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Les excellents débuts d’Ivan Février, Sekou Doumbouya et du trio français d'Ulm en EuroCup

Plusieurs joueurs français ont livré d'excellentes prestations lors de la première journée d'EuroCup. Mercredi soir, Ivan Février, Sekou Doumbouya et Gérald Ayayi se sont particulièrement distingués malgré des fortunes diverses pour leurs équipes. Le trio d'Ulm a gagné.
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Résumé
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Les excellents débuts d’Ivan Février, Sekou Doumbouya et du trio français d'Ulm en EuroCup
Armel Traoré et Ulm ont débuté leur saison d'EuroCup par une victoire.
Crédit photo : EuroLeague
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De nombreux Français ont lancé leur saison en EuroCup cette semaine, en marge des défaites du Mans et de la JL Bourg contre l’Aris Salonique et sur le parquet du Napoli Basketball. Parmi eux, plusieurs joueurs ont livré d’excellentes prestations comme Ivan Février, Sekou Doumbouya ou encore Gérald Ayayi.

LIRE AUSSI

Ivan Février de retour de blessure et déjà décisif

Alors que son club avait communiqué deux semaines d’indisponibilité, Ivan Février a déjà rejoué avec le KK Lietkabelis. Et l’ancien poste 4 du Portel s'est montré à son avantage en terminant meilleur marqueur de la rencontre (17 points à 6/11 aux tirs, plus 9 rebonds) face au Bosna Sarajevo (75-72).

Lietkabelis Panevezys 75 - 72 Bosna Sarajevo · EuroCup · 30/09/2026

MatchPTSREBPD
Lietkabelis PanevezysIvan Février1791
Keondre Kennedy212
Alex Schumacher211
Zygimantas Simonis000
Nojus Radzius1122
Milos Ilic030
Marius Valinskas1712
Daniel Baslyk410
Ognjen Jaramaz1336
Gabrielius Maldunas251
Gytis Nemeiksa730
Bosna SarajevoAdin Vrabac401
Ryan Hawkins1250
Darko Talic433
P.J. Pipes1132
Deandre Gholston951
Nikola Popovic651
Reggie Perry1451
Edin Atic322
Alija Islamovic000
Gary Browne212
Daut Livadic000
Marcus Domask753

Une victoire acquise à la dernière seconde sur un tir à 3-points au buzzer d’Ognjen Jaramaz, auteur d’un exploit individuel après avoir tenté le pick-and-roll avec Ivan Février. Les Lituaniens s’en sortent bien car ils venaient de dilapider 14 points d’avance.

Sekou Doumbouya en double-double

Titulaire avec San Pablo Burgos, Sekou Doumbouya a aussi réussi son retour en EuroCup, sept ans après son dernier match dans la compétition avec le Limoges CSP, avec un succès contre le Cedevita Olimpija Ljubljana (85-81) et un double-double. L’ancien NBAer termine à 11 points à 4/8 aux tirs, 10 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d’évaluation en 22 minutes.

San Pablo Burgos 85 - 81 Cedevita Olimpija Ljubljana · EuroCup · 30/09/2026

MatchPTSREBPD
San Pablo BurgosPablo Almazan011
Daniel Diez341
Rubén Guerrero730
Dusan Radosavljevic521
Ziga Samar235
Balsa Koprivica000
Chris Sengfelder1420
Chase Audige1010
D.J. Steward2204
Sekou Doumbouya11103
Raúl Lobaco902
Joaquín Taboada212
Cedevita Olimpija LjubljanaCameron Houindo210
Urban Kroflic543
Rok Radovic300
Rihards Lomazs2231
Noah Kirkwood451
David Skara860
Jayce Johnson030
Anthony Cowan Jr.1523
Derin Can Ustun010
Jaka Blazic033
Matthew Hurt2020
Osayi Osifo221

Son coéquipier D.J. Steward (22 points) s’est occupé de tout dans les dernières minutes. De l’autre côté, Zvezdan Mitrovic a donné 8 minutes de temps de jeu dans la rotation intérieure à Cameron Houindo, discret avec 2 points et 1 rebond.

Gérald Ayayi réussit ses débuts mais Rome s’incline

Opposé à l’un des poids lourds de la compétition d’entrée de jeu, le BC Roma SPQR a débuté sa campagne par une défaite. Contre le Bahcesehir de Damien Inglis (10 points, 3 rebonds, 3 passes), l’équipe de Nico Mannion (29 points à 10/14 aux tirs, 5 passes décisives) n’a pas tenu la distance (91-78).

Bahcesehir 91 - 78 Roma SPQR · EuroCup · 30/09/2026

MatchPTSREBPD
BahcesehirIsmet Akpinar000
Furkan Haltali321
Malachi Flynn1412
Tyler Cavanaugh1140
Mateusz Ponitka712
Kenan Sipahi211
Marcquise Reed1542
Aleksa Avramovic1364
Damien Inglis1033
Isiaha Mike721
Trevion Williams9107
David DiLeo000
Roma SPQRNico Mannion2925
Giovanni Emejuru420
Gérald Ayayi1665
Andrea Mezzanotte020
Erik Stevenson211
Arturs Strautins923
Marko Simonovic1381
Corey Davis212
Paul Watson320
Giannis Odzebe000
Mike Iuzzolino000

Pour son premier match en EuroCup, l'international Gérald Ayayi a malgré tout livré une belle prestation en compilant 16 points à 5/10 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 21 d’évaluation en 32 minutes.

Le trio d’Ulm se montre

Par ailleurs, le trio français d’Ulm a lancé sa campagne européenne avec une victoire convaincante contre le BC Balkan (98-84).

ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan · EuroCup · 30/09/2026

MatchPTSREBPD
ratiopharm UlmSimisola Shittu1770
Nil Failenschmid000
Jaylen Sims1554
Devin Schmidt711
Michael Rataj1521
Lenny Liedtke010
Adam Atamna912
Ibrahim Watson-Boye1934
Dwayne Koroma020
Meïssa Faye722
Armel Traoré922
Marvin Heckel001
BC BalkanYura Melikyan481
Ivan Spirov001
Konstantin Toshkov202
Nikolay Grozev000
Ivan Alipiev620
Darnell Edge1825
Aleksandar Stoimenov300
Alex Ducas340
Javante McCoy3224
Ulrich Chomche031
David Okwera16102
Martin Sotirov001

ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan · EuroCup · 30/09/2026

MatchPTSREBPD
ratiopharm UlmSimisola Shittu1770
Nil Failenschmid000
Jaylen Sims1554
Devin Schmidt711
Michael Rataj1521
Lenny Liedtke010
Adam Atamna912
Ibrahim Watson-Boye1934
Dwayne Koroma020
Meïssa Faye722
Armel Traoré922
Marvin Heckel001
BC BalkanYura Melikyan481
Ivan Spirov001
Konstantin Toshkov202
Nikolay Grozev000
Ivan Alipiev620
Darnell Edge1825
Aleksandar Stoimenov300
Alex Ducas340
Javante McCoy3224
Ulrich Chomche031
David Okwera16102
Martin Sotirov001

Titulaire, Adam Atamna a cumulé 9 points, 2 passes décisives et 2 interceptions en 22 minutes. Armel Traoré a ajouté 9 points à 4/8 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 26 minutes, et Meissa Faye 7 points à 3/6 aux tirs.

Le duo Boutsiele - Bouteille débute bien

Dans le groupe de la JL Bourg, Buducnost VOLI Podgorica a par ailleurs débuté par une large victoire sur le parquet du Slask Wroclaw (75-99) avec un bon duo Jerry Boutsiele (5 points, 10 rebonds) - Axel Bouteille (9 points à 3/5 aux tirs).

A noter que Lucas Beaufort n’a eu droit qu’à deux minutes dans la défaite de Manresa contre le PAOK Salonique (93-78).

Tous les résultats de la première journée d'EuroCup

EuroCup 2026-2027 · 1

DateMatch
29/09/2026Umana Reyer Venezia 104 - 72 Fraport Skyliners
30/09/2026Šiauliai 74 - 71 London Lions
30/09/2026Maxima Roma 89 - 55 U-BT Cluj-Napoca
30/09/2026Tenerife 82 - 75 Turk Telekom Ankara

EuroCup 2026-2027 · 1

DateMatch
30/09/2026Bahcesehir 91 - 78 Roma SPQR
30/09/2026Lietkabelis Panevezys 75 - 72 Bosna Sarajevo
30/09/2026PAOK 93 - 78 Manresa
30/09/2026ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan
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