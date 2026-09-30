Quadruplé en juin, liquidation judiciaire en octobre : l'AS Monaco peut-elle encore être sauvée ?

La balle orange continue de rebondir à Monaco. Avec une nuance importente, cependant : l'équipe fanny se situe désormais dans le basket féminin, le MBA faisant office d'immense favori pour l'accession en Boulangère Wonderligue. Quant aux hommes, loin de la première double week de l'EuroLeague, il faut désormais se contenter de la Nationale 3, avec un déplacement prévu à... Aubenas ce week-end pour la section amateur.

En cessation de paiements ce vendredi ?

D'ici là, l'AS Monaco Basket aura sûrement été placée en cessation de paiements. Le club champion de France est ainsi attendu ce vendredi 2 octobre devant le Tribunal de première instance de Monaco, qui ne devrait avoir aucune autre issue qu'un dépôt de bilan, selon Nice Matin.

Une terrible conclusion au bout d'un été en enfer, un mauvais feuilleton qui a animé toute l'intersaison du basket français. Après avoir scellé le premier quadruplé de l'histoire de la LNB sur un match de légende à Paris le 24 juin, marqué par l'improbable retour de Mike James, la Roca Team n'a cessé d'accumuler les nouvelles défavorables depuis.

D'abord son refus d'engagement en LNB, suite aux difficultés financières de l'ex-président Aleksej Fedorychev, qui aura tardé à rendre son tablier, avant de complètement couper le contact avec le club rapporte Nice Matin.

Puis l'enlisement de la situation avec Jamal Mashburn, le repreneur espéré de longue date, qui a refusé de s'engager au dernier moment, effrayé par le passif du club.

L'ancien All-Star NBA ayant longtemps été l'unique solution du club, le dossier Ronaldinho ne s'apparentant qu'à un vague écran de fumée, les portes des championnats professionnels se sont refermées sur Monaco. Pour ouvrir celle de la NM1, un moindre mal.

La Ligue Adriatique était favorable à l'engagement de Monaco,

pas le gouvernement

Financée par l'investisseur Thomas Kurk, qui avait accepté d'injecter dix millions dans les caisses monégasques, la Roca Team préparait début septembre un effectif cinq étoiles pour la Nationale 1 : le champion NBA Axel Toupane, l'ancien pensionnaire d'EuroCup Luka Asceric, des CV labellisés ÉLITE 2 comme Gavin Kensmil ou Kenny Kasiama, sûrement toujours l'emblématique Yakuba Ouattara, des contacts noués avec Mathieu Boyer... Ce n'était plus la Betclic ÉLITE, ni l'EuroCup, mais c'était déjà la promesse d'un avenir...

Sauf que tout s'est effondré début septembre. Parce que le service administratif n'a pas été à la hauteur, ne produisant pas tous les documents exigés dans les délais impartis, la FFBB a refusé l'engagement de l'AS Monaco en Nationale 1, malgré les moyens surdimensionnés du club princier pour la troisième division. Signant, de fait, presque l'arrêt de mort de l'ASM...

Depuis, le CNOSF a confirmé la décision fédérale et Oleksiy Yefimov a désespérément exploré les solutions de secours. Parmi elles, l'engagement en Ligue Adriatique : selon Nice Matin, la société qui gère l'ABA aurait été favorable à l'intégration de l'AS Monaco en deuxième division et aurait même transmis un projet de participation au champion de France. Mais le gouvernement monégasque, soucieux de ses liens avec la France, n'aurait pas été favorable à cet exil.

Un redressement judiciaire, ultime espoir ?

Depuis, l'AS Monaco a pratiquement baissé le rideau. Les séances animées par le duo Markoishvili - Gladyr, prêt à tenir la barre en NM1, ont cessé. Les joueurs sont partis ailleurs. Et surtout, l'actionnaire principal Thomas Kurk s'est retiré... Les 22 salariés risquent donc malheureusement de perdre leur emploi.

Vu qu'il n'y a plus d'activité, donc de sources de revenus, la liquidation judiciaire semble la seule perspective possible, laissant entrevoir un immense gâchis, après une odyssée de quatorze ans, de la Nationale 2 vers la finale de l'EuroLeague.

Selon notre confrère François Paturle, l'AS Monaco a toutefois saisi le tribunal administratif pour contester la décision de la FFBB, avec de très minces chances de succès. L'option Ligue Adriatique n'est pas totalement écartée.

Ce qui peut permettre d'espérer, légèrement, un redressement plutôt qu'une liquidation, ouvrant potentiellement la voie à un retour sur scène en 2027/28, potentiellement via un rachat de licence si l'opportunité se présente. Mais pour que cela ressemble à une bonne nouvelle, seulement trois mois après les frissons de l'Adidas Arena, c'est vraiment que la Roca Team est tombée bien bas...