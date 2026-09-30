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Ayant pris 10 kilos de muscle cet été, Maxime Raynaud se retrouve parmi les 15 joueurs les plus lourds de NBA : « J'en suis très content »

NBA - Au Media Day de Sacramento, Maxime Raynaud a révélé avoir pris 10 kilos de muscle cet été, fruit d'un travail intensif en salle et d'une alimentation repensée. Le pivot français se retrouve désormais parmi les 15 joueurs les plus lourds de la ligue.
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Ayant pris 10 kilos de muscle cet été, Maxime Raynaud se retrouve parmi les 15 joueurs les plus lourds de NBA : « J'en suis très content »
Sep 28, 2026; Sacramento, CA, USA; Sacramento Kings center Maxime Raynaud (42) during media day at Golden 1 Center. Mandatory Credit: Sergio Estrada-Imagn Images
Crédit photo : Sergio Estrada-Imagn Images
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Étant le seul rookie hors loterie élu dans une All-Rookie Team l’année dernière, Maxime Raynaud (2,16 m, 23 ans) a dépassé les attentes. Il a réalisé une saison bien au-delà des standards d’un choix n°42 de Draft, en cumulant 12,5 points et 7,5 rebonds de moyenne à 57% aux tirs. Mais ce n’est pas pour autant que l’ex-nanterrien veut s’arrêter là. Doté de grandes ambitions, il a encore envie de passer des caps dans sa carrière NBA. En fin de saison dernière, il avait notamment expliqué qu’il voulait développer son “go-to move”, mais aussi son tir à 3-points.

Maxime Raynaud · Sacramento Kings · NBA 2025-2026

DateMatchMINPTSREBPDÉVAL
04/04V vs NOP29:00289438
10/02D @ NOP38:082119136
09/03V vs CHI38:042611233
13/04D @ POR37:11219232
20/03D vs PHI35:41304232

Prise de masse

En plus de cela, Raynaud a effectué des gros changements sur le plan physique cet été, comme expliqué lors du Media Day des Sacramento Kings en début de semaine. Les chiffres sont forts. « J’ai fini la saison dernière aux alentours de 240-245 pounds (109-111 kg). Actuellement je suis à 265 (120 kg) » a révélé le pivot français, filmé par James Han.

Les Kings le listent même à 268 pounds (122 kg) lors de son entrée au camp d’entraînement. « C’est super. Bien sûr j’ai passé beaucoup plus de temps à la salle de musculation avec Ernie (Ernest DeLosAngeles, responsable de la préparation physique des Kings), mais j’ai aussi fait plus attention à ce que je mange, avec plus de compléments alimentaires, de protéines, de créatine… »

Cette prise de muscle en fait donc le joueur le plus lourd de l’effectif des Kings, devant ses concurrents Domantas Sabonis (109 kg) ou Dylan Cardwell (116 kg). En fait, Raynaud va même être dans le Top 15 des joueurs les plus lourds de NBA. Il faut dire qu’il fait aussi partie des plus grands de la ligue, du haut de ses 2,16 m. Le principal intéressé s’en dit très satisfait. « Je suis très content de ça, j’espère que ça servira à l’équipe » expliquant notamment qu’il devrait perdre 5 pounds (2,3 kg) naturellement d’ici le début de saison.

Continuer sur sa lancée

Titularisé sur 56 de ses 74 matchs la saison dernière grâce aux blessures et à sa montée en puissance, l’alumni de Stanford devrait voir Domantas Sabonis reprendre sa place de titulaire. En tout cas tant que le Lituanien ne se fait pas transférer, les Kings étant notamment intéressés par Jalen Duren, qui ne parvient pas à tomber d’accord avec Détroit.

La rotation intérieure des Kings n’a pas changé, puisque Dylan Cardwell est aussi toujours présent. Reste à voir si Raynaud parviendra à récupérer ses 27 minutes par match, pour continuer à progresser et montrer les changements effectués cet été.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher

Pensez-vous que cette prise de masse est une bonne chose pour Maxime Raynaud ?

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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