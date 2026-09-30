Battue à Dijon, la SIG Strasbourg écarte un premier joueur !

Dans la vision du recrutement de Nicola Alberani, il était l'une des valeurs sûres, l'intérieur avec du vécu européen, permettant de compenser d'autres paris.

Au final, Jake Forrester (2,06 m, 27 ans) s'apprête à devenir le premier joueur de Betclic ÉLITE remercié pour des raisons uniquement sportives, après Caleb Daniels, qui n'était pas allé plus loin que son essai à Cholet en raison d'un genou pas encore guéri à 100%, et Miller Kopp, parti de Chalon pour "raisons personnelles".

La SIG cherche une porte de sortie pour Forrester

Pour l'intérieur, débarqué de l'Aris Salonique, ce n'est pas officiel mais il n'y a guère plus de suspense après le communiqué de la SIG, faisant état de "discussions sur la suite de leur collaboration".

La SIG Strasbourg et Jake Forrester en discussion sur la suite de leur collaboration



🗞️ Lien du communiqué : https://t.co/apremEjKBy pic.twitter.com/spUuITQ2Oj — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 30 septembre 2026

Une formule alambiquée, puisque l'on comprend bien qu'il n'y aura plus de suite à leur collaboration, l'information principale donnée par la SIG étant que le joueur ne s'entraîne plus avec l'équipe professionnelle.

"Le club et le joueur sont actuellement en discussion afin de trouver une solution permettant de mettre un terme à leur collaboration et à Jake Forrester de poursuivre sa carrière dans un nouveau projet sportif", précise la SIG.

PROFIL JOUEUR Jake FORRESTER Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 27 ans (01/01/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 5 #105 REB 3 #81 PD 0 #132

Autrement dit : en l'état, Jake Forrester demeure un salarié du club alsacien, qui espère qu'une autre équipe se manifestera, d'autant plus que la situation de son pivot est désormais connue de tous, afin de pouvoir le libérer d'un commun accord.

"Nous ne pouvons pas accepter ce que fait Jake"

Loin d'être indigne statistiquement lors de la pré-saison (10 points et 5,1 rebonds de moyenne), l'intérieur originaire de Pennsylvanie était dans l'œil du cyclone depuis un match amical contre Naples il y a dix jours (0 point et 0 tir tenté en 16 minutes).

« L’an dernier, on avait Nelly Joseph et aujourd’hui, nous ne pouvons pas accepter ce que fait Jake avec le même maillot », avait éructé l'entraîneur Janis Gailitis dans les colonnes des Dernières Nouvelles d'Alsace. "On n’attend pas de lui qu’il soit Nelly, mais en tant que grand, il doit avoir la volonté de se battre, amener de l’agressivité et de l’impact physique. Et pour ça, tu n’as pas besoin d’énormément de compétences ou d’être plus malin que la moyenne. Il te faut juste une grande passion. Mais si tu ne l’as pas, alors tu ne l’as pas… »

Depuis, sa première en Betclic ÉLITE n'avait pas été bien plus convaincante (5 points et 3 rebonds en 11 minutes à Dijon), dans le cadre d'une prestation collective assez peu aboutie en Bourgogne.

"Je m'attendais à avoir des garçons qui se battent", avait alors ajouté le technicien letton en conférence de presse, toujours auprès des DNA. "Et je n’ai eu que des joueurs qui se plaignent. Je suis une personne qui peut être extrême. Ils devront me montrer dans la semaine qu’ils peuvent porter le maillot de Strasbourg et le porter avec fierté. "

Jake Forrester n'était alors pas nommé. Mais il était clair qu'il faisait partie des joueurs visés. Et il est tout aussi clair qu'il n'a pas montré, lors des premières séances de la semaine, ce que Janis Gailitis attendait. Et la SIG a donc tranché, avec la radicalité promise par son coach.

Alors que Boulazac est attendu au Rhénus samedi, Strasbourg s'est d'ores et déjà mis en quête du remplaçant de Forrester.