Le Stade Rochelais récupère le MVP de NM1 pour la 2e journée d’ELITE 2

Le Stade Rochelais va pouvoir compter sur l’une de ses principales recrues estivales. Absent depuis le début de la saison après une opération de la cheville en juillet, Alexis Yetna (2,07 m, 29 ans) est désormais apte à jouer, rapporte Sud Ouest. Le MVP de la saison régulière 2025-2026 de NM1 devrait ainsi effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs vendredi 2 octobre sur le parquet de Hyères-Toulon.

Une bonne nouvelle pour Germain Castano, qui n’avait pas encore pu utiliser l’intérieur franco-camerounais depuis son arrivée en Charente-Maritime. En revanche, le Stade Rochelais pourrait devoir composer sans Jase Townsend, annoncé incertain pour cette rencontre par Sud Ouest. Son avenir au sein de l'effectif de Germain Castano était lui même jugé incertain avant le lancement de la saison, en raison de ses performances limitées en présaison.

Alexis Yetna enfin disponible avec le Stade Rochelais

La Rochelle avait rapidement ciblé Alexis Yetna au printemps dernier. Dès le 15 avril, alors que la saison 2025-2026 de NM1 était encore en cours, le club maritime avait officialisé sa signature pour l’exercice suivant.

Quelques semaines plus tard, le joueur de Tarbes-Lourdes avait été élu MVP de la saison régulière de NM1 par les capitaines, les entraîneurs et un panel de médias. Pour sa première saison professionnelle en France, l'ex-vétéran des parquets NCAA avait tourné à 13,6 points à 57% aux tirs et 9,5 rebonds pour 19,1 d’évaluation en seulement 26 minutes de moyenne.

Une production qui avait notamment fait de lui le meilleur rebondeur de NM1. Alexis Yetna avait également signé six rencontres à plus de 30 d’évaluation au cours de la saison régulière.

PROFIL JOUEUR Alexis YETNA Poste(s): Pivot Taille: 207 cm Âge: 29 ans (07/08/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 13,6 #31 REB 9,5 #1 PD 1,3 #197

Une première attendue en ELITE 2

Son passage à l’échelon supérieur a cependant été retardé par cette blessure à la cheville et l’opération subie en juillet. Son retour intervient dès la deuxième journée d’ELITE 2 et va offrir une option supplémentaire dans la raquette rochelaise.

Le Stade Rochelais avait largement puisé en NM1 pour reconstruire son effectif durant l’intersaison. Outre Alexis Yetna, le club a notamment recruté Sasha Derradji, élu meilleur jeune de NM1 avec Saint-Vallier, ainsi que Josh Bascoe, arrivé des Sables Vendée Basket. Cependant, ce dernier s'est blessé en présaison.

Pour Alexis Yetna, le déplacement à Hyères-Toulon doit désormais marquer ses premiers pas en ELITE 2, un peu plus de quatre mois après avoir été désigné meilleur joueur de la troisième division française. Avec lui, le groupe de Germain Castano espère enchaîner après sa victoire face à l'Alliance Sport Alsace (95-88) vendredi dernier pour la première journée de championnat. Mais en face, un HTV renforcé reste sur une victoire à l'extérieur, chez son voisin de Fos Provence.