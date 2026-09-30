Étant le seul rookie hors loterie élu dans une All-Rookie Team l’année dernière, Maxime Raynaud (2,16 m, 23 ans) a dépassé les attentes. Il a réalisé une saison bien au-delà des standards d’un choix n°42 de Draft, en cumulant 12,5 points et 7,5 rebonds de moyenne à 57% aux tirs. Mais ce n’est pas pour autant que l’ex-nanterrien veut s’arrêter là. Doté de grandes ambitions, il a encore envie de passer des caps dans sa carrière NBA. En fin de saison dernière, il avait notamment expliqué qu’il voulait développer son “go-to move”, mais aussi son tir à 3-points.

Prise de masse

En plus de cela, Raynaud a effectué des gros changements sur le plan physique cet été, comme expliqué lors du Media Day des Sacramento Kings en début de semaine. Les chiffres sont forts. « J’ai fini la saison dernière aux alentours de 240-245 pounds (109-111 kg). Actuellement je suis à 265 (120 kg) » a révélé le pivot français, filmé par James Han.

Les Kings le listent même à 268 pounds (122 kg) lors de son entrée au camp d’entraînement. « C’est super. Bien sûr j’ai passé beaucoup plus de temps à la salle de musculation avec Ernie (Ernest DeLosAngeles, responsable de la préparation physique des Kings), mais j’ai aussi fait plus attention à ce que je mange, avec plus de compléments alimentaires, de protéines, de créatine… »

Maxime Raynaud on gaining 20 pounds during the offseason and whether Alex Karaban gets recognized at the farmers market: pic.twitter.com/V4LHvA59IP — James Ham (@James_HamNBA) 28 septembre 2026

Cette prise de muscle en fait donc le joueur le plus lourd de l’effectif des Kings, devant ses concurrents Domantas Sabonis (109 kg) ou Dylan Cardwell (116 kg). En fait, Raynaud va même être dans le Top 15 des joueurs les plus lourds de NBA. Il faut dire qu’il fait aussi partie des plus grands de la ligue, du haut de ses 2,16 m. Le principal intéressé s’en dit très satisfait. « Je suis très content de ça, j’espère que ça servira à l’équipe » expliquant notamment qu’il devrait perdre 5 pounds (2,3 kg) naturellement d’ici le début de saison.

Continuer sur sa lancée

Titularisé sur 56 de ses 74 matchs la saison dernière grâce aux blessures et à sa montée en puissance, l’alumni de Stanford devrait voir Domantas Sabonis reprendre sa place de titulaire. En tout cas tant que le Lituanien ne se fait pas transférer, les Kings étant notamment intéressés par Jalen Duren, qui ne parvient pas à tomber d’accord avec Détroit.

La rotation intérieure des Kings n’a pas changé, puisque Dylan Cardwell est aussi toujours présent. Reste à voir si Raynaud parviendra à récupérer ses 27 minutes par match, pour continuer à progresser et montrer les changements effectués cet été.

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