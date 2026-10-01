Jusqu’où peut aller Antetokounmpo avec ce Heat ?

L’arrivée de Giannis Antetokounmpo change forcément la dimension du Miami Heat. Après 13 saisons à Milwaukee, le double MVP a rejoint la Floride avec Bobby Portis en échange de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakučionis et plusieurs choix de Draft. Miami a donc obtenu la superstar tant attendue, mais au prix d’une grande partie de son roster.

Sur le papier, l’association entre Antetokounmpo et Adebayo donne au Heat une base particulièrement solide, notamment défensivement. Andrew Wiggins reste également en place et Bobby Portis apporte du tir et de l’impact intérieur. Mais derrière ce noyau, la construction de l’effectif soulève davantage de questions.

Giannis on what’s the hardest part so far with the Miami Heat:



“Just the principles. They play totally different to what I've been used to…I think that's going to be hard for me because I don't want to only be good and just be out there and like I want to understand…”… pic.twitter.com/OqjcnH1DJR — The HEAT Realm (@WadexFlash) 30 septembre 2026

Un effectif qui manque de création

Miami a également perdu Norman Powell durant l’intersaison, parti à Chicago. Pour compenser ces nombreux départs, la franchise a notamment recruté Tim Hardaway Jr., Klay Thompson et Nick Richards. Les deux premiers offrent une menace extérieure dont Antetokounmpo aura besoin pour disposer d’espaces, mais Hardaway et Thompson arrivent respectivement à 34 et 36 ans et ne règlent pas le principal problème du groupe : la création balle en main.

Davion Mitchell apparaît aujourd’hui comme le seul meneur installé de la rotation. Le départ de Herro a privé Miami de son principal créateur extérieur, tandis que Jaquez et Jakučionis faisaient également partie de l’échange. Antetokounmpo devrait lui-même assumer une part importante de la création.

Le problème pourrait devenir plus visible dans le jeu placé. Le Grec reste l’un des joueurs les plus difficiles à contenir lorsqu’il attaque le cercle, mais l’association avec Adebayo nécessite suffisamment de tirs et de création autour d’eux pour ne pas rendre l’attaque trop prévisible.

De nouvelles modifications à venir ?

Erik Spoelstra a régulièrement su construire des équipes compétitives sans disposer des rotations les plus profondes de NBA. Cette saison encore, Miami possède suffisamment de défense, de taille et d’expérience pour rester compétitif.

La conférence Est a toutefois vu plusieurs concurrents procéder à des mouvements majeurs, Philadelphie ayant notamment ajouté LeBron James et Jaylen Brown. Dans ce contexte, le Heat paraît encore court en termes de profondeur pour se placer naturellement parmi les principaux candidats de la conférence.

Les Floridiens pourraient donc chercher à rééquilibrer leur effectif pendant la saison. Leur masse salariale, déjà située au-dessus du premier apron, réduit cependant la marge de manœuvre. En l’état, Giannis Antetokounmpo élève considérablement le plafond de cette équipe, mais son arrivée ne suffit pas à effacer les déséquilibres créés autour de lui.

Dans une conférence plus relevée que les années précédentes on imagine mal Miami faire trembler les cadors de l'Est en post-season.