Aleksa Avramovic
|13
|6
|4
|Damien Inglis
|10
|3
|3
|Isiaha Mike
|7
|2
|1
|Trevion Williams
|9
|10
|7
|David DiLeo
|0
|0
|0
|Roma SPQR
|Nico Mannion
|29
|2
|5
|Giovanni Emejuru
|4
|2
|0
|Gérald Ayayi
|16
|6
|5
|Andrea Mezzanotte
|0
|2
|0
|Erik Stevenson
|2
|1
|1
|Arturs Strautins
|9
|2
|3
|Marko Simonovic
|13
|8
|1
|Corey Davis
|2
|1
|2
|Paul Watson
|3
|2
|0
|Giannis Odzebe
|0
|0
|0
|Mike Iuzzolino
|0
|0
|0
Pour son premier match en EuroCup, l'international Gérald Ayayi a malgré tout livré une belle prestation en compilant 16 points à 5/10 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 21 d’évaluation en 32 minutes.
Le trio d’Ulm se montre
Par ailleurs, le trio français d’Ulm a lancé sa campagne européenne avec une victoire convaincante contre le BC Balkan (98-84).
ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan · EuroCup · 30/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|ratiopharm Ulm
|Simisola Shittu
|17
|7
|0
|Nil Failenschmid
|0
|0
|0
|Jaylen Sims
|15
|5
|4
|Devin Schmidt
|7
|1
|1
|Michael Rataj
|15
|2
|1
|Lenny Liedtke
|0
|1
|0
|Adam Atamna
|9
|1
|2
|Ibrahim Watson-Boye
|19
|3
|4
|Dwayne Koroma
|0
|2
|0
|Meïssa Faye
|7
|2
|2
|Armel Traoré
|9
|2
|2
|Marvin Heckel
|0
|0
|1
|BC Balkan
|Yura Melikyan
|4
|8
|1
|Ivan Spirov
|0
|0
|1
|Konstantin Toshkov
|2
|0
|2
|Nikolay Grozev
|0
|0
|0
|Ivan Alipiev
|6
|2
|0
|Darnell Edge
|18
|2
|5
|Aleksandar Stoimenov
|3
|0
|0
|Alex Ducas
|3
|4
|0
|Javante McCoy
|32
|2
|4
|Ulrich Chomche
|0
|3
|1
|David Okwera
|16
|10
|2
|Martin Sotirov
|0
|0
|1
ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan · EuroCup · 30/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|ratiopharm Ulm
|Simisola Shittu
|17
|7
|0
|Nil Failenschmid
|0
|0
|0
|Jaylen Sims
|15
|5
|4
|Devin Schmidt
|7
|1
|1
|Michael Rataj
|15
|2
|1
|Lenny Liedtke
|0
|1
|0
|Adam Atamna
|9
|1
|2
|Ibrahim Watson-Boye
|19
|3
|4
|Dwayne Koroma
|0
|2
|0
|Meïssa Faye
|7
|2
|2
|Armel Traoré
|9
|2
|2
|Marvin Heckel
|0
|0
|1
|BC Balkan
|Yura Melikyan
|4
|8
|1
|Ivan Spirov
|0
|0
|1
|Konstantin Toshkov
|2
|0
|2
|Nikolay Grozev
|0
|0
|0
|Ivan Alipiev
|6
|2
|0
|Darnell Edge
|18
|2
|5
|Aleksandar Stoimenov
|3
|0
|0
|Alex Ducas
|3
|4
|0
|Javante McCoy
|32
|2
|4
|Ulrich Chomche
|0
|3
|1
|David Okwera
|16
|10
|2
|Martin Sotirov
|0
|0
|1
Titulaire, Adam Atamna a cumulé 9 points, 2 passes décisives et 2 interceptions en 22 minutes. Armel Traoré a ajouté 9 points à 4/8 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 26 minutes, et Meissa Faye 7 points à 3/6 aux tirs.
Le duo Boutsiele - Bouteille débute bien
Dans le groupe de la JL Bourg, Buducnost VOLI Podgorica a par ailleurs débuté par une large victoire sur le parquet du Slask Wroclaw (75-99) avec un bon duo Jerry Boutsiele (5 points, 10 rebonds) - Axel Bouteille (9 points à 3/5 aux tirs).
A noter que Lucas Beaufort n’a eu droit qu’à deux minutes dans la défaite de Manresa contre le PAOK Salonique (93-78).
Tous les résultats de la première journée d'EuroCup
EuroCup 2026-2027 · 1
|Date
|Match
|29/09/2026
|Hapoel Jerusalem 94 - 73 Rostock Seawolves
|29/09/2026
|Le Mans 74 - 87 Aris Salonique
|30/09/2026
|Riga Zelli 86 - 84 Bertram Derthona
|30/09/2026
|San Pablo Burgos 85 - 81 Cedevita Olimpija Ljubljana
EuroCup 2026-2027 · 1
|Date
|Match
|29/09/2026
|Umana Reyer Venezia 104 - 72 Fraport Skyliners
|30/09/2026
|Šiauliai 74 - 71 London Lions
|30/09/2026
|Maxima Roma 89 - 55 U-BT Cluj-Napoca
|30/09/2026
|Tenerife 82 - 75 Turk Telekom Ankara
EuroCup 2026-2027 · 1
|Date
|Match
|29/09/2026
|Neptunas Klaipeda 73 - 76 Dolomiti Energia Trento
|29/09/2026
|Tofas Bursa 82 - 69 NINERS Chemnitz
|30/09/2026
|WKS Slask Wroclaw 75 - 99 Buducnost VOLI Podgorica
|30/09/2026
|Napoli Basketball 84 - 76 Bourg-en-Bresse
EuroCup 2026-2027 · 1
|Date
|Match
|30/09/2026
|Bahcesehir 91 - 78 Roma SPQR
|30/09/2026
|Lietkabelis Panevezys 75 - 72 Bosna Sarajevo
|30/09/2026
|PAOK 93 - 78 Manresa
|30/09/2026
|ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan
Commentaires (0)