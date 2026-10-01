Les excellents débuts d’Ivan Février, Sekou Doumbouya et du trio français d'Ulm en EuroCup

De nombreux Français ont lancé leur saison en EuroCup cette semaine, en marge des défaites du Mans et de la JL Bourg contre l’Aris Salonique et sur le parquet du Napoli Basketball. Parmi eux, plusieurs joueurs ont livré d’excellentes prestations comme Ivan Février, Sekou Doumbouya ou encore Gérald Ayayi.

Ivan Février de retour de blessure et déjà décisif

Alors que son club avait communiqué deux semaines d’indisponibilité, Ivan Février a déjà rejoué avec le KK Lietkabelis. Et l’ancien poste 4 du Portel s'est montré à son avantage en terminant meilleur marqueur de la rencontre (17 points à 6/11 aux tirs, plus 9 rebonds) face au Bosna Sarajevo (75-72).

Lietkabelis Panevezys 75 - 72 Bosna Sarajevo · EuroCup · 30/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Lietkabelis Panevezys Ivan Février 17 9 1 Keondre Kennedy 2 1 2 Alex Schumacher 2 1 1 Zygimantas Simonis 0 0 0 Nojus Radzius 11 2 2 Milos Ilic 0 3 0 Marius Valinskas 17 1 2 Daniel Baslyk 4 1 0 Ognjen Jaramaz 13 3 6 Gabrielius Maldunas 2 5 1 Gytis Nemeiksa 7 3 0 Bosna Sarajevo Adin Vrabac 4 0 1 Ryan Hawkins 12 5 0 Darko Talic 4 3 3 P.J. Pipes 11 3 2 Deandre Gholston 9 5 1 Nikola Popovic 6 5 1 Reggie Perry 14 5 1 Edin Atic 3 2 2 Alija Islamovic 0 0 0 Gary Browne 2 1 2 Daut Livadic 0 0 0 Marcus Domask 7 5 3

Une victoire acquise à la dernière seconde sur un tir à 3-points au buzzer d’Ognjen Jaramaz, auteur d’un exploit individuel après avoir tenté le pick-and-roll avec Ivan Février. Les Lituaniens s’en sortent bien car ils venaient de dilapider 14 points d’avance.

Sekou Doumbouya en double-double

Titulaire avec San Pablo Burgos, Sekou Doumbouya a aussi réussi son retour en EuroCup, sept ans après son dernier match dans la compétition avec le Limoges CSP, avec un succès contre le Cedevita Olimpija Ljubljana (85-81) et un double-double. L’ancien NBAer termine à 11 points à 4/8 aux tirs, 10 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d’évaluation en 22 minutes.

San Pablo Burgos 85 - 81 Cedevita Olimpija Ljubljana · EuroCup · 30/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD San Pablo Burgos Pablo Almazan 0 1 1 Daniel Diez 3 4 1 Rubén Guerrero 7 3 0 Dusan Radosavljevic 5 2 1 Ziga Samar 2 3 5 Balsa Koprivica 0 0 0 Chris Sengfelder 14 2 0 Chase Audige 10 1 0 D.J. Steward 22 0 4 Sekou Doumbouya 11 10 3 Raúl Lobaco 9 0 2 Joaquín Taboada 2 1 2 Cedevita Olimpija Ljubljana Cameron Houindo 2 1 0 Urban Kroflic 5 4 3 Rok Radovic 3 0 0 Rihards Lomazs 22 3 1 Noah Kirkwood 4 5 1 David Skara 8 6 0 Jayce Johnson 0 3 0 Anthony Cowan Jr. 15 2 3 Derin Can Ustun 0 1 0 Jaka Blazic 0 3 3 Matthew Hurt 20 2 0 Osayi Osifo 2 2 1

Son coéquipier D.J. Steward (22 points) s’est occupé de tout dans les dernières minutes. De l’autre côté, Zvezdan Mitrovic a donné 8 minutes de temps de jeu dans la rotation intérieure à Cameron Houindo, discret avec 2 points et 1 rebond.

Gérald Ayayi réussit ses débuts mais Rome s’incline

Opposé à l’un des poids lourds de la compétition d’entrée de jeu, le BC Roma SPQR a débuté sa campagne par une défaite. Contre le Bahcesehir de Damien Inglis (10 points, 3 rebonds, 3 passes), l’équipe de Nico Mannion (29 points à 10/14 aux tirs, 5 passes décisives) n’a pas tenu la distance (91-78).

Bahcesehir 91 - 78 Roma SPQR · EuroCup · 30/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Bahcesehir Ismet Akpinar 0 0 0 Furkan Haltali 3 2 1 Malachi Flynn 14 1 2 Tyler Cavanaugh 11 4 0 Mateusz Ponitka 7 1 2 Kenan Sipahi 2 1 1 Marcquise Reed 15 4 2 Aleksa Avramovic 13 6 4 Damien Inglis 10 3 3 Isiaha Mike 7 2 1 Trevion Williams 9 10 7 David DiLeo 0 0 0 Roma SPQR Nico Mannion 29 2 5 Giovanni Emejuru 4 2 0 Gérald Ayayi 16 6 5 Andrea Mezzanotte 0 2 0 Erik Stevenson 2 1 1 Arturs Strautins 9 2 3 Marko Simonovic 13 8 1 Corey Davis 2 1 2 Paul Watson 3 2 0 Giannis Odzebe 0 0 0 Mike Iuzzolino 0 0 0

Pour son premier match en EuroCup, l'international Gérald Ayayi a malgré tout livré une belle prestation en compilant 16 points à 5/10 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 21 d’évaluation en 32 minutes.

Le trio d’Ulm se montre

Par ailleurs, le trio français d’Ulm a lancé sa campagne européenne avec une victoire convaincante contre le BC Balkan (98-84).

ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan · EuroCup · 30/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD ratiopharm Ulm Simisola Shittu 17 7 0 Nil Failenschmid 0 0 0 Jaylen Sims 15 5 4 Devin Schmidt 7 1 1 Michael Rataj 15 2 1 Lenny Liedtke 0 1 0 Adam Atamna 9 1 2 Ibrahim Watson-Boye 19 3 4 Dwayne Koroma 0 2 0 Meïssa Faye 7 2 2 Armel Traoré 9 2 2 Marvin Heckel 0 0 1 BC Balkan Yura Melikyan 4 8 1 Ivan Spirov 0 0 1 Konstantin Toshkov 2 0 2 Nikolay Grozev 0 0 0 Ivan Alipiev 6 2 0 Darnell Edge 18 2 5 Aleksandar Stoimenov 3 0 0 Alex Ducas 3 4 0 Javante McCoy 32 2 4 Ulrich Chomche 0 3 1 David Okwera 16 10 2 Martin Sotirov 0 0 1

ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan · EuroCup · 30/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD ratiopharm Ulm Simisola Shittu 17 7 0 Nil Failenschmid 0 0 0 Jaylen Sims 15 5 4 Devin Schmidt 7 1 1 Michael Rataj 15 2 1 Lenny Liedtke 0 1 0 Adam Atamna 9 1 2 Ibrahim Watson-Boye 19 3 4 Dwayne Koroma 0 2 0 Meïssa Faye 7 2 2 Armel Traoré 9 2 2 Marvin Heckel 0 0 1 BC Balkan Yura Melikyan 4 8 1 Ivan Spirov 0 0 1 Konstantin Toshkov 2 0 2 Nikolay Grozev 0 0 0 Ivan Alipiev 6 2 0 Darnell Edge 18 2 5 Aleksandar Stoimenov 3 0 0 Alex Ducas 3 4 0 Javante McCoy 32 2 4 Ulrich Chomche 0 3 1 David Okwera 16 10 2 Martin Sotirov 0 0 1

Titulaire, Adam Atamna a cumulé 9 points, 2 passes décisives et 2 interceptions en 22 minutes. Armel Traoré a ajouté 9 points à 4/8 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 26 minutes, et Meissa Faye 7 points à 3/6 aux tirs.

Le duo Boutsiele - Bouteille débute bien

Dans le groupe de la JL Bourg, Buducnost VOLI Podgorica a par ailleurs débuté par une large victoire sur le parquet du Slask Wroclaw (75-99) avec un bon duo Jerry Boutsiele (5 points, 10 rebonds) - Axel Bouteille (9 points à 3/5 aux tirs).

A noter que Lucas Beaufort n’a eu droit qu’à deux minutes dans la défaite de Manresa contre le PAOK Salonique (93-78).

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