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Mike James veut plus de matchs en EuroLeague

Alors que le calendrier de l’EuroLeague fait régulièrement l’objet de critiques en raison de son volume et des nombreux déplacements, Mike James n’a pas hésité à donner son avis sur la question sur X. Le meneur de l’Anadolu Efes voudrait jouer encore plus de matchs.
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Mike James veut plus de matchs en EuroLeague
38 rencontres de saison régulière d’EuroLeague, ce n'est pas trop pour Mike James.
Crédit photo : EuroLeague
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Mike James n’est pas du genre à suivre le mouvement. Si le calendrier européen suscite régulièrement des débats sur la multiplication des matches et des déplacements, le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague a livré une réponse pour le moins tranchée.

« Mon Dieu, c’est 38 matches sur huit mois »

Après la victoire de l’Anadolu Efes contre le Real Madrid (94-84), l’ancien meneur de l’AS Monaco a réagi sur les réseaux sociaux à un commentaire issu de l’une de ses publications mettant en avant la longueur de la saison européenne et la nécessité pour les joueurs de rester en bonne santé.

Mike James ne partage manifestement pas le constat d’un calendrier trop chargé. Au contraire, il rappelle un chiffre : 38 rencontres de saison régulière d’EuroLeague, allant de fin septembre à mi-avril, soit un peu plus de sept mois de compétition avant la phase finale.

« La saison est trop longue. Mon Dieu, il y a trop de matches et tellement de déplacements… Vous devez arrêter de laisser ces gens se plaindre toute l’année et tout l’été », a-t-il écrit, avant d’ajouter : « C’est 38 matches sur huit mois. J’ai la chance de jouer au basket pour gagner ma vie. J’aimerais qu’il y ait encore plus de foutus matchs. »

Une position qui tranche avec une partie des discussions actuelles autour du basket européen, où le nombre de rencontres, les déplacements et la gestion physique des joueurs occupent une place importante.

Un début de saison remarqué avec l’Anadolu Efes

Arrivé cet été à Istanbul après cinq saisons à l’AS Monaco, l’Américain de 36 ans a entamé un nouveau chapitre de sa carrière avec l’Efes Istanbul.

Sur le terrain, ses deux premières prestations en EuroLeague contre Barcelone (22 points, 4 rebonds, 5 passes décisives) et le Real Madrid (12 points, 4 passes décisives, 3 interceptions) ne sont pas passées inaperçues.

Mike James

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
329:48152,3510,3

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
29/0931:20122430V 94-84 vs REAEuroLeague
27/0926:13111600V 95-81 vs BESBasketbol Super Ligi
24/0931:50224501D 89-82 @ FCBEuroLeague

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